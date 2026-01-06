Chợ Việt quanh năm đều sẵn loại rau là "nữ hoàng protein" trong giới thực vật, vài nghìn cả túi nhưng "tim yêu, mỡ sợ"

Trong giới thực vật, có một loại rau mỏng manh, rẻ tiền nhưng sở hữu giá trị dinh dưỡng đáng kinh ngạc. Đó chính là giá đỗ - thực phẩm được mệnh danh là “nữ hoàng protein” nhờ hàm lượng đạm thực vật vượt trội và khả năng hỗ trợ sức khỏe toàn diện. Tại các khu chợ Việt, chỉ với vài nghìn đồng, bạn đã có thể sở hữu một "siêu thực phẩm" giúp làm sạch mạch máu và trẻ hóa cơ thể.

Lý do giá đỗ được mệnh danh là “nữ hoàng protein”

Theo bác sĩ dinh dưỡng Kim So-heung (Hàn Quốc), thông thường, các loại đậu đã rất giàu đạm, nhưng khi nảy mầm thành giá, chúng bước vào giai đoạn hoàng kim về dinh dưỡng.

Theo các nghiên cứu dinh dưỡng, trong 100g giá đỗ có thể chứa tới 4,6g protein (trong đó giá đậu nành có hàm lượng cao nhất). Nhờ quá trình nảy mầm sinh ra nhiều enzyme hỗ trợ, loại protein này trở nên cực kỳ dễ tiêu hóa và hấp thụ so với các loại đậu khô hay thịt động vật.

Đối với những người đang thực hiện chế độ ăn chay hoặc muốn cắt giảm thịt, giá đỗ là sự bổ sung tuyệt vời. Việc ưu tiên protein thực vật không chỉ giúp hệ tiêu hóa nhẹ nhàng hơn mà còn hỗ trợ làm sạch mạch máu, giảm bớt gánh nặng cho gan và thận vốn thường phải xử lý nhiều chất thải từ đạm động vật.

Những lợi ích sức khỏe, làm đẹp nổi bật của giá đỗ

Giá đỗ mang lại giá trị phòng bệnh và làm đẹp đa dạng nhờ bảng thành phần dinh dưỡng phong phú:

- Hỗ trợ giảm cân hiệu quả: Với hàm lượng calo cực thấp (chỉ khoảng 53 calo trên 100 gam) nhưng lại giàu chất xơ, giá đỗ tạo cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn, là thực phẩm vàng cho người đang ăn kiêng.

- Bảo vệ trái tim, đánh bay mỡ máu: Giá đỗ giàu kali và chất xơ hòa tan. Kali giúp ổn định huyết áp, trong khi chất xơ ngăn chặn sự hấp thụ cholesterol xấu tại đường ruột, làm sạch thành mạch máu.

- Làm chậm lão hóa da: Hàm lượng vitamin C và E dồi dào trong giá đỗ giúp thúc đẩy sản sinh collagen, làm mờ vết thâm và giúp da sáng khỏe từ bên trong.

- Hỗ trợ tiêu hóa, trị táo bón: Lượng chất xơ dồi dào kích thích nhu động ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru và đào thải chất thải hiệu quả hơn.

- Giải độc gan và phục hồi cơ thể: Phần rễ giá chứa nhiều axit aspartic giúp thúc đẩy quá trình đào thải độc tố và dư lượng rượu bia ra khỏi cơ thể nhanh chóng.

- Cải thiện mật độ xương: Giá đỗ chứa lượng canxi và khoáng chất đáng kể, hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng loãng xương và giúp xương chắc khỏe.

- Cân bằng nội tiết tố: Các hợp chất phytoestrogen trong giá đỗ giúp điều hòa hormone, đặc biệt có lợi cho phụ nữ trong việc giảm các triệu chứng tiền mãn kinh.

Lưu ý để ăn giá đỗ an toàn và giữ tối đa dinh dưỡng

Để "kho báu" dinh dưỡng này không bị mất đi, cần lưu ý vài điều:

- Cách chọn giá sạch: Nên chọn loại giá có rễ dài, thân không quá mập và có màu trắng tự nhiên. Tránh những loại giá không rễ, thân trắng ngần mập mạp bất thường vì có thể chứa hóa chất kích thích.

- Giữ lại phần rễ: Tuyệt đối không nhặt bỏ rễ giá vì đây là nơi tập trung nhiều dưỡng chất và các loại axit hỗ trợ giải độc nhất.

- Chế biến nhanh trên lửa lớn: vitamin C rất dễ bị phân hủy bởi nhiệt. Bạn chỉ nên xào nhanh hoặc chần sơ trong khoảng 1 phút để giữ độ giòn và dinh dưỡng cao nhất.

- Không ăn giá sống khi bụng yếu: Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc trẻ nhỏ nên nấu chín để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Cách bảo quản lâu: Nếu chưa dùng ngay, hãy rửa sạch giá, để ráo hoặc ngâm trong hộp kín chứa nước sạch đặt vào ngăn mát tủ lạnh để giữ giá tươi ngon đến 7 ngày.

Nguồn và ảnh: EDH, Good Morning Health