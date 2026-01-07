Tại sao nên treo ngược quần áo khi trời lạnh? Chuyên gia hàng đầu Nhật Bản tiết lộ

Mùa đông lạnh kéo dài, quần áo dày như áo nỉ, hoodie, áo khoác phao phơi mãi không khô, còn dễ bốc mùi ẩm mốc khó chịu. Không ít người ngại giặt đồ, thà mặc lại còn hơn phơi vài ngày vẫn ẩm. Trong khi đó, nhiều người lại chấp nhận mặc quần áo còn hơi ẩm vì chẳng còn gì để mặc.

Tuy nhiên, điều này có thể gây hại cho cơ thể, dù mức độ nặng hay nhẹ còn tùy cơ địa và hoàn cảnh. Đây không phải chuyện “mê tín” mà có cơ sở sinh lý và vi sinh khá rõ ràng.

Thứ nhất, nguy cơ kích ứng da và viêm da tiếp xúc. Khi quần áo còn ẩm, bề mặt vải dễ lưu lại vi khuẩn, nấm mốc và cặn chất giặt tẩy chưa được xả hết. Khi mặc trực tiếp lên da, đặc biệt là vùng kín, nách, lưng hoặc những người có da nhạy cảm, dễ xuất hiện ngứa, mẩn đỏ, viêm da, thậm chí nấm da. Trẻ nhỏ, người có cơ địa dị ứng hoặc đang bị viêm da càng dễ bị ảnh hưởng.

Thứ hai, tăng nguy cơ nhiễm nấm, nhất là ở vùng kín. Môi trường ẩm là điều kiện lý tưởng cho nấm Candida và một số vi sinh vật phát triển. Với phụ nữ, quần lót hoặc quần bó còn ẩm có thể làm tăng nguy cơ viêm âm đạo. Ở nam giới, vùng bẹn, háng ẩm lâu cũng dễ bị hăm, nấm bẹn, ngứa kéo dài.

Thứ ba, làm cơ thể dễ bị lạnh, suy giảm sức đề kháng tạm thời. Quần áo ẩm làm nhiệt thoát ra khỏi cơ thể nhanh hơn, đặc biệt vào mùa đông. Người già, trẻ nhỏ hoặc người có sức đề kháng kém có thể thấy lạnh run, mệt mỏi, dễ bị cảm lạnh, đau đầu hoặc đau cơ sau khi mặc đồ ẩm trong thời gian dài.

Thứ tư, mùi ẩm mốc không chỉ khó chịu mà còn phản ánh sự phát triển của vi khuẩn. Quần áo có mùi “ẩm”, “khê” là dấu hiệu vi sinh vật đã sinh sôi. Dù không gây bệnh ngay lập tức, việc tiếp xúc lặp lại nhiều lần vẫn không có lợi cho da và hệ hô hấp, nhất là với người bị viêm mũi dị ứng hoặc hen.

Treo quần áo ngược khi phơi là giải pháp

Giải pháp lúc này là thay đổi cách phơi đồ của bạn để giúp quần áo nhanh khô hơn vào mùa đông. Theo chia sẻ của Tập đoàn Kao (Nhật Bản), vấn đề lớn nhất khiến đồ dày lâu khô không nằm ở nhiệt độ, mà ở cách phơi. Khi treo quần áo theo kiểu thông thường, những khu vực dễ giữ nước như nách, mũ áo, lưng và mặt trong tay áo thường bị che khuất, không tiếp xúc đủ không khí. Đây chính là nguyên nhân khiến quần áo vừa lâu khô vừa sinh mùi hôi.

Giải pháp được Kao đề xuất là phương pháp phơi ngược, còn gọi vui là “phơi kiểu vạn tuế”. Cách làm rất đơn giản: với áo khoác dày, hoodie hay áo nỉ, hãy lật ngược áo lại, dùng nhiều kẹp cố định phần gấu áo hoặc hai bên thân áo, để mũ và tay áo buông thõng xuống dưới. Khi đó, các vùng dễ ẩm vốn bị chồng lớp sẽ được “đảo chiều”, mở ra hoàn toàn trước luồng không khí, giúp nước bay hơi nhanh hơn rõ rệt.

Nhiều người Nhật đã thử áp dụng và nhận thấy thời gian khô của quần áo dày được rút ngắn đáng kể, đồng thời mùi ẩm mốc gần như không còn xuất hiện, kể cả trong những ngày mưa lạnh liên tục.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý không phải loại quần áo nào cũng phù hợp. Phương pháp này thích hợp với áo nỉ, hoodie, áo khoác vải dày, áo jean, áo phao mỏng. Riêng áo len, áo dệt kim, đồ wool có độ đàn hồi cao thì không nên phơi ngược bằng kẹp vì trọng lượng nước có thể làm giãn, biến dạng vai và thân áo. Những loại này vẫn nên phơi ngang hoặc dùng lưới phơi chuyên dụng.

Để đạt hiệu quả tối ưu, nên phơi quần áo ở nơi thông thoáng, kết hợp quạt hoặc máy hút ẩm trong nhà. Chỉ cần thay đổi một thao tác nhỏ khi phơi, mùa đông ẩm lạnh cũng không còn là “ác mộng” với quần áo dày nữa.

Nguồn và ảnh: Health 2.0