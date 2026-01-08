2 phần thịt lợn được đánh giá "tốt bậc nhất thế giới", nhiều người không biết còn chê, nhất cái số 1

Mỡ lợn rất tốt cho sức khỏe

Chúng ta thường được khuyên ăn ít nhất 5 khẩu phần trái cây và rau củ một ngày để đảm bảo dinh dưỡng tối ưu. Tuy nhiên, có một sản phẩm từ động vật được đánh giá là lành mạnh hơn rất nhiều loại rau củ, báo Anh Surrey Live đưa tin.

Surrey Live cho biết trong danh sách 100 thực phẩm lành mạnh nhất thế giới của BBC, mỡ lợn đứng ở vị trí thứ 8 về giá trị dinh dưỡng. Với điểm số dinh dưỡng là 73 trên 100, mỡ lợn đã đạt điểm cao hơn 92 loại thực phẩm khác, trong đó có đậu Hà Lan, bắp cải tím, cà chua, cá thu, xà lách, cam và khoai lang.

Nói đến mỡ lợn ai cũng biết bởi đây là thực phẩm rất quen thuộc với người Việt Nam. Từ xa xưa, người Việt đã dùng mỡ lợn để làm các món xào hay chiên rán. Tuy nhiên, ít ai biết mỡ lợn còn có nhiều lợi ích đối với sức khỏe.

Mỡ lợn giàu dinh dưỡng. Ảnh minh họa.

- Giàu dinh dưỡng: Thông tin trên Sức khỏe & Đời sống, lương y, BSCK2. Trần Ngọc Quế - Chủ tịch Hội Đông y Quảng Bình cho biết, thành phần trong mỡ lợn có axit béo bão hòa (khoảng 40% chất béo bão hòa, 50% chất béo không bão hòa đơn và khoảng 10% chất béo không bão hòa), có nhiều khoáng chất tốt cho sức khỏe.

- Tốt cho tim mạch: Ăn mỡ lợn chứa một tỉ lệ đáng kể chất béo không bão hòa đơn, đặc biệt là axit oleic, tương tự như trong dầu ô liu. Chất béo không bão hòa đơn đã được chứng minh là có khả năng giảm mức cholesterol LDL (xấu) và tăng cholesterol HDL (tốt), từ đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Mỡ lợn chứa lượng chất béo không bão hòa đơn cao hơn so với bơ, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

- Cung cấp vitamin D tự nhiên: Theo Health Benefits Times, mỡ lợn chứa một lượng vitamin D đáng kể, đặc biệt khi heo được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, hàm lượng vitamin D trong mỡ lợn phụ thuộc vào điều kiện nuôi dưỡng của heo.

- Tốt cho hệ tiêu hóa: Theo một bài viết trên Kitchen Journal, mỡ lợn chứa một sự kết hợp độc đáo của các axit béo có thể tác động tích cực đến hệ vi sinh vật đường ruột, giúp duy trì sự cân bằng vi khuẩn có lợi.

Ảnh minh họa

Dưới đây là một số món ăn phổ biến chế biến từ mỡ lợn:

Cơm mỡ hành (hoặc cơm mỡ tóp mỡ):

Mỡ lợn được thắng ra nước mỡ, sau đó phi hành tím cho thơm.

Tóp mỡ giòn vàng được trộn với cơm trắng và mỡ hành.

Vị đặc trưng: Béo ngậy, thơm lừng, giòn bùi.

Rau luộc chấm mắm tóp mỡ:

Mỡ lợn được thắng lấy tóp mỡ.

Pha nước mắm chấm cùng tỏi, ớt, đường, chanh, cho tóp mỡ giòn vào. Ăn cùng: Rau muống, cải xanh, đậu bắp luộc…

Mì xào giòn với mỡ lợn:

Dùng mỡ lợn để chiên mì đến khi giòn rụm.

Xào rau củ, thịt, hải sản trong nước mỡ để giữ vị thơm.

Rưới sốt lên mì đã chiên – món ăn béo, giòn, giàu năng lượng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỡ lợn có thể bảo quản trong tủ lạnh hoặc bên ngoài nơi thoáng mát, nhưng cần đậy kín để tránh thu hút ruồi bọ. Các bà nội trợ cũng chỉ nên sử dụng mỡ lợn trong tối đa 3 tháng. Quá thời gian này, mỡ lợn có thể biến chất, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Tóm lại, cách dùng mỡ lợn quyết định việc nó tốt hay xấu đối với sức khỏe. Hoàn toàn không sử dụng hay sử dụng quá nhiều đều là sai lầm. Hãy dùng mỡ lợn liều lượng thích hợp và đúng cách để tận dụng lợi ích của nó.

Công dụng của bì lợn, không phải ai cũng biết

Những bà nội trợ thường nghĩ bì lợn là thực phẩm có hại cho sức khỏe nên thường bỏ đi, không dùng đến, nhưng ít người biết bì lợn chứa nhiều chất dinh dưỡng có tác dụng tốt cho sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích khi thường xuyên ăn bì lợn.

- Hỗ trợ hệ miễn dịch: Nhờ hàm lượng protein cao, bì lợn giúp cơ thể bổ sung năng lượng và tăng cường khả năng miễn dịch. Bì lợn có khoảng 43% chất béo không bão hòa, chủ yếu là axit oleic, đây một loại chất béo lành mạnh tương tự như trong dầu ô liu. Chất béo này có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch nếu tiêu thụ ở mức hợp lý.

- Tăng cường sức khỏe xương khớp: Collagen trong bì lợn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của hệ xương khớp. Bổ sung bì lợn ở mức vừa phải vào chế độ ăn giúp hỗ trợ xương chắc khỏe, giảm nguy cơ loãng xương và cải thiện độ linh hoạt của khớp.

- Làm đẹp da, tóc và móng: Bì lợn chứa hàm lượng collagen dồi dào, giúp làm chậm quá trình lão hóa da, tăng độ đàn hồi và giữ ẩm cho da. Collagen còn hỗ trợ sức khỏe của tóc và móng, giúp chắc khỏe và bóng mượt. Nhờ đó, bì lợn được ví như một "mặt nạ tự nhiên" giúp phụ nữ duy trì vẻ trẻ trung.

- Tăng cường sức khỏe: Bì lợn có tính mát, vị ngọt, được cho là có tác dụng hoạt huyết, bổ máu, hỗ trợ chức năng não và cải thiện độ ẩm cho da, tóc. Đây là thực phẩm giàu protein, giúp cung cấp dinh dưỡng mà không cần nạp quá nhiều chất béo, từ đó hỗ trợ cải thiện sức khỏe tổng thể.