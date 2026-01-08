Nghi ngờ đã ăn phải thịt lợn nhiễm bệnh? Đừng hoảng loạn - tuyệt đối không làm 3 việc này

Những ngày gần đây, thông tin hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị phát hiện tuồn vào chế biến thực phẩm khiến không ít người tiêu dùng bàng hoàng, lo lắng: “Liệu mình có từng ăn phải không? Có ảnh hưởng gì đến sức khỏe?”, hay "Phải làm thế nào?".

Sự thật là, dịch tả lợn châu Phi không lây sang người, nhưng việc tiêu thụ thịt lợn nhiễm bệnh, không qua kiểm soát thú y, vẫn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm và rối loạn tiêu hóa – đặc biệt với trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền.

Trong lúc hoang mang, nhiều người vô tình xử lý sai cách, khiến nguy cơ cho sức khỏe tăng lên gấp bội. Các chuyên gia cảnh báo: Có những việc tuyệt đối KHÔNG NÊN làm nếu nghi ngờ đã ăn phải thịt nhiễm bệnh.

Nếu bạn đã ăn phải thịt nghi nhiễm, hãy ghi nhớ những điều sau đây:

Dịch tả lợn châu Phi không đáng sợ nếu hiểu đúng, nhưng thịt bẩn, thịt không kiểm soát mới là mối nguy thực sự cho sức khỏe cộng đồng. An toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý, mà bắt đầu từ sự lựa chọn thông minh của mỗi người tiêu dùng.