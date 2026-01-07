Uống bia thế nào để không ảnh hưởng sức khỏe?

Trong đời sống hiện đại, bia không còn đơn thuần là một thức uống có cồn. Với nhiều người trưởng thành, một lon bia mát lạnh sau giờ làm đôi khi chỉ là cách để xả bớt áp lực, nối lại cuộc trò chuyện, hoặc đánh dấu một khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi giữa guồng quay bận rộn.
Không ít người cho biết, họ chọn những dòng bia quen thuộc, dễ uống, uống chậm rãi trong không gian thoải mái, thay vì những cuộc nhậu kéo dài, nặng nề như trước.
Thế nhưng, ranh giới giữa “uống cho vui” và “uống quá đà” lại rất mong manh. Và cơ thể luôn lên tiếng đầu tiên cảnh báo khi sự chừng mực bị bỏ quên.
Khi nào việc uống bia bắt đầu gây hại cho cơ thể?
Cồn trong bia khi vào cơ thể sẽ được gan chuyển hóa. Nếu lượng cồn vượt quá khả năng xử lý của gan, các cơ quan khác sẽ phải “chia lửa”. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến gan mà còn tác động đến tim mạch, giấc ngủ và hệ thần kinh.
Điều đáng nói là, tác hại thường không đến ngay sau một lần uống mà tích tụ dần qua những buổi uống không đúng cách.
Nhiều người chia sẻ, dù chỉ uống vài lon bia quen thuộc, nếu uống nhanh hoặc uống liên tục nhiều ngày, cơ thể vẫn xuất hiện những dấu hiệu như:
Mệt mỏi kéo dài
Ngủ không sâu giấc
Đầu óc nặng nề vào hôm sau
Đó là lúc cơ thể đang “nhắc khéo” rằng lượng bia nạp vào đã vượt quá mức phù hợp.