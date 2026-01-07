Học sinh lớp 6 đột quỵ dù chăm vận động, bác sĩ hốt hoảng: Trời lạnh mấy cũng ĐỪNG QUÊN làm 1 việc!

Nhắc đến nhồi máu não, nhiều người thường mặc định đó là căn bệnh của người già. Thế nhưng, trường hợp một cậu bé 12 tuổi đang học lớp 6 ở Đài Loan (Trung Quốc) bất ngờ đổ gục, méo miệng ngay sau buổi chạy bộ mùa đông đã khiến nhiều người phải rùng mình. Biến cố này là lời cảnh báo đanh thép: ngay cả khi còn trẻ, có sức khỏe tốt hay thậm chí vận động cũng có thể bị đột quỵ. Nhất là trong thời tiết lạnh.

Cậu bé 12 tuổi bị đột quỵ sau khi chạy bộ (Ảnh minh họa)

Bé trai 12 tuổi đột quỵ sau khi chạy bộ

Cậu bé này họ Trần (đã được thay đổi), 12 tuổi và vốn chăm vận động, từ nhỏ đã rất khỏe mạnh, ít khi đau ốm vặt. Cậu vốn thích chạy bộ ngoài trời, lúc thì đi cùng người nhà, lúc thì chạy vòng vòng ở công viên gần nhà.

Vài ngày trước, cậu ra công viên chạy bộ như thường lệ rồi trở về nhà. Nhưng không hiểu sao đột nhiên cảm thấy chóng mặt, đau đầu dữ dội và thị lực mờ đi nhanh chóng. Khi gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ đã vô cùng hốt hoảng khi kết quả chẩn đoán cho thấy cậu bé bị đột quỵ thiếu máu cục bộ cấp tính.

Sự kinh ngạc bao trùm phòng cấp cứu khi một đứa trẻ mới 12 tuổi, mạch máu vẫn còn rất trẻ trung lại bị nhồi máu não. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, bác sĩ đã chỉ ra nguyên nhân cốt lõi: tình trạng mất nước tiềm ẩn do thói quen lười uống nước trong quá trình tập thể dục dưới thời tiết lạnh.

Bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị nhồi mấu não (BV cung cấp)

Cảnh báo sai lầm nguy hiểm nhiều người mắc phải khi trời lạnh

Có một sai lầm chết người mà rất nhiều người mắc phải, đó là: Trời lạnh không đổ mồ hôi nên không cần uống nước. Hoặc cũng có khi do trời lạnh làm nhiều người ghét việc uống nước do bị lạnh, nấu nước ấm thì lại mất công sức nên lười.

Tuy nhiên, bác sĩ của cậu bé giải thích rằng nguy cơ mất nước khi vận động mùa đông thực tế không hề thấp hơn mùa hè, nhưng lại khó nhận biết hơn:

- Cơ thể vẫn tiết mồ hôi để tỏa nhiệt khi chạy bộ, nhưng trong môi trường hanh khô, mồ hôi bay hơi quá nhanh khiến không thấy nóng nực hay ướt áo.

- Không khí lạnh làm tăng tốc độ mất nước qua đường hô hấp mỗi khi thở gấp lúc chạy.

- Cảm giác khát vào mùa đông thường đến chậm và yếu ớt, khiến mải mê vận động mà quên bẵng việc bổ sung chất lỏng.

Khi cơ thể rơi vào trạng thái mất nước tiềm ẩn, máu sẽ bị cô đặc lại, độ nhớt tăng cao. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các cục máu đông (huyết khối), gây tắc nghẽn mạch máu não và dẫn đến đột quỵ cấp tính.

Quy tắc bù nước khoa học để bảo vệ mạch máu

Trẻ em hay người lớn, người cao tuổi đều cần chú ý uống đủ nước vào mùa lạnh (Ảnh minh họa)

Mùa đông là thời điểm lý tưởng để rèn luyện, nhưng cần nhớ việc đơn giản là uống nước đầy đủ chính là tấm lá chắn bảo vệ con trẻ khỏi lưỡi hái tử thần của căn bệnh đột quỵ. Đừng để sự chủ quan "trời lạnh không khát" biến buổi tập thể dục thành một bi kịch đau lòng.

Để phòng tránh thảm kịch, bác sĩ nhấn mạnh dù trời lạnh đến mấy, khi vận động vẫn phải thực hiện nghiêm ngặt quy tắc bù nước sau:

- Trước khi tập: Uống từ 300 đến 500 ml nước ấm một cách chậm rãi trước khoảng 1 giờ để cơ thể dự trữ đủ chất lỏng.

- Trong khi tập: Đây là việc quan trọng nhất mà nhiều người quên. Tuyệt đối không đợi đến khi khát mới uống. Hãy uống bổ sung từ 100 đến 200 ml nước sau mỗi 15 đến 20 phút chạy. Khi cảm giác khát xuất hiện, nghĩa là độ nhớt của máu đã bắt đầu tăng lên.

- Sau khi tập: Tiếp tục uống từng ngụm nhỏ thường xuyên cho đến khi nước tiểu có màu trong suốt. Đừng uống quá nhiều nước một lúc ngay sau khi dừng tập vì có thể gây áp lực đột ngột cho tim và huyết áp.

Ngoài ra, bác sĩ nhắc nhở trời lạnh chỉ nên tập vừa phải, giữ ấm đúng cách, không tập ngoài trời vào sáng sớm hay tối muộn.

Nguồn và ảnh: QQ, China News