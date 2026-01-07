Ung thư phổi từ lâu vẫn được xem là căn bệnh của người trung niên, người cao tuổi hoặc những người hút thuốc lá nhiều năm. Thế nhưng thực tế y khoa những năm gần đây đang vẽ nên một bức tranh đáng lo ngại hơn rất nhiều: ung thư phổi ngày càng xuất hiện ở người trẻ, thậm chí là trẻ vị thành niên, những đối tượng tưởng chừng như “miễn nhiễm” với căn bệnh này.

Một trường hợp được đăng tải trên truyền thông Trung Quốc mới đây đã khiến nhiều người giật mình. Bệnh nhân là một cậu bé 15 tuổi, đến bệnh viện thăm khám chỉ vì ho kéo dài dai dẳng - triệu chứng mà gia đình ban đầu cho rằng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, kết quả chụp CT ngực cho thấy một phát hiện bất thường: một nốt mờ dạng “kính mờ” kích thước hơn 1cm ở thùy trên phổi phải, bên trong xuất hiện mạch máu nhỏ và một hốc rỗng - những dấu hiệu rất điển hình của ung thư phổi giai đoạn sớm.

Sau phẫu thuật cắt bỏ tổn thương, kết quả giải phẫu bệnh xác định cậu bé mắc ung thư biểu mô tuyến phổi xâm lấn nhẹ. Chẩn đoán khiến cả gia đình sững sờ: Một đứa trẻ chưa từng hút thuốc, đang ở độ tuổi đi học, lại mang trong mình căn bệnh vốn được xem là “bệnh của người lớn”.

Khi ung thư phổi không còn là câu chuyện của người hút thuốc

Câu hỏi lớn được đặt ra: Vì sao một thiếu niên 15 tuổi lại có thể mắc ung thư phổi? Theo các bác sĩ, trường hợp này không phải là cá biệt. Khi xem xét kỹ tiền sử và lối sống, họ nhận thấy nhiều điểm chung giữa cậu bé và các bệnh nhân ung thư phổi trẻ tuổi khác.

Từ nhỏ, cậu bé có thể trạng yếu, dễ mắc các bệnh hô hấp, thường xuyên ho kéo dài. Lối sống ít vận động, áp lực học tập lớn, thức khuya triền miên, ăn uống thất thường khiến sức đề kháng suy giảm. Quan trọng hơn cả, môi trường sống của em thường xuyên có khói thuốc lá. Dù bản thân không hút thuốc, nhưng việc hít phải khói thuốc thụ động trong thời gian dài đã khiến phổi non nớt của em phải chịu kích thích mãn tính.

Các bác sĩ cho biết, khói thuốc thụ động chứa hàng chục chất gây ung thư, trong đó có những chất độc hại còn nguy hiểm hơn cả khói thuốc mà người hút trực tiếp hít vào. Với trẻ em và thanh thiếu niên - nhóm đối tượng có hệ hô hấp và miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện – nguy cơ tổn thương càng cao hơn.

Tại sao ung thư phổi lại dễ di căn vào xương?

Ung thư phổi là một trong những loại ung thư có tỉ lệ di căn cao nhất. Các tế bào ác tính thường theo đường máu hoặc hệ bạch huyết để xâm nhập vào xương.

Tế bào ung thư phổi di căn vào xương là một bước tiến triển nặng của bệnh. Theo y khoa, xương là một trong những vị trí "ưa thích" mà tế bào ung thư phổi tìm đến sau khi rời khỏi ổ bệnh nguyên phát. Khi đã xâm nhập vào hệ thống xương (thường là cột sống, xương chậu hoặc xương sườn), chúng phá hủy cấu trúc vững chắc của cơ thể từ bên trong.

Ở giai đoạn này, bệnh nhân phải đối mặt với những cơn đau nhức nhối, đặc biệt dữ dội vào ban đêm hoặc khi thay đổi tư thế. Nguy hiểm hơn, tình trạng "gãy xương bệnh lý" có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngay cả khi người bệnh chỉ thực hiện những cử động nhẹ nhàng thường ngày. Điều này không chỉ gây đau đớn về thể xác mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và khả năng vận động của người bệnh.

Nhận diện tín hiệu "cầu cứu" cảnh báo ung thư phổi từ cơ thể: Đừng coi thường những dấu hiệu “rất nhẹ”

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu bạn xuất hiện những dấu hiệu sau đây kéo dài trên 2 tuần, đừng chủ quan với bệnh ung thư phổi:

Ho dai dẳng hoặc đổi giọng: Cơn ho không thuyên giảm dù đã dùng thuốc, hoặc giọng nói trở nên khàn đặc.

Đau nhức xương khớp bất thường: Những cơn đau ở lưng, hông hoặc sườn không liên quan đến chấn thương vận động.

Sụt cân không rõ nguyên nhân: Cơ thể mệt mỏi, chán ăn và gầy sút đi nhanh chóng.

Đối với những người có tiền sử hút thuốc lá lâu năm, việc tầm soát định kỳ bằng chụp CT liều thấp là phương pháp hiệu quả nhất để phát hiện sớm mầm mống ung thư khi chúng còn có thể can thiệp triệt để.

Dù chẩn đoán ung thư phổi di căn xương là một thử thách nghiệt ngã, nhưng nền y học hiện đại hiện nay đã có nhiều bước tiến mới như liệu pháp nhắm trúng đích và liệu pháp miễn dịch. Những phương pháp này giúp kiểm soát sự phát triển của khối u, giảm nhẹ triệu chứng đau đớn và kéo dài chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân một cách đáng kể.

Bác sĩ khuyến cáo, trẻ em và người trẻ tuổi nếu có các triệu chứng hô hấp kéo dài, đặc biệt là sống trong môi trường ô nhiễm hoặc có người thân hút thuốc, không nên chủ quan. Việc khám sức khỏe định kỳ, chụp X-quang hoặc CT khi cần thiết có thể giúp phát hiện bệnh sớm, từ đó nâng cao cơ hội điều trị thành công.

Ung thư phổi không còn là căn bệnh “xa xôi”. Nó có thể xuất hiện ngay trong những ngôi nhà ngập khói thuốc, trong nhịp sống căng thẳng và thiếu lành mạnh của xã hội hiện đại. Bảo vệ lá phổi hôm nay - bắt đầu từ việc nói không với khói thuốc và chủ động lắng nghe những tín hiệu nhỏ nhất của cơ thể – chính là cách tốt nhất để tránh những bi kịch có thể xảy ra quá sớm.