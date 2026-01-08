Loại rau là "thần dược phòng the": Tốt cho cả nam và nữ

Chùm ngây là loại rau quen thuộc ở nhiều vùng nhiệt đới, trong đó có Việt Nam. Không chỉ là thực phẩm, chùm ngây còn được dùng làm dược liệu từ hàng trăm năm nay. Theo thông tin từ Healthline , gần đây, loại rau này được nhắc tới nhiều hơn khi các nghiên cứu hiện đại cho thấy nó có thể mang lại nhiều lợi ích đáng chú ý cho sức khỏe sinh lý ở cả nam giới và nữ giới.

Vì sao rau chùm ngây được coi là "thần dược phòng the"?

Rau chùm ngây được coi là "thần dược phòng the" (Ảnh minh họa).

Theo Healthline , các nghiên cứu trên động vật cho thấy chùm ngây có tiềm năng hỗ trợ cải thiện tình trạng rối loạn cương dương ở nam giới. Rối loạn cương thường liên quan tới vấn đề lưu thông máu, bắt nguồn từ tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc tiểu đường. Lá chùm ngây chứa polyphenol - hợp chất thực vật có thể tăng sản xuất nitric oxide, từ đó cải thiện lưu lượng máu và giảm huyết áp. Healthline trích dẫn kết quả của một nghiên cứu cho thấy chiết xuất từ lá và hạt chùm ngây có khả năng ức chế các enzyme làm tăng huyết áp và giảm nitric oxide.

Một nghiên cứu năm 2021 còn ghi nhận chiết xuất hạt chùm ngây có thể giúp giãn cơ ở vùng kín của nam giới, giúp tăng lượng máu tới khu vực này và cải thiện tình trạng rối loạn cương.

Không chỉ với nam giới, chùm ngây cũng được cho là hỗ trợ ham muốn tình dục ở phụ nữ. Theo Live It Up , các nghiên cứu chỉ ra rằng vitamin và khoáng chất trong hạt chùm ngây có thể mang lại lợi ích cho đời sống phòng the của nữ giới. Vitamin C giúp cải thiện tuần hoàn và tăng sức bền, vitamin D hỗ trợ cân bằng hormone sinh dục, trong khi các khoáng chất như canxi, sắt và kẽm được xem là yếu tố góp phần duy trì ham muốn. Dù vậy, các tác động này hiện mới dừng ở mức tiềm năng và vẫn cần thêm bằng chứng khoa học trên người.

Những lợi ích khác của rau chùm ngây

Rau chùm ngây tươi, khô và bột rau chùm ngây (Ảnh minh họa).

Bảo vệ tuyến tiền liệt

Một số nghiên cứu trên động vật cho thấy lá và hạt chùm ngây chứa các hợp chất thực vật có khả năng ức chế phản ứng viêm và làm chậm sự tăng sinh bất thường của tế bào tuyến tiền liệt. Nhờ đó, chùm ngây được kỳ vọng có vai trò hỗ trợ bảo vệ tuyến tiền liệt khi tuổi tác tăng cao, dù các bằng chứng trên người vẫn cần được làm rõ thêm.

Hỗ trợ khả năng sinh sản

Chùm ngây giàu chất chống oxy hóa, được cho là giúp bảo vệ tinh trùng trước tác động của stress oxy hóa. Một số nghiên cứu trên động vật ghi nhận sự cải thiện về số lượng và khả năng di động của tinh trùng khi bổ sung chùm ngây, qua đó gợi mở tiềm năng hỗ trợ sinh sản nam giới.

Góp phần kiểm soát đường huyết

Một số món ăn từ rau chùm ngây (Ảnh minh họa).

Nhiều nghiên cứu cho thấy chùm ngây có thể giúp giảm đường huyết sau ăn và cải thiện độ nhạy insulin, đặc biệt ở người mắc đái tháo đường type 2. Điều này không chỉ tốt cho sức khỏe tim mạch mà còn gián tiếp hỗ trợ chức năng sinh lý, vốn dễ bị ảnh hưởng khi đường huyết kiểm soát kém.

Tăng tiết sữa mẹ

Trong y học dân gian, chùm ngây từ lâu đã được dùng để hỗ trợ tăng tiết sữa. Nhờ giàu canxi, sắt, kali, vitamin C, beta-carotene và axit amin, loại cây này được xem là nguồn bổ sung dinh dưỡng tự nhiên cho phụ nữ sau sinh, giúp cơ thể hồi phục và duy trì chất lượng sữa.

Góp phần cân bằng nội tiết tố

Hàm lượng chất xơ cao trong chùm ngây có thể giúp điều hòa hormone estrogen, progesterone và testosterone trong cơ thể. Việc duy trì cân bằng nội tiết không chỉ ảnh hưởng tới chu kỳ kinh nguyệt mà còn tác động trực tiếp đến tâm trạng, làn da và đời sống phòng the của phụ nữ.

Giảm khó chịu trong kỳ kinh nguyệt

Một số nghiên cứu gợi ý rằng chùm ngây có thể giúp làm dịu phản ứng viêm và hỗ trợ giảm đau bụng kinh. Khi dùng ở dạng trà hoặc bột, chùm ngây được xem là lựa chọn tự nhiên, ít gây tác dụng phụ hơn so với một số thuốc giảm đau thông thường.

Lưu ý khi sử dụng Chùm ngây được đánh giá là giàu dinh dưỡng và tương đối an toàn khi dùng làm thực phẩm. Tuy nhiên, các chế phẩm dạng viên, bột hoặc chiết xuất có thể ảnh hưởng đến thuốc điều trị huyết áp, đường huyết hoặc hormone. Người đang điều trị bệnh hoặc có rối loạn nội tiết nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Nguồn: Healthline, Live It Up