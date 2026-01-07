Tình trạng sức khỏe 15 nạn nhân vụ cháy ở Hà Nội

Ngày 7/1, Bệnh viện E thông tin, khoa Cấp cứu tiếp nhận 15 nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại căn nhà 3 tầng số 24, ngõ 82 Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Họ được đưa vào viện chủ yếu trong tình trạng ngạt khói, một số trường hợp có tổn thương bỏng và nguy cơ ngộ độc khí.

Bệnh viện E kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Ban giám đốc bệnh viện có mặt tại khoa Cấp cứu, cùng các ê-kíp của các chuyên khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, Hô hấp, Chấn thương chỉnh hình… khẩn trương đánh giá, phân loại bệnh nhân theo mức độ tổn thương, đồng thời huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác cấp cứu.

Thông tin mới nhất về sức khỏe của 15 nạn nhân vụ cháy ngõ 82 Trần Cung

Các thủ tục hành chính được rút gọn tối đa, người bệnh nhanh chóng được chiếu chụp, làm xét nghiệm cần thiết, hỗ trợ thở oxy để đảm bảo đường thở. GS.TS Nguyễn Gia Bình, chuyên gia hàng đầu về hồi sức tích cực, trực tiếp thăm khám, đánh giá mức độ tổn thương của từng trường hợp và hội chẩn cùng các chuyên gia Viện Bỏng Quốc gia nhằm đưa ra phương án điều trị tối ưu.

Theo ThS.BS Đỗ Quốc Phong, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, qua phân loại ban đầu, trong 15 bệnh nhân có 6 trường hợp bị bỏng từ độ I đến độ IV, kèm nguy cơ ngộ độc khí, tổn thương đường hô hấp và củng mạc, được chuyển về khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc để theo dõi, điều trị.

Các bệnh nhân có dấu hiệu nguy cơ tổn thương đường thở đều được soi phế quản khẩn cấp nhằm hút sạch chất tiết và đánh giá mức độ tổn thương. Sau nội soi, 2 bệnh nhân bị bỏng độ III–IV đã được đặt ống nội khí quản và thở máy.

Những bệnh nhân còn lại chủ yếu có biểu hiện tổn thương nhẹ đến vừa như rát họng, bỏng da độ I. Họ vẫn được theo dõi sát do nguy cơ ngộ độc khí có thể gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh, tri giác và dẫn đến các tổn thương hô hấp thứ phát.

Theo lời kể của các nạn nhân, vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h sáng nay 7/1, khi nhiều người vẫn đang ngủ. Những người sinh sống tại căn nhà chủ yếu là sinh viên và người lao động. Đám cháy được cho là bùng phát từ khu vực để phương tiện giao thông như xe máy xăng, xe máy điện, xe đạp điện ở tầng 1, tạo ra lượng khói lớn. Vụ cháy sau đó được người dân hỗ trợ dập lửa, có sự tham gia của lực lượng cứu hỏa.

N.T.C. (23 tuổi, Quảng Ninh), học viên cao học Trường Đại học Điện lực Hà Nội, sống tại tầng 2, cho biết khi nghe hô hoán cháy đã mở cửa chạy ra ngoài nhưng khói dày đặc bốc lên từ tầng 1. C. phải di chuyển sang khu vực hành lang và được đưa xuống bằng thang. Bệnh nhân được chẩn đoán ngạt khói, hiện theo dõi tại Khoa Cấp cứu.

Đ.V.K. (21 tuổi, Bắc Ninh) ở tầng 2 liều mình chạy thẳng ra ngoài khi thấy khói lan nhanh, được chẩn đoán ngộ độc khí, khói và hơi, cần theo dõi chặt chẽ.