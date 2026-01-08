Bà Lý (An Huy, Trung Quốc) không dám tin mình mắc ung thư cổ tử cung khi ngoài 60 tuổi. Bà luôn cho rằng, bệnh này chỉ "tấn công" nữ giới trẻ, có đời sống tình dục hỗn loạn hoặc bị rối loạn kinh nguyệt, hay phá thai. Còn bà, bà vốn rất khỏe mạnh, mãn kinh đã lâu nên hơn 10 năm không đi khám phụ khoa nữa. Đến khi thường xuyên đau bụng rồi thấy xuất huyết vùng kín, bà đi khám mới hay ung thư giai đoạn cuối. Hơn 3 tháng sau thì qua đời.

Ảnh minh họa

Theo số liệu từ GLOBOCAN 2022, thế giới ghi nhận hơn 661.000 ca mắc mới và khoảng 348.000 ca tử vong vì ung thư cổ tử cung mỗi năm. Tại Việt Nam, đây là loại ung thư phổ biến thứ hai ở phụ nữ trung niên, cướp đi sinh mạng của hàng chục người mỗi ngày do tâm lý chủ quan.

Đây không phải là căn bệnh "từ trên trời rơi xuống" mà là kết quả của một quá trình tích lũy từ những thói quen sai lầm kéo dài. . Để không rơi vào bi kịch tương tự, bạn phải tránh 7 điều sau càng xa càng tốt:

1. Lười vệ sinh và thay đồ lót hàng ngày

Đây là sai lầm phổ biến nhưng ít ai chú ý. Đồ lót mặc qua đêm hoặc để nhiều ngày mới giặt, không được phơi phóng ở nơi có ánh nắng mặt trời là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn và nấm mốc phát triển.

Tình trạng viêm nhiễm vùng kín kéo dài không chỉ gây khó chịu mà còn làm suy yếu hàng rào bảo vệ tự nhiên, khiến virus HPV dễ dàng xâm nhập và tấn công tế bào cổ tử cung mạnh mẽ hơn.

2. Quan hệ tình dục không an toàn

Ảnh minh họa

Nhiễm virus HPV nguy cơ cao là nguyên nhân chính gây ra hơn 90% ca bệnh. Việc quan hệ tình dục sớm, có nhiều bạn tình hoặc thiếu biện pháp bảo vệ là con đường ngắn nhất đưa virus trực tiếp vào cổ tử cung. Các protein độc hại từ virus sẽ làm tê liệt gen ức chế khối u, gây ra những biến đổi ác tính tại niêm mạc.

3. Thói quen lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp

Việc tự ý sử dụng thuốc tránh thai trong thời gian dài hoặc lạm dụng thuốc khẩn cấp có thể làm thay đổi nội tiết tố đột ngột. Sự biến động này làm thay đổi niêm mạc cổ tử cung, khiến các tế bào tại đây trở nên nhạy cảm và dễ bị tổn thương dưới tác động của các tác nhân gây ung thư.

4. Lười vận động và ngồi một chỗ quá lâu

Phụ nữ hiện đại, nhất là dân văn phòng dễ rơi vào tình trang ngồi lì một chỗ suốt nhiều giờ đồng hồ. Nhưng ít ai biết đây cũng là tác nhân làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung.

Ảnh minh họa

Việc này gây ứ trệ tuần hoàn máu ở vùng chậu, khiến các cơ quan sinh dục không được cung cấp đủ oxy để đào thải độc tố. Hệ miễn dịch tại chỗ suy giảm là điều kiện để các khối u ác tính bắt đầu hình thành âm thầm.

5. Thói quen lạm dụng chất tẩy rửa và thụt rửa sâu

Việc dùng sản phẩm tẩy rửa có độ kiềm cao để thụt rửa sâu bên trong sẽ tiêu diệt hoàn toàn các vi khuẩn có lợi, làm mất cân bằng độ pH tự nhiên. Khi lớp màng bảo vệ bị phá hủy, cổ tử cung sẽ trực tiếp hứng chịu các đợt tấn công từ virus, dẫn đến viêm lộ tuyến mãn tính - tiền thân của ung thư.

6. Hay thức khuya và căng thẳng

Hệ thống nội tiết và miễn dịch của phụ nữ liên quan mật thiết đến giấc ngủ. Thói quen thức đêm làm gián đoạn quá trình tự sửa chữa các tế bào lỗi của cơ thể. Khi tinh thần căng thẳng kéo dài, cơ thể sản sinh ra các gốc tự do làm tổn thương DNA, khiến tế bào tiền ung thư phát triển nhanh hơn.

7. Thích dùng chung đồ dùng cá nhân

Ảnh minh họa

Nhiều người không biết rằng virus HPV có thể lây lan qua tiếp xúc trực tiếp da kề da hoặc qua vật trung gian. Việc dùng chung khăn tắm, đồ lót hoặc dụng cụ vệ sinh trong môi trường ẩm ướt với người nhiễm bệnh làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo. Đây là lỗ hổng vệ sinh mà nhiều phụ nữ thường bỏ qua trong sinh hoạt hàng ngày.

Nguồn và ảnh: Hello Yishi, Baidu Health