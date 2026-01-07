Top 10 thực phẩm "tốt bậc nhất thế giới", Việt Nam không thiếu thứ gì

Rất nhiều người bắt đầu lo lắng về sức khỏe não bộ khi bước qua tuổi 40. Trí nhớ giảm, tư duy chậm lại, nguy cơ sa sút trí tuệ và Alzheimer tăng dần theo thời gian. Mới đây, một nghiên cứu quy mô toàn cầu đăng trên tạp chí PLOS One đã phân tích hơn 1.000 loại thực phẩm quen thuộc và lựa chọn ra 10 thực phẩm được đánh giá là lành mạnh nhất, không chỉ có lợi cho tim mạch mà còn mang lại lợi ích rõ rệt cho hệ thần kinh và chức năng nhận thức.

Danh sách này bao gồm các loại hạt, rau xanh, nhiều nhóm cá biển và thậm chí có cả… mỡ lợn. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh đây là bảng xếp hạng dựa trên dữ liệu khoa học, mang tính tham khảo, bởi một số thực phẩm khá khó tiếp cận tại nhiều địa phương. Việc áp dụng cần linh hoạt theo điều kiện thực tế.

10 thực phẩm nổi bật và lý do được đưa vào danh sách

Thứ nhất là các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt thông. Nhóm này giàu chất béo tốt, vitamin E và magie, giúp chống oxy hóa, bảo vệ màng tế bào thần kinh, được ghi nhận có liên quan đến việc giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ và Alzheimer.

Thứ hai là trái cây như bơ, chuối, đu đủ. Chúng cung cấp chất xơ, vitamin nhóm B, chất chống oxy hóa, hỗ trợ chuyển hóa chất dẫn truyền thần kinh, có lợi cho trí nhớ và điều hòa cảm xúc.

Thứ ba và thứ tư là các loại cá biển như cá vược biển, cá tráp, cá bơn, cá lưỡi trâu. Những loại cá này giàu omega-3, vitamin B12, vitamin D và selen, giúp cải thiện lưu lượng máu não, hỗ trợ phục hồi tế bào thần kinh và duy trì chức năng nhận thức.

Thứ năm và thứ sáu là hạt chia, hạt lanh, hạt bí, mè . Đây là nguồn cung cấp axit béo alpha-linolenic, kẽm, sắt và chất xơ, có tác dụng chống viêm, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng của não và hệ mạch máu.

Thứ bảy và thứ tám là rau lá xanh đậm như cải Thụy Sĩ, rau bina, cải xoăn, rau dền, cải dầu. Nhóm rau này chứa nhiều vitamin A, C, K, folate và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ mạch máu não, giảm stress oxy hóa, từ đó làm chậm quá trình suy giảm nhận thức.

Thứ chín là mỡ heo , nhưng chỉ với lượng rất nhỏ. Mỡ heo chứa chất béo không bão hòa đơn và cholesterol tự nhiên, cần thiết để duy trì cấu trúc màng tế bào thần kinh. Các nhà nghiên cứu lưu ý yếu tố quan trọng là liều lượng thấp, không sử dụng thường xuyên hay ở nhiệt độ quá cao.

Cuối cùng là cá tráp biển , giàu omega-3, vitamin D, vitamin E và selen, giúp giảm viêm, hỗ trợ chức năng thần kinh và làm chậm lão hóa não.

Không có một thực phẩm đơn lẻ nào “cứu” được não bộ, nhưng chế độ ăn đa dạng, cân bằng, giàu rau xanh, cá, hạt và chất béo tốt có thể giảm đáng kể nguy cơ suy giảm nhận thức. Với những người có điều kiện kinh tế hạn chế, việc lựa chọn thực phẩm tương đương trong nước, giá rẻ hơn nhưng cùng nhóm dinh dưỡng vẫn mang lại hiệu quả bảo vệ não lâu dài.

Nguồn và ảnh: PLOS One