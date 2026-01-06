Trẻ sơ sinh bị đứt ngón tay khi nữ hộ sinh tiến hành cắt dây rốn

Hình ảnh em bé trong quá trình điều trị. Nguồn ảnh: Red Star News (Hồng Tinh Tin Tức)

Tối ngày 5/1, Ủy ban Y tế và Sức khỏe huyện Hu Dị (Xuyi) đã phát đi thông báo chính thức về vụ việc:

Vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 25/12/2025, sản phụ họ Trương sinh mổ một bé trai tại Bệnh viện Nhân dân huyện Hu Dị. Trong quá trình phẫu thuật, do sai sót nghiêm trọng trong thao tác của nữ hộ sinh, đã khiến ngón giữa bàn tay trái của trẻ sơ sinh bị cắt không hoàn toàn.

Ngay sau sự việc, Bệnh viện Nhân dân huyện Hu Dị đã lập tức liên hệ với nhiều cơ sở y tế và hỗ trợ chuyển tuyến cho cháu bé đến một bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh. Ngay trong buổi chiều cùng ngày, ca phẫu thuật điều trị cho trẻ đã được tiến hành thành công. Đến ngày 31/12, cháu bé đã được xuất viện và hiện đang trong giai đoạn hồi phục.

Hiện tại, nữ hộ sinh liên quan đã bị đình chỉ công tác. Bệnh viện Nhân dân huyện Hu Dị đã nhiều lần chân thành xin lỗi gia đình cháu bé, đồng thời cam kết sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc điều trị và phục hồi cho trẻ.

Ủy ban Y tế và Sức khỏe huyện Hu Dị cho biết, vụ việc này đã phơi bày những lỗ hổng trong quy trình quản lý an toàn y tế của Bệnh viện Nhân dân huyện. Các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm của tất cả các cá nhân liên quan, đồng thời rút kinh nghiệm sâu sắc, triển khai đợt chấn chỉnh chuyên đề về an toàn y tế trên toàn huyện, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh.

Nguồn: Sohu