Bia thường gắn với những buổi gặp gỡ bạn bè, liên hoan hay thư giãn cuối tuần. Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh một thức uống có cồn, bia lại đang được nhiều nghiên cứu y học nhìn nhận dưới góc độ cân bằng hơn. Khi được sử dụng ở mức độ vừa phải, bia không chỉ đơn thuần là đồ uống giải trí mà còn có thể mang lại một số lợi ích nhất định cho sức khỏe. Điều quan trọng nằm ở hai chữ “điều độ”.

Bia và sức khỏe tim mạch

Theo Healthline, uống bia ở mức vừa phải có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Một số nghiên cứu quan sát cho thấy những người uống bia hoặc rượu nhẹ với lượng thấp đến trung bình có nguy cơ bệnh tim thấp hơn so với người không uống hoặc uống quá nhiều.

Nguyên nhân được cho là nhờ bia chứa polyphenol, đặc biệt là từ hoa bia và lúa mạch, có tác dụng chống oxy hóa, giúp bảo vệ thành mạch và cải thiện chức năng nội mô.

WebMD cũng dẫn các dữ liệu cho thấy bia có thể làm tăng cholesterol “tốt” HDL trong máu khi uống điều độ. HDL đóng vai trò vận chuyển cholesterol dư thừa khỏi mạch máu, từ đó góp phần giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Tuy nhiên, lợi ích này chỉ được ghi nhận khi lượng bia tiêu thụ nằm trong giới hạn an toàn.

Cung cấp vi chất và chất chống oxy hóa

Không phải ai cũng biết bia chứa một số vitamin và khoáng chất, đặc biệt là các vitamin nhóm B như B6, B9 (axit folic) và B12, tham gia vào quá trình tạo máu và chuyển hóa năng lượng. Theo Healthline, bia cũng chứa silicon tự nhiên, một khoáng chất liên quan đến việc duy trì mật độ xương. Một nghiên cứu đăng trên Journal of the Science of Food and Agriculture cho thấy lượng silicon dễ hấp thu trong bia có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe xương nếu tiêu thụ vừa phải.

Ngoài ra, polyphenol trong bia còn có khả năng trung hòa gốc tự do, giúp giảm stress oxy hóa, yếu tố liên quan đến nhiều bệnh mạn tính.

Hỗ trợ chuyển hóa và kiểm soát đường huyết

Một số nghiên cứu được WebMD tổng hợp cho thấy việc uống bia với lượng nhỏ có thể liên quan đến việc cải thiện độ nhạy insulin, từ đó giảm nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 so với người không uống. Cơ chế được giả định là do tác động của polyphenol và rượu ethanol ở liều thấp lên quá trình chuyển hóa glucose.

Tuy nhiên, khi vượt ngưỡng an toàn, bia lại làm tăng nguy cơ rối loạn đường huyết, do đó ranh giới giữa lợi và hại là rất mong manh.

Yếu tố thư giãn và sức khỏe tinh thần

Ở mức độ vừa phải, bia có thể giúp giảm căng thẳng và tạo cảm giác thư giãn nhờ tác động nhẹ lên hệ thần kinh trung ương. Theo Mayo Clinic, cảm giác thư giãn này có thể gián tiếp cải thiện tâm trạng và giấc ngủ ở một số người.

Tuy nhiên, việc lạm dụng bia để “giải stress” lại dễ dẫn đến phụ thuộc và phản tác dụng cho sức khỏe tâm thần.

Điều độ là chìa khóa

Các tổ chức y tế đều nhấn mạnh rằng lợi ích của bia chỉ xuất hiện khi uống có kiểm soát. Theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, uống điều độ được định nghĩa là tối đa 1 lon bia mỗi ngày đối với phụ nữ và tối đa 2 lon đối với nam giới trưởng thành. Uống vượt quá mức này làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, xơ gan, ung thư, tai nạn và nhiều hệ lụy sức khỏe khác. Ngoài ra, trước khi lái xe, tuyệt đối không uống bia.

Nhìn một cách công bằng, bia không phải là “thần dược”, nhưng cũng không hoàn toàn là “kẻ thù” của sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách. Trong bối cảnh dinh dưỡng hiện đại, cách tiếp cận hợp lý là hiểu rõ lợi ích, nhận thức đầy đủ rủi ro và luôn đặt sự điều độ lên hàng đầu để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

(Tổng hợp)