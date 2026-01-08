Không cài được dây an toàn trên máy bay, người phụ nữ quyết giảm cân bằng cách cắt 1 thứ trong chế độ ăn - cái kết khiến ai cũng nể

Với nhiều người, một chuyến bay chỉ là hành trình di chuyển. Nhưng với Angelina Marie, người phụ nữ 36 tuổi có 300.000 người theo dõi trên mạng xã hội, sống tại hạt Wexford (Ireland), thì đó lại là khoảnh khắc khiến cô bật khóc và quyết định thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình.

Chia sẻ trên các tài khoản MXH của mình, Angelina Marie cho biết, hôm ấy, khi ngồi vào ghế máy bay, cô phát hiện dây an toàn không thể cài vừa. Trong sự lúng túng và xấu hổ, cô phải nhờ tiếp viên hỗ trợ. “Tôi chỉ muốn biến mất khỏi khoảnh khắc đó”, cô nhớ lại. Nhưng cũng chính giây phút ấy, cô nhận ra mình không thể tiếp tục sống như vậy thêm nữa.

Thời điểm đó, cô nặng gần 119kg, thường xuyên mệt mỏi, đau nhức cơ thể và không còn đủ năng lượng để theo kịp các con.

Cắt giảm hoàn toàn 1 thứ, giảm 54kg trong 14 tháng

Không chọn những phương pháp giảm cân cấp tốc, người phụ nữ này quyết định thay đổi từ gốc rễ - thay đổi thói quen sống. Trước đây cô đã đăng ký tham gia chương trình kiểm soát cân nặng Unislim nhưng chưa bao giờ đủ kiên trì. Lần này thì khác. Cô tự nhủ: “Dù mất bao lâu cũng được, chỉ cần không bỏ cuộc”.

Cách mà Angelina lựa chọn để làm cân là điều chỉnh chế độ ăn uống, đặc biệt là cắt giảm đường. Cô cho biết việc cắt giảm đường là yếu tố mang tính bước ngoặt trong hành trình giảm cân của mình. Cô gần như loại bỏ hoàn toàn đường tinh luyện, bao gồm bánh kẹo, đồ ngọt và các thực phẩm chứa nhiều đường ẩn.

Bên cạnh đó, cô cũng giảm mạnh đồ ăn chế biến sẵn và thức ăn nhanh, không còn ăn vặt theo thói quen như trước. Thay vì ăn uống tùy tiện, cô tuân thủ kế hoạch ăn uống của chương trình Unislim, chú trọng kiểm soát khẩu phần và lựa chọn thực phẩm phù hợp.

Cô nhấn mạnh rằng mình không nhịn đói, không bỏ bữa, mà tập trung vào việc ăn đúng và ăn có kiểm soát, đặc biệt là tránh xa các thực phẩm nhiều đường – thứ từng xuất hiện thường xuyên trong chế độ ăn trước đây của cô.

14 tháng bền bỉ và con số khiến nhiều người choáng váng

Kết quả đến nhanh hơn cô tưởng. Trong 3 tháng đầu, cô giảm được khoảng gần 19kg. Sau 9 tháng, tổng số cân nặng giảm đạt 44kg. Đến tháng thứ 14, cô đã giảm tổng cộng khoảng 54kg.

Từ một người ngại vận động, Angelina Marie bắt đầu đi bộ 15.000–20.000 bước mỗi ngày, sau đó tập gym đều đặn cùng chồng. Việc vận động không còn là gánh nặng mà trở thành thói quen giúp cô giải tỏa căng thẳng và yêu cơ thể mình hơn.

Không chỉ vóc dáng thay đổi, sức khỏe và tinh thần cũng “lột xác”

Điều khiến cô bất ngờ nhất không phải là quần áo nhỏ đi bao nhiêu size, mà là cơ thể nhẹ nhõm và tinh thần tích cực trở lại. Những vấn đề sức khỏe từng đeo bám cô suốt nhiều năm dần biến mất, thay vào đó, cô ngủ ngon hơn, tràn đầy năng lượng và cảm thấy mình “trẻ ra cả chục tuổi”.

Quan trọng hơn, gia đình cô cũng thay đổi theo: Các con ăn uống lành mạnh hơn, cả nhà cùng vận động nhiều hơn. Việc giảm cân của cô không chỉ cứu lấy bản thân, mà còn tạo ra một lối sống tích cực cho cả gia đình.

“Tôi từng không dám nhìn ảnh mình, giờ thì tự tin sống trọn vẹn”, cô nói.

Người phụ nữ thừa nhận, trước đây cô ghét việc chụp ảnh và luôn tìm cách né tránh ống kính. Còn bây giờ, cô có thể mỉm cười trước gương, trước máy ảnh – không phải vì đã gầy, mà vì cô đã chiến thắng chính mình.

“Tôi không giảm cân để giống ai cả. Tôi làm điều này để sống khỏe hơn, ở bên con lâu hơn và không còn xấu hổ với chính cơ thể mình”.

Một lời nhắn gửi cho những ai đang chật vật với cân nặng

Câu chuyện của cô không phải phép màu, càng không phải con đường dễ dàng. Nhưng nó là minh chứng rõ ràng rằng: chỉ cần bắt đầu và không bỏ cuộc, cơ thể sẽ hồi đáp.

Đôi khi, một khoảnh khắc tưởng chừng đau lòng nhất lại chính là cú hích mạnh mẽ nhất để ta thay đổi cuộc đời.

(Theo Mirror)