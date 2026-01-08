Khớp tay chân biến dạng đáng sợ vì biến chứng bệnh gout

Ảnh: BVCC

Nam thanh niên 23 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội mắc gout, từng nhiều lần xuất hiện các đợt sưng đau khớp bàn ngón tay, ngón chân nhưng tự điều trị bằng đơn thuốc cũ, tái sử dụng trong nhiều năm. Ở lần tái phát này, khi đến Bệnh viện Medlatec thăm khám, các khớp bàn ngón tay, ngón chân của bệnh nhân đã bị biến dạng nặng do biến chứng của bệnh gout.

Khai thác bệnh sử, bệnh nhân có tiền sử gout và rối loạn lipid máu. Bệnh nhân từng nhiều lần xuất hiện các đợt sưng đau khớp bàn ngón tay, ngón chân nhưng chủ yếu tự điều trị bằng đơn thuốc cũ, tái sử dụng trong nhiều năm mà không tái khám chuyên khoa.

Khoảng 1 tuần trước khi đến khám, bệnh nhân xuất hiện tình trạng sưng, nóng, đỏ, đau rõ tại khớp bàn ngón I chân trái và đau khớp cổ chân phải. Dù đã tự dùng thuốc nhưng triệu chứng chỉ thuyên giảm ít nên bệnh nhân đi khám.

Tại thời điểm thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, chỉ số BMI 27,6 (béo phì độ I). Hai bàn chân bệnh nhân có biến dạng khớp nặng, đặc biệt tại khớp bàn ngón chân cái hai bên. Nhiều khối tophi kích thước lớn lồi gồ dưới da, ranh giới không rõ, làm thay đổi trục khớp. Da vùng khớp căng, dày, một số vị trí đỏ nhẹ.

Ở bàn tay bệnh nhân xuất hiện nhiều hạt tophi nhỏ và trung bình tại các khớp ngón tay và khớp liên đốt gần, xa. Các khớp phì đại, mất đường viền sinh lý, gây biến dạng rõ bàn tay. Da phủ trên các khối tophi chưa ghi nhận dấu hiệu bội nhiễm.

Dựa trên lâm sàng và cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán mắc đợt cấp của gout mạn tính, theo dõi nhiễm khuẩn hạt tophi. Bác sĩ đã kê đơn điều trị ngoại trú, hẹn tái khám, đồng thời tư vấn cho bệnh nhân chế độ ăn uống và quản lý cân nặng hợp lý.

Theo các bác sĩ, gout thường diễn biến âm thầm, nếu phát hiện bệnh sớm có thể ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm như: biến dạng khớp, tổn thương thận, hay ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng cuộc sống. Vì vậy, để phát hiện bệnh kịp thời, bác sĩ lưu ý tất cả người dân, nhất là những người trẻ khi xuất hiện một trong các dấu hiệu sau nên đi khám để loại trừ nguyên nhân:

- Đau khớp đột ngột, thường ở khớp chi dưới như: ngón chân cái, cổ chân, đầu gối;

- Khớp sưng, nóng, đỏ, đau tăng về đêm;

- Tiền sử tăng acid uric máu, ăn nhiều đạm, uống bia rượu;

- Đau tái phát nhiều lần cùng một vị trí khớp, thường xảy ra sau ăn nhậu, căng thẳng, chấn thương nhẹ hoặc nhiễm lạnh.

Bác sĩ lưu ý thêm: Việc tự ý dùng thuốc, đặc biệt là thuốc giảm đau, kháng viêm hoặc thuốc hạ acid uric không đúng chỉ định, có thể khiến bệnh diễn tiến âm thầm, dẫn đến gout mạn tính, hình thành tophi, phá hủy khớp và giảm nghiêm trọng chất lượng sống. Đặc biệt, bệnh nhân lạm dụng corticoid sẽ làm bệnh gout trở nên trầm trọng hơn, gặp nhiều biến chứng của bệnh cũng như tác dụng phụ do thuốc. Do đó, người trẻ khi có biểu hiện đau khớp tái diễn cần thăm khám sớm và quản lý bệnh bài bản dưới sự theo dõi của bác sĩ chuyên khoa.