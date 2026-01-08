Rửa bát, tay người đàn ông chảy máu xối xả, phải khâu 4 mũi: Bác sĩ cảnh báo thói quen nhiều người mắc

Mùa đông thời tiết lạnh, nhiều người có thói quen mở nước nóng để rửa bát cho đỡ buốt tay. Tuy nhiên, một tai nạn vừa xảy ra tại Đài Loan (Trung Quốc) đã khiến không ít người giật mình: một người đàn ông bị đĩa thủy tinh phát nổ ngay trong tay khi rửa bát bằng nước nóng khoảng 40 độ C, mảnh vỡ găm thẳng vào ngón tay cái khiến máu phun ra dữ dội, phải khâu 4 mũi tại khoa cấp cứu.

Theo chia sẻ của nhân vật trên mạng xã hội, sự việc xảy ra vào một buổi tối mùa đông. Sau khi ăn khuya về nhà, anh tranh thủ rửa bát trước khi đi ngủ. Do trời lạnh, anh bật nước nóng để rửa cho nhanh và đỡ rét. Khi rửa đến chiếc đĩa cuối cùng, chiếc đĩa tròn bất ngờ vỡ tung ngay trong tay.

Người đàn ông cho biết, chiếc đĩa bị nổ là loại thủy tinh khá dày. Anh không hề va đập hay làm rơi, nhưng chỉ trong tích tắc, đĩa đã vỡ nát. Một mảnh thủy tinh sắc bén đâm thẳng vào ngón tay cái khiến máu chảy không kiểm soát. Do vết thương sâu và khó cầm máu, anh buộc phải gọi xe cấp cứu. May mắn, sau khi được khâu 4 mũi, tình trạng không quá nghiêm trọng.

Trở về nhà, nhìn vết máu còn vương trong bếp, người đàn ông không giấu được ám ảnh và lên tiếng cảnh báo mọi người: mùa đông rửa bát bằng nước nóng tuy dễ chịu nhưng tiềm ẩn rủi ro lớn, đặc biệt với đồ thủy tinh và gốm sứ.

Theo anh, nếu buộc phải dùng nước nóng, nên tráng bát đĩa bằng nước lạnh trước, sau đó tăng nhiệt độ từ từ. Việc xả nước nóng trực tiếp lên đồ đang lạnh có thể khiến chúng nổ vỡ bất ngờ.

Các chuyên gia giải thích, nguyên nhân chính nằm ở hiện tượng giãn nở vì nhiệt. Khi thủy tinh đang ở nhiệt độ thấp, việc tiếp xúc đột ngột với nước nóng sẽ tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa mặt trong và mặt ngoài. Phần bên trong nóng lên nhanh chóng và giãn nở, trong khi lớp bên ngoài vẫn lạnh và chưa kịp thay đổi. Sự giãn nở không đồng đều này tạo ra áp lực lớn, vượt quá khả năng chịu lực của vật liệu, dẫn đến nứt vỡ hoặc phát nổ.

Không chỉ khi rửa bát, nguy cơ tương tự cũng có thể xảy ra khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh trong thời tiết lạnh. Dù thủy tinh được đánh giá là vật liệu an toàn để đựng nước uống, nhưng nếu sử dụng sai cách, tai nạn hoàn toàn có thể xảy ra.

Đáng chú ý, nhiều người cho rằng đồ thủy tinh càng dày thì càng bền và an toàn. Thực tế lại ngược lại. Thủy tinh dày dẫn nhiệt chậm, cần nhiều thời gian hơn để làm nóng đều. Điều này khiến sự chênh lệch nhiệt độ giữa các lớp vật liệu càng lớn, làm tăng nguy cơ nứt vỡ. Phần đáy cốc hoặc đĩa nếu quá dày cũng dễ xảy ra hiện tượng nóng không đều và phát nổ.

Ngược lại, các loại cốc thủy tinh mỏng, như cốc thí nghiệm trong phòng lab, lại có khả năng chịu nhiệt tốt hơn do thành mỏng giúp nhiệt lan tỏa nhanh và đồng đều.

Để hạn chế rủi ro, chuyên gia khuyến cáo nên làm ấm đồ thủy tinh bằng nước ấm trước khi dùng nước nóng. Một mẹo đơn giản khác là đặt một thìa kim loại vào trong cốc, rồi rót nước nóng chậm rãi dọc theo thìa. Kim loại có khả năng dẫn nhiệt tốt, giúp hấp thụ bớt nhiệt và giảm sốc nhiệt cho thủy tinh.

Quan trọng nhất, không nên rửa bát, cốc thủy tinh đang lạnh bằng nước nóng trực tiếp, đặc biệt trong mùa đông. Chỉ một thói quen nhỏ nhưng có thể tránh được những tai nạn đáng tiếc ngay trong chính căn bếp của mỗi gia đình.

Nguồn và ảnh: TOPick