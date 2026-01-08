Nhãn sữa nổi tiếng bị “nổ phốt”, chứa vi khuẩn gây bệnh đe dọa sức khỏe trẻ em, nhiều gia đình vẫn đang sử dụng

Lưu ý: Nội dung bài viết được tổng hợp từ các nguồn tài liệu có thẩm quyền, kết hợp với quan điểm cá nhân

Trong xã hội hiện nay, điều kiện sống của con người ngày càng được nâng cao. Việc nuôi con cũng không còn chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào sữa mẹ mà nhiều gia đình lựa chọn sữa công thức vì sự tiện lợi và giá trị dinh dưỡng cao.

Không ít cha mẹ trẻ, để con mình nhận được đầy đủ dưỡng chất từ sữa, thậm chí không ngần ngại chi số tiền lớn để mua các thương hiệu sữa nổi tiếng, chỉ mong đổi lại sự yên tâm.

Thế nhưng, không ai có thể ngờ rằng sữa bột cũng không hoàn toàn tuyệt đối an toàn. Mới đây, một tập đoàn sữa nổi tiếng toàn cầu đã phát đi thông báo thu hồi sản phẩm, với lý do một số nguyên liệu sữa có thể chứa vi khuẩn gây bệnh, đe dọa sức khỏe trẻ nhỏ. Thông tin này khiến không ít bậc phụ huynh hoang mang, lo lắng liệu loại sữa mình đang cho con dùng có nằm trong diện nguy hiểm hay không.

Vậy thương hiệu sữa nổi tiếng toàn cầu đó là ai? Những loại sữa có nguy cơ mất an toàn này có thể gây hại gì cho trẻ? Và với tư cách là cha mẹ, làm sao để đảm bảo loại sữa mình mua cho con là an toàn?

Ngày 5/1, tập đoàn thực phẩm Thụy Sĩ Nestlé đã công bố thông báo chính thức, quyết định tự nguyện thu hồi nhiều lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh tại nhiều quốc gia châu Âu như Đức, Áo, Đan Mạch, Ý, Thụy Điển và Pháp.

Hai thương hiệu nằm trong diện thu hồi lần này là Guigoz và Nidal. Trong đó, Guigoz là một trong những thương hiệu sữa trẻ em nổi tiếng nhất tại Pháp, thậm chí còn được mệnh danh là “thương hiệu được các bà mẹ Pháp ưu tiên lựa chọn”.

Danh xưng này hoàn toàn không phóng đại: có hơn 80% bà mẹ Pháp khi chọn sữa cho con đều ưu tiên Guigoz. Đây cũng không phải dòng sữa bình thường mà gồm cả sản phẩm tiêu chuẩn và sữa công thức đặc biệt, được phân phối rộng rãi tại hiệu thuốc và siêu thị.

Thương hiệu còn lại là Nidal, dù độ nổi tiếng không bằng Guigoz nhưng cũng được nhiều gia đình tin dùng nhờ công thức được thiết kế theo từng giai đoạn phát triển của trẻ, nhấn mạnh dinh dưỡng toàn diện và hàm lượng protein phù hợp với nhu cầu của trẻ sơ sinh.

Điều khiến nhiều người không thể ngờ tới là những sản phẩm có độ phủ rộng, lượng người dùng ổn định như vậy lại gặp vấn đề về an toàn.

Theo thông báo của Nestlé, nguyên nhân xuất phát từ việc một nguyên liệu được mua từ nhà cung cấp lớn đã phát sinh vấn đề chất lượng. Qua kiểm tra, Nestlé phát hiện trong nguyên liệu này có chứa chất có nguồn gốc từ vi khuẩn Bacillus cereus (trực khuẩn sáp).

Đối với trẻ sơ sinh, loại chất này tiềm ẩn nguy cơ không nhỏ. Nếu trẻ sử dụng sản phẩm có chứa chất này, có thể gây rối loạn tiêu hóa, dẫn đến tiêu chảy và nôn ói.

Với người trưởng thành, tiêu chảy và nôn mửa có thể chỉ cần dùng thuốc hoặc nghỉ ngơi là qua. Nhưng với trẻ sơ sinh – cơ thể còn non nớt – tình trạng này có thể dẫn đến mất nước, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, trong khi việc dùng thuốc cho trẻ nhỏ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Đáng chú ý, kế hoạch thu hồi lần này không phải mới được kích hoạt. Thực tế, từ tháng 12 năm ngoái, Nestlé đã tiến hành thu hồi ở quy mô nhỏ, và lần này mở rộng ra tới 6 quốc gia, cho thấy mức độ nghiêm trọng của nguy cơ.

Dù Nestlé khẳng định đây là biện pháp mang tính phòng ngừa và hiện chưa ghi nhận trường hợp trẻ nào gặp vấn đề sức khỏe liên quan, nhưng nguy cơ an toàn thực phẩm thường có thời gian ủ bệnh. Việc chưa có ca bệnh không đồng nghĩa sản phẩm hoàn toàn vô hại, vì vậy phụ huynh vẫn cần hết sức cảnh giác.

Nestlé cũng đã công bố rõ các lô sản phẩm có khả năng gặp vấn đề, bao gồm mã số lô và hình ảnh minh họa trên website chính thức tại các quốc gia châu Âu. Những gia đình mua sữa Guigoz hoặc Nidal qua đường xách tay hay thương mại điện tử xuyên biên giới hoàn toàn có thể đối chiếu để kiểm tra.

Nếu phát hiện sữa mình đang sử dụng thuộc diện thu hồi, dù trẻ đã hay chưa xuất hiện triệu chứng tiêu chảy hay nôn ói, cha mẹ cũng cần lập tức ngừng sử dụng, bởi sức khỏe của trẻ là điều quan trọng nhất.

Trường hợp không thể tự tra cứu thông tin từ website nước ngoài, phụ huynh có thể liên hệ với đơn vị phân phối để nhờ hỗ trợ kiểm tra lô hàng.

Sự việc lần này cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm dành cho trẻ em. Từ khâu nhập nguyên liệu đến chế biến, tất cả đều cần tuân thủ những tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất.

An toàn thực phẩm vốn không phải chuyện nhỏ, với thực phẩm cho trẻ em lại càng không được phép lơ là. Hy vọng việc Nestlé chủ động thu hồi sản phẩm lần này sẽ là lời cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp thực phẩm khác: khi xảy ra sai sót cần dũng cảm đối mặt, kịp thời điều chỉnh quy trình sản xuất để tránh những hậu quả không thể gánh nổi.

Không chỉ các thương hiệu quốc tế, mà cả doanh nghiệp trong nước cũng cần lấy đây làm bài học, cùng với sự giám sát chặt chẽ hơn từ cơ quan quản lý, để tạo nên một “hàng rào an toàn” vững chắc cho sức khỏe trẻ em.

Chỉ khi đó, cha mẹ mới có thể yên tâm lựa chọn sữa cho con, không còn phải nơm nớp lo sợ, và trẻ nhỏ mới có thể lớn lên khỏe mạnh.

Nguồn: Sohu