Thông tin đăng trên website cũng như fanpage của Bệnh viện FV chia sẻ, từ 1/1/2026, Bệnh viện FV áp dụng bảo hiểm y tế (BHYT) cho tất cả dịch vụ khám chữa bệnh nội trú - ngoại trú và cấp cứu, bao gồm cả dịch vụ sinh con và điều trị cho trẻ em.

Đây là bước tiến ngoạn mục trong nỗ lực "đưa y tế chất lượng quốc tế đến gần hơn với người dân" bằng chi phí "rất Việt Nam" tại Bệnh viện FV - nơi 4 lần đạt chuẩn JCI về chất lượng và an toàn mà rất hiếm bệnh viện nào đạt được.

Theo đó, bệnh nhân có thẻ BHYT, bao gồm trẻ em dưới 6 tuổi (có hoặc chưa có thẻ BHYT), sẽ được áp dụng quyền lợi BHYT khi sử dụng các dịch vụ tại FV như: Khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật, thủ thuật, thuốc, chi phí nằm viện và vật tư y tế thuộc danh mục BHYT.

Những ví dụ điển hình về quyền lợi BHYT tại Bệnh viện FV

Để người bệnh hiểu rõ hơn về quyền lợi khi tham gia BHYT tại FV, bà Đào Thị Ngọc Bích – Trưởng phòng Dịch vụ Bảo hiểm Bệnh viện FV chia sẻ một số trường hợp tiêu biểu:

Sinh con tại FV: Gói sinh trọn gói tại FV có mức phí từ 45 triệu đồng. BHYT sẽ thanh toán từ gần 2 - 8 triệu đồng, tùy quyền lợi người tham gia. Nếu sản phụ là Hội viên FV (liên tục từ năm thứ hai), bảo hiểm FV sẽ chi trả thêm hơn 11 triệu đồng với thẻ Ưu Tiên và lên tới hơn 40 triệu đồng với thẻ VIP. Trường hợp có thêm bảo hiểm sức khỏe tư nhân (VietnamCare, PVI, Bảo Việt, Bảo Minh…), chi phí tiếp tục được thanh toán thêm từ khoảng 12 triệu đến hơn 40 triệu đồng. Nhờ các quyền lợi cộng dồn này, chi phí cuối cùng người bệnh cần chi trả chỉ còn khoảng 20 triệu đồng, thậm chí thấp hơn, để được sinh con trong môi trường tiện nghi, an toàn, chuẩn quốc tế tại Khoa Sản FV Thomson – đặc biệt phù hợp với nhóm nhân viên văn phòng được doanh nghiệp hỗ trợ bảo hiểm sức khỏe.

Phẫu thuật có vật liệu cấy ghép: Can thiệp mạch vành đặt stent: BHYT chi trả khoảng 40 – 80 triệu đồng, tùy tình trạng bệnh và số lượng stent/bóng.

Phẫu thuật thay khớp háng: BHYT chi trả từ 30 – 50 triệu đồng, nếu kết hợp thêm bảo hiểm sức khỏe tư nhân, người bệnh có thể chỉ cần thanh toán thêm khoảng trên dưới 100 triệu đồng tại FV.

Điều trị ung thư bằng hóa trị: Quá trình điều trị thường kéo dài từ 6 – 12 chu kỳ trong khoảng 6 tháng, tùy loại ung thư và phác đồ. Trong nhiều trường hợp, BHYT có thể thanh toán hàng chục triệu đồng cho mỗi chu kỳ, trung bình tương đương khoảng 20% tổng chi phí điều trị tại FV.

Bà Bích cho biết thêm, không chỉ bệnh nhân Việt Nam mà nhiều bệnh nhân nước ngoài sinh sống tại TP.HCM thời gian gần đây cũng đã được hưởng quyền lợi BHYT khi điều trị tại FV.

Mở rộng BHYT toàn viện, cam kết không phân luồng, không phân tuyến

FV phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH để đảm bảo quyền lợi BHYT của người bệnh được áp dụng đúng quy định, nhanh chóng và thuận tiện. Đặc biệt, tại FV, mọi bệnh nhân đều được điều trị theo cùng một chuẩn mực chuyên môn, cùng quy trình khám – điều trị – thuốc men – vật tư y tế theo chuẩn JCI, không phân biệt hình thức chi trả, dù có hay không sử dụng BHYT.

"Hàng năm, Bệnh viện FV tiếp nhận gần 250.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Việc mở rộng áp dụng BHYT giúp người bệnh giảm bớt gánh nặng tài chính, đồng thời mang dịch vụ y tế quốc tế đến gần hơn với người dân. BHYT không làm thay đổi chất lượng điều trị tại FV, mà ngược lại, hỗ trợ chúng tôi lan tỏa chất lượng y tế chuẩn quốc tế đến cộng đồng", Bác sĩ Jean-Marcel Guillon, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV, chia sẻ.

Bên cạnh chất lượng chuyên môn cao, FV còn được biết đến là mô hình chăm sóc y tế toàn diện, mang đến cho người bệnh cảm giác được điều trị và chăm sóc như tại chính ngôi nhà của mình. Đội ngũ điều dưỡng và hộ lý túc trực 24/7, không gian điều trị sạch sẽ, riêng tư, yên tĩnh, không cần người nhà ở lại chăm sóc.

Việc triển khai BHYT tại Bệnh viện FV không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người bệnh, mà còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện công, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, và từng bước hiện thực hóa mục tiêu công bằng trong chăm sóc sức khỏe.