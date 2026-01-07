Nguy cơ cảm lạnh khi gặp mưa trái mùa

Ảnh: Tuấn Nguyễn

Đơn cử như hai ngày nay, tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phía Nam đã liên tục xuất hiện những cơn mưa trái mùa kéo dài với cường độ lớn.

Việc thay đổi đột ngột về nhiệt độ và độ ẩm khiến nhiều người không kịp thích nghi, làm gia tăng nguy cơ cảm lạnh và các bệnh đường hô hấp, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa.

Trước hết, mưa trái mùa khiến cơ thể mất nhiệt nhanh hơn. Khi bị ướt mưa, lớp quần áo không còn khả năng giữ ấm, nước bốc hơi trên bề mặt da làm nhiệt độ cơ thể giảm nhanh, nhất là khi kèm theo gió. Sự mất nhiệt đột ngột này tạo điều kiện cho virus đường hô hấp phát triển, đồng thời làm suy giảm hàng rào bảo vệ tự nhiên của cơ thể.

Bên cạnh đó, sự thay đổi nhiệt độ - độ ẩm đột ngột làm giảm sức đề kháng. Cơ thể cần thời gian để điều chỉnh trước các biến động thời tiết. Khi mưa trái mùa xuất hiện, đặc biệt sau những ngày nắng ấm, hệ miễn dịch dễ bị “quá tải”, làm tăng nguy cơ nhiễm virus gây cảm lạnh, cúm và viêm đường hô hấp trên.

TP Hồ Chí Minh liên tục có mưa lớn trái mùa trong hai ngày 5 và 6/1/2026. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là thói quen sinh hoạt khi gặp mưa bất ngờ. Nhiều người tiếp tục mặc quần áo ướt trong thời gian dài, không kịp thay đồ, hoặc trú mưa ở nơi ẩm thấp, thiếu thông thoáng. Những điều này tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, virus xâm nhập và gây bệnh.

Các triệu chứng cảm lạnh do mưa trái mùa thường khởi phát nhanh và dễ bị chủ quan. Người bệnh có thể bắt đầu với hắt hơi, sổ mũi, đau họng nhẹ, ớn lạnh, mệt mỏi. Nếu không được nghỉ ngơi và giữ ấm đúng cách, tình trạng có thể kéo dài, thậm chí tiến triển thành viêm xoang, viêm phế quản hoặc bội nhiễm vi khuẩn.

Không phải ai cũng chịu ảnh hưởng giống nhau. Trẻ em, người cao tuổi, người có bệnh nền hô hấp hoặc làm việc ngoài trời là những nhóm có nguy cơ cao khi gặp mưa trái mùa. Đối với các đối tượng này, chỉ một lần nhiễm lạnh cũng có thể dẫn đến biến chứng nặng hơn so với người khỏe mạnh.

Để hạn chế nguy cơ cảm lạnh, chủ động phòng ngừa là yếu tố then chốt. Khi ra ngoài, cần chuẩn bị áo mưa, ô dù, quần áo phù hợp với thời tiết thất thường. Nếu bị ướt do mưa, nên thay đồ khô, lau người và giữ ấm càng sớm càng tốt. Đồng thời, duy trì chế độ ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc giúp nâng cao sức đề kháng trước những biến động khó lường của thời tiết.

Mưa trái mùa có thể đến và đi rất nhanh, nhưng những tác động của nó đối với sức khỏe thì không nên xem nhẹ. Nhận thức đúng về nguy cơ cảm lạnh và chủ động bảo vệ cơ thể sẽ giúp mỗi người thích nghi tốt hơn trong bối cảnh thời tiết ngày càng bất thường.