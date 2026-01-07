Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo

Đáng lo ngại, lợi dụng tâm lý hoang mang của người dân, nhiều đối tượng đã tung ra các quảng cáo về “thuốc ngừa đột quỵ”, “thần dược phòng tai biến” tràn lan trên mạng xã hội.

Mới đây, Bệnh viện Bạch Mai đã phát đi cảnh báo về tình trạng giả mạo fanpage, hội nhóm mang tên bệnh viện để quảng cáo các loại thuốc được thổi phồng công dụng phòng ngừa đột quỵ. Theo đại diện bệnh viện, các thông tin này hoàn toàn không có cơ sở khoa học, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe người sử dụng.

Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân chỉ theo dõi và tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thống, gồm website và fanpage chính thức của Bệnh viện Bạch Mai (có dấu tích xanh), tránh tin theo các quảng cáo không rõ nguồn gốc.

Vì sao trời lạnh làm tăng nguy cơ đột quỵ?

Lý giải nguyên nhân thời tiết lạnh sâu khiến nguy cơ đột quỵ gia tăng, BSCKII Nguyễn Tiến Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: khi nhiệt độ môi trường giảm thấp, cơ thể con người sẽ có phản xạ tự nhiên là co mạch máu ngoại vi để giữ nhiệt. Hệ quả là lòng mạch bị thu hẹp, áp lực dòng máu tăng đột ngột, khiến huyết áp dễ tăng vọt.

“Đây là yếu tố hàng đầu dẫn đến vỡ mạch máu gây chảy máu não, hoặc làm bong tróc các mảng xơ vữa trong lòng mạch, gây tắc mạch não”, bác sĩ Dũng nhấn mạnh.

Bác sĩ Dũng chia sẻ về nguy cơ đột quỵ xảy ra khi thời tiết lạnh.

Không chỉ vậy, thời tiết lạnh còn làm tăng độ nhớt của máu, khiến máu lưu thông khó khăn hơn, tương tự như dầu máy bị đông đặc khi nhiệt độ thấp. Nếu các cục máu đông hình thành và di chuyển lên não, nhồi máu não có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

BSCKII Nguyễn Tiến Dũng cảnh báo một trong những sai lầm phổ biến vào mùa lạnh là uống rượu bia để làm ấm cơ thể. Rượu chỉ gây giãn mạch tạm thời, tạo cảm giác ấm giả tạo, sau đó làm cơ thể mất nhiệt nhanh hơn và khiến huyết áp dao động mạnh.

Cộng thêm các yếu tố như ít vận động, ăn nhiều đồ béo, đồ mặn trong mùa lạnh, nguy cơ đột quỵ càng tăng cao, đặc biệt ở người cao tuổi, người tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu.

Những nguyên tắc “vàng” để phòng ngừa đột quỵ mùa lạnh

Để bảo vệ sức khỏe khi thời tiết chuyển lạnh, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm túc một số nguyên tắc sau:

- Giữ ấm cơ thể đúng cách: Mặc đủ ấm, chú trọng giữ ấm các vùng quan trọng như đầu, cổ, ngực và bàn chân. Khi ra ngoài cần đội mũ, quàng khăn, đeo khẩu trang để hạn chế gió lạnh xâm nhập.

- Nguyên tắc “chậm lại 3 phút” vào buổi sáng: Khi thức dậy, không nên xuống giường ngay. Hãy nằm lại 3–5 phút, cử động tay chân, xoa mặt để cơ thể thích nghi, sau đó mới từ từ ngồi dậy và mặc thêm áo ấm trước khi ra khỏi phòng.

- Kiểm soát huyết áp và bệnh lý nền: Người mắc tăng huyết áp cần tuân thủ tuyệt đối việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý bỏ thuốc hay thay đổi liều. Nên trang bị máy đo huyết áp tại nhà để theo dõi thường xuyên.

- Duy trì lối sống lành mạnh: Hạn chế tối đa rượu bia và thuốc lá; giảm muối trong khẩu phần ăn; uống đủ nước, ưu tiên nước ấm; tránh ăn đồ quá lạnh. Việc tập luyện nên thực hiện nhẹ nhàng trong nhà, tránh ra ngoài quá sớm khi sương lạnh còn dày.

“Đột quỵ là cấp cứu y tế tối khẩn cấp. Mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào não sẽ bị tổn thương không thể hồi phục nếu không được can thiệp kịp thời”, BSCKII Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bác sĩ Dũng cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý chữa trị bằng các phương pháp dân gian như chích máu đầu ngón tay, cạo gió, cho uống nước chanh hay sử dụng các loại thuốc chưa được kiểm chứng. Những hành động này không những không giúp ích mà còn làm mất đi “thời gian vàng” cứu sống người bệnh.