Sau tuổi 35 phụ nữ hãy nấu ăn thường xuyên bằng nguyên liệu này: Vừa bổ sung estrogen, giúp da mịn màng và tuần hoàn máu tốt

Khi bước sang tuổi 35 - một dấu mốc đầy thách thức với hầu hết mọi phụ nữ. Ở độ tuổi này, nhiều người đã cảm nhận rõ ràng sự thay đổi về da và tóc của mình. Chúng không còn mịn màng, mịn mượt, óng ả và dày như xưa. Da trờ nên khô, xuất hiện nếp nhăn, lỗ chân lông to. Tóc thì khô, dễ gãy rụng, chẻ ngọn không còn dày và óng mượt như trước đã trở thành một cột mốc đầy thách thức hơn đối với phụ nữ. Sau tuổi 35, tôi cảm nhận rõ ràng rằng da và tóc của mình không còn tốt như trước nữa. Đường chân tóc cũng dần bị đẩy cao lên... Tất cả những điều này khiến chị em dần mất tự tin trước mọi người!

Thực tế, những thay đổi ở phụ nữ đều liên quan đến sự suy giảm tự nhiên của nồng độ estrogen trong cơ thể. Phụ nữ trên 35 tuổi được khuyên nên ăn nhiều thực phẩm chứa estrogen để điều hòa cơ thể, nuôi dưỡng cơ thể tốt hơn, giúp da và tóc giữ ẩm, từ đó trông xinh đẹp hơn!

Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn một nguyên liệu phổ biến nhất và giá cả tương đối rẻ: hạt mè đen. Đừng đánh giá thấp chúng chỉ vì kích thước nhỏ bé, vì thực tế chúng chứa rất nhiều năng lượng. Hạt mè đen giàu vitamin E và phytosterol, cả hai đều được biết đến là "những chất chống lão hóa mạnh mẽ". Chúng có thể làm chậm quá trình chảy xệ da, giảm nếp nhăn và giúp da phụ nữ mịn màng, mềm mại hơn nếu được ăn thường xuyên.

Hạt mè đen cũng rất giàu chất sắt, rất hiệu quả trong việc bổ huyết và khí cho phụ nữ. Thường xuyên sử dụng hạt mè đen có thể giúp làn da phụ nữ hồng hào, rạng rỡ và tinh thần sảng khoái hơn.

Hạt mè đen chứa nhiều vitamin và khoáng chất giúp nuôi dưỡng nang tóc, thúc đẩy sự phát triển của tóc và cung cấp dưỡng chất dồi dào cho mái tóc dày, đen hơn. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ một cách chế biến hạt mè đen ngon miệng, vừa ngon miệng lại vừa tốt cho sức khỏe – rất phù hợp cho phụ nữ!

Nguyên liệu làm món bánh bao mè đen hình hoa

30g bột mè đen rang, 280g bột mì đa dụng, 50g đường trắng, 3g men khô, 140g nước ấm (hoặc sữa tươi ấm).

Cách làm món bánh bao mè đen hình hoa

Bước 1: Cho đường vào nước (sữa tươi) ấm, sau đó hòa tan. Tiếp đó cho bột mè đen rang và men khô vào, trộn đều cho đến khi tan hoàn toàn. Tiếp đó bạn thêm bột mì đa dụng vào, dùng đũa khuấy đều chod dến khi bột vón cục. Tiếp đó, nhào bột cho đến khi thành khối đồng nhất, mịn. Nếu lúc đầu bột chưa mịn, bạn có thể vo thành hình tròn, để nghỉ 10 phút rồi nhào lại, sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Bước 2: Đậu bột bằng một miếng vải ẩm, đặt ở nơi ấm áp để kích men cho đến khi bột nở gấp đôi so với kích thước ban đầu. Khi bạn thấy cấu trúc giống như tổ ong bên trong khi kéo phần giữa bột ra, tức là đã đạt. Đổ bột ra, nhào trong 5 phút để loại bỏ bọt khí, Vê thành một dải sài và chia bột thành 4-5 phần bằng nhau rồi lại chia đôi từng phần.

Bước 3: Tiếp theo rắc một ít bột khô lên từng miếng bột, dùng tay giữ chặt hai đầu, xoắn chúng theo hướng ngược nhau để bẻ ra, và không chạm vào phần đã bẻ. Đặt chúng sao cho phần đã bẻ hướng lên trên. Sau khi hoàn tất mọi công đoạn, hãy để yên trong 10 phút.

Bước 2: Cho lượng nước vừa đủ vào nồi, đun sôi. Sau đó cho từng phần bột bánh bao mè đen vào xửng, đậy nắp và hấp trên lửa lớn trong 15 phút. Tắt bếp và để yên trong 5 phút trước khi lấy ra dùng. Món bánh này bạn có thể dùng ăn sáng và bữa xế kèm sữa.

Thành phẩm món bánh bao mè đen hình hoa

Những chiếc bánh bao hấp nóng hổi đã sẵn sàng! Mùi thơm nồng nàn của mè lan tỏa khi được lất ra, khiến chúng trở nên đặc biệt hấp dẫn. Ngay cả khi không dùng bột nở, bánh bao vẫn được chín hoàn hảo, mỗi chiếc đều nở phồng lên đẹp mắt, và chúng mềm mại, ngon tuyệt vời!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món bánh bao mè đen hình hoa!