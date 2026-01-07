Làm “chuyện ấy” trong bao nhiêu phút là khỏe mạnh?

Đây là câu hỏi khiến không ít người băn khoăn, nhất là khi những con số truyền miệng đôi khi tạo ra áp lực không cần thiết. Thực tế, giới chuyên môn cho rằng không nên lấy đồng hồ bấm giờ để đánh giá chất lượng đời sống chăn gối, bởi mỗi cặp đôi có nhu cầu, thể trạng và kỳ vọng rất khác nhau. Tuy vậy, các nghiên cứu khoa học vẫn đưa ra một số dữ liệu tham khảo giúp hình dung đâu là khoảng thời gian làm "chuyện ấy" được xem là hợp lý về mặt sức khỏe.

Không có một con số chung cho mọi cặp đôi

Không có một con số chung về thời gian làm "chuyện ấy" cho mọi cặp đôi (Ảnh minh họa).

Theo các chuyên gia, không tồn tại một con số chính thức nào được y học công nhận là thời gian "chuẩn" cho việc làm "chuyện ấy". Nguyên nhân là bởi mỗi người có mức độ hưng phấn, thời gian khởi động và cảm nhận khoái cảm khác nhau. Ngay trong cùng một cặp đôi, mong muốn về độ dài cuộc ân ái cũng có thể không trùng khớp.

Ngoài ra, khái niệm "chuyện ấy" cũng không hoàn toàn thống nhất. Với nhiều người, đó không chỉ là khoảng thời gian chính thức "lâm trận" mà còn bao gồm cả giai đoạn chuẩn bị và dư âm sau đó. Chính sự khác biệt này khiến việc đưa ra một con số "chuẩn" tuyệt đối trở nên khó khăn.

Dù còn nhiều tranh luận, một số nghiên cứu vẫn cố gắng đo lường thời gian của phần "lâm trận" chính thức. Theo một nghiên cứu đăng trên Journal of Sexual Medicine , các nhà trị liệu đã sử dụng chỉ số IELT (thời gian từ khi bắt đầu đến khi "về đích" trong lúc gần gũi) để đánh giá. Kết quả cho thấy khoảng thời gian trung bình thường rơi vào 3 - 13 phút.

Cũng trong nghiên cứu này, mức độ hài lòng của các cặp đôi được phân loại khá rõ ràng:

- Dưới 2 phút bị xem là quá ngắn.

- Từ 3 - 7 phút được coi là chấp nhận được với đa số.

- Khoảng 7 - 13 phút được đánh giá là dễ chịu và đáng mong đợi.

- Trên 13 - 30 phút lại bị nhiều người cho là quá dài, thậm chí gây mệt mỏi.

Một nghiên cứu khác tại Nhật Bản, tập trung vào các cặp đôi trưởng thành, cho thấy phụ nữ tham gia khảo sát mong muốn thời gian "yêu" trung bình khoảng 15,7 phút, trong khi thời gian thực tế thường chỉ đạt khoảng 13,6 phút. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng sự chênh lệch này có thể đến từ khác biệt về ham muốn giữa các cặp đôi. Tuy nhiên, họ cũng không đưa ra khuyến nghị y khoa cụ thể cho những trường hợp không hài lòng.

Tuổi tác và thời gian làm "chuyện ấy"

Tuổi tác không nhất thiết làm giảm độ dài trung bình của cuộc ân ái (Ảnh minh họa).

Nhiều người cho rằng tuổi càng cao thì thời gian làm "chuyện ấy" càng ngắn. Tuy nhiên, các dữ liệu được trích dẫn cho thấy tuổi tác không nhất thiết làm giảm độ dài trung bình của cuộc ân ái. Trên thực tế, một số bằng chứng còn cho thấy tình trạng "về đích sớm" ít gặp hơn ở nam giới lớn tuổi so với người trẻ, dù khả năng khởi động có thể cần nhiều thời gian hơn.

Một trong những yếu tố khiến thời gian "lâm trận chính thức" bị rút ngắn là tình trạng "về đích sớm", vốn được xem là một trong những rối loạn thường gặp ở nam giới. Các nghiên cứu chỉ ra rằng yếu tố tâm lý như căng thẳng, lo âu, áp lực thể hiện bản lĩnh đóng vai trò quan trọng, bên cạnh một số nguyên nhân sinh lý khác.

Vậy bao nhiêu phút là "khỏe mạnh"?

Từ các dữ liệu hiện có, giới chuyên môn cho rằng không nên quá ám ảnh về con số. Khoảng vài phút đến hơn 10 phút cho phần "trọng tâm" có thể được xem là phổ biến và an toàn về mặt sức khỏe với đa số người trưởng thành. Quan trọng hơn cả vẫn là sự thoải mái, đồng thuận và giao tiếp giữa hai người.

Các nghiên cứu đều thống nhất rằng chất lượng của sự gắn kết, cảm xúc và sự thấu hiểu có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với việc kéo dài bao lâu. Nếu có những băn khoăn liên quan đến sức khỏe hoặc cảm thấy không hài lòng kéo dài, việc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa vẫn là lựa chọn cần thiết để được tư vấn phù hợp.

Nguồn: Hims