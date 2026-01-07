Nội tiết tố đóng vai trò như chiếc "la bàn" điều chỉnh sức khỏe, sắc đẹp và tốc độ lão hóa của phái nữ. Đặc biệt khi bước sang tuổi 40, giai đoạn tiền mãn kinh bắt đầu gõ cửa khiến các hormone quan trọng như estrogen và progesterone sụt giảm mạnh.

Theo bác sĩ Wu Mingzhu (Đài Loan, Trung Quốc), việc rối loạn nội tiết không chỉ làm tăng nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa mà còn khiến làn da xuống dốc không phanh. Để cân bằng lại cơ thể và "già chậm" hơn, chị em nên tận dụng 4 loại thực phẩm được coi là “tứ bảo” màu vàng dưới đây:

1. Hạt đậu nành

Bác sĩ Wu khẳng định đậu nành là thực phẩm hàng đầu để ổn định nội tiết tố nhờ chứa hàm lượng isoflavone cực cao. Đây là một loại phytoestrogen có khả năng bắt chước hoạt động của estrogen tự nhiên trong cơ thể.

Việc bổ sung đậu nành qua sữa, đậu phụ hay hạt luộc không chỉ giúp giảm các triệu chứng bốc hỏa, vã mồ hôi của thời kỳ mãn kinh mà còn hỗ trợ kiểm soát cholesterol, bảo vệ hệ tim mạch và giúp da dẻ mịn màng hơn từ bên trong.

2. Quả bí ngô

Trong y học cổ truyền, bí ngô được coi là vị thuốc bổ trung ích khí, giúp điều hòa nội tiết rất tốt. Y học hiện đại cũng chỉ ra bí ngô giàu vitamin E, hoạt chất thúc đẩy cơ thể tiết estrogen và cải thiện chức năng buồng trứng.

Ngoài phần thịt quả, hạt bí cũng là nguồn cung cấp lignan cùng magie, kẽm và sắt dồi dào. Ăn bí ngô thường xuyên giúp chị em duy trì làn da căng bóng, giảm nếp nhăn và tăng cường lưu thông khí huyết cho cơ thể tươi trẻ lâu hơn.

3. Quả chuối

Nhiều chị em chỉ tập trung bổ sung estrogen mà quên mất progesterone cũng quan trọng không kém khi caamn bằng nội tiết tố nữ.

Bác sĩ Wu nhắc nhở rằng hai hormone này cần đạt trạng thái cân bằng thì nội tiết tố mới ổn định. Chuối rất giàu vitamin B6, nguyên liệu thiết yếu để cơ thể sản sinh progesterone. Khi hai hormone này cân bằng, các triệu chứng khó chịu trong quá trình hành kinh hay sự mệt mỏi trong giai đoạn tiền mãn kinh sẽ giảm đi đáng kể. Ngoài ra, chuối còn hỗ trợ tiêu hóa và ngăn ngừa bệnh tim mạch hiệu quả.

4. Quả hồng giòn

Đứng cuối trong danh sách là quả hồng giòn, loại quả giàu vitamin A, beta carotene và lycopene. Tất cả các chất này đều có chức năng chống oxy hóa mạnh mẽ, ngăn ngừa lão hóa sớm từ trong ra ngoài.

Đặc biệt, hồng giòn còn chứa axit folic và thiamin, hỗ trợ quá trình enzyme và chức năng trao đổi chất của toàn bộ cơ thể. Lưu ý nhỏ từ bác sĩ là chị em không nên ăn hồng khi bụng đói hoặc ăn quá nhiều cùng lúc để tránh gây hại cho hệ tiêu hóa.

Đương nhiên, ngoài ăn uống thì nghỉ ngơi khoa học, tránh căng thẳng, vận động vừa phải nhưng đều đặn cũng cần thiết để cân bằng nội tiết, làm chậm lão hóa và tránh bệnh tật. Nhất là với chị em đã qua tuổi 40.

Nguồn và ảnh: Top 1 Health, Sohu