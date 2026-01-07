Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ người trung niên, người già mới cần bổ sung canxi. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Li Wanping (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo sự mất canxi thực chất đã bắt đầu âm thầm diễn ra ngay sau tuổi 20. Đây là thời điểm cơ thể bắt đầu rút dần khoáng chất từ xương để phục vụ các hoạt động sống. Nếu không được bù đắp kịp thời, đặc biệt với những người làm việc văn phòng ít vận động, xương sẽ dần trở nên xốp và giòn.

Cũng có không ít người tưởng rằng muốn bổ sung canxi phải uống sữa, ăn trứng hoặc tôm cua. Trong khi có rất nhiều thực phẩm khác cũng giàu canxi không kém. Sữa tươi chứa khoảng 100 - 125mg canxi trên 100g và dưới đây là 5 rau Việt giàu canxi chẳng kém, thậm chí vượt xa mà bạn nên ăn:

1. Rau dền

Rau dền dẫn đầu danh sách với hàm lượng canxi lên tới 191- 267mg trên mỗi 100g (tùy loại dền trắng hay dền đỏ). Nghĩa là cao gấp đôi sữa.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Li cho biết loại rau này không chỉ cung cấp nguyên liệu tạo xương mà còn dồi dào vitamin K. Đây là dưỡng chất thiết yếu giúp tăng cường các tế bào tạo xương và thúc đẩy quá trình chữa lành tổn thương. Tuy nhiên, do rau dền chứa axit oxalic, bạn nên ăn lượng vừa phải và uống đủ nước để hỗ trợ đào thải.

2. Cải xoăn

Với hàm lượng canxi dao động từ 150 - 238mg, cải xoăn là nguồn dinh dưỡng vàng để phòng ngừa loãng xương. Hiện tại, loại rau này chẳng còn xa lạ ở chợ hay siêu thị Việt.

Theo các nghiên cứu, dưỡng chất trong cải xoăn giúp hình thành osteocalcin - một loại protein giúp tích tụ canxi vào xương. Lượng canxi trong cải xoăn sống thậm chí gần gấp đôi sữa, giúp khung xương chắc khỏe bền vững từ bên trong.

3. Rau ngót

Ít ai biết trong 100g rau ngót chứa tới 169mg canxi.

Ảnh minh họa

Ngoài việc bổ sung khoáng chất, rau ngót còn giàu phytochemical và protein thực vật có tác dụng chống viêm. Điều này đặc biệt có lợi trong việc bảo vệ các khớp xương khỏi tình trạng thoái hóa và hỗ trợ quá trình tái tạo mô sụn, giúp cơ thể dẻo dai hơn.

4. Cải chíp

Cải chíp chứa khoảng 105 - 106mg canxi trên 100g. Chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao loại cải này vì chúng chứa rất ít axit oxalic, giúp cơ thể hấp thụ canxi dễ dàng hơn so với các loại rau lá xanh khác. Cải chíp cũng cung cấp nhiều khoáng chất giúp ổn định huyết áp và bảo vệ tim mạch.

5. Rau mồng tơi

Đây là loại rau cực kỳ phổ biến với lượng canxi từ 85 - 117mg. Rau mồng tơi chứa chất nhầy tự nhiên giúp bôi trơn ổ khớp bên cạnh lượng canxi đáng kể. Đặc biệt, nếu kết hợp thêm cà chua giàu lycopene trong bữa ăn, bạn sẽ được bảo vệ xương tốt hơn nhờ khả năng thúc đẩy sản xuất collagen và biệt hóa tế bào xương của lycopene.

Bí quyết hấp thụ trọn vẹn canxi khi ăn rau củ

Để rau xanh thực sự phát huy tác dụng bổ xương khớp, chuyên gia Li Wanping khuyên bạn nên tuân thủ các nguyên tắc chế biến sau:

Ảnh minh họa

- Thêm một chút dầu ăn: Các dưỡng chất quan trọng như vitamin K hay lycopene đều tan trong chất béo. Thêm một chút dầu khi nấu giúp cơ thể hấp thụ chúng tốt hơn nhiều lần so với việc chỉ luộc thông thường.

- Kết hợp thực phẩm thông minh: Hãy thử các công thức như canh rau dền nấu cùng cá khô và trứng. Cá và trứng cung cấp vitamin D - "chìa khóa" giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả từ ruột vào máu.

- Ưu tiên chế biến nhanh: Chỉ nên hấp hoặc xào nhanh trên lửa lớn để giữ lại tối đa khoáng chất, tránh nhiệt độ cao làm thất thoát dinh dưỡng quý giá cho xương.

Việc luân phiên thay đổi các loại rau này trong thực đơn hàng ngày là giải pháp rẻ tiền nhưng hiệu quả nhất để đẩy lùi nguy cơ loãng xương và nuôi dưỡng hệ xương khớp chắc khỏe.

Nguồn và ảnh: HK01, Good Moring Health