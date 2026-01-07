Hà Nội: Bệnh viện E tiếp nhận cấp cứu 15 người bị ngạt khói

07/01/2026
Sáng 7/1, 15 nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện E (Hà Nội) trong tình trạng ngạt khói.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, đại diện Bệnh viện E cho biết, vừa tiếp nhận 15 nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại ngõ 82 Trần Cung (Hà Nội).

Các bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng ngạt khói, một số trường hợp có biểu hiện khó thở. Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh viện E kích hoạt báo động đỏ, huy động tối đa nhân lực và trang thiết bị để cấp cứu, xử trí kịp thời cho các nạn nhân.

Các nạn nhân vụ cháy đang được cấp cứu tại bệnh viện E.

Đến thời điểm hiện tại, sau khi được sơ cứu và đánh giá ban đầu, các bệnh nhân đã được chuyển về các chuyên khoa để tiếp tục theo dõi và điều trị.

