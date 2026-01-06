Đó chính là khoai nưa. Theo Healthline, khoai nưa gần như không chứa năng lượng, nhưng khi ăn lại tạo cảm giác no rất rõ rệt. Nguyên nhân là vì loại củ này giàu chất xơ hòa tan, đặc biệt là glucomannan, có khả năng hút nước mạnh, phồng lên trong đường ruột như một miếng bọt biển. Nhờ đó, khoai nưa giúp “giữ lại” một phần chất béo và đường, làm chậm quá trình hấp thu vào cơ thể. Vì vậy, người xưa mới nói khoai nưa có tác dụng “cạo mỡ”, không phải là không có cơ sở.

Các phân tích đăng tải trên WebMD cho thấy glucomannan trong khoai nưa có thể giúp giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL (cholesterol “xấu”) nhờ khả năng gắn với axit mật trong ruột, buộc cơ thể phải sử dụng cholesterol để tổng hợp lại. Ngoài ra, chất xơ này còn góp phần ổn định đường huyết, đặc biệt có lợi cho người mắc đái tháo đường type 2 hoặc có nguy cơ rối loạn đường huyết.

Một số nghiên cứu được Healthline tổng hợp cũng cho thấy việc bổ sung glucomannan giúp cải thiện tình trạng táo bón, tăng khối lượng phân và nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cũng nhấn mạnh rằng khoai nưa không nên ăn sống, do củ tươi chứa tinh thể oxalat canxi có thể gây kích ứng. Các sản phẩm khoai nưa bán trên thị trường hiện nay như đậu khoai nưa hay mì khoai nưa đều đã được xử lý an toàn. Theo khuyến cáo từ WebMD, việc sử dụng khoai nưa nên ở mức vừa phải, kết hợp với chế độ ăn đa dạng để phát huy lợi ích lâu dài mà không gây khó chịu cho hệ tiêu hóa. Khi mua, nên chọn loại có màu đồng đều, sờ chắc tay, đàn hồi tốt, không có mùi chua gắt hay mùi lạ.

Khoai nưa om vịt: Bí quyết để thịt mềm rục, khoai thấm vị

Thời tiết se lạnh, không gì hợp hơn một nồi vịt om khoai nưa nóng hổi. Thịt vịt béo thơm, khoai nưa thanh mát, hầm chung vừa cân bằng vị giác vừa đỡ ngấy. Khi nấu đúng cách, thịt vịt mềm rã, khoai nưa thấm đẫm nước sốt, thậm chí còn “đắt khách” hơn cả thịt.

Xử lý khoai nưa đúng cách Khoai nưa mua về cắt miếng vừa ăn. Đun nước sôi, cho một chút muối rồi thả khoai vào chần 2-3 phút. Nước sẽ hơi đục, đó là mùi và tạp chất được loại bỏ. Vớt ra, xả kỹ dưới nước lạnh, để ráo. Bước này giúp khoai săn hơn, dai nhẹ và dễ hút nước sốt khi nấu.

Khử mùi tanh và làm dậy mùi thịt vịt Vịt chặt miếng, cho vào nồi nước lạnh cùng gừng, hành và một ít rượu nấu ăn. Đun sôi, hớt sạch bọt, sau đó rửa lại bằng nước nóng để thịt không bị co.

Cho vịt vào chảo, không cần nhiều dầu vì mỡ vịt sẽ tự tiết ra. Xào đến khi da vàng, mỡ chảy ra thơm lừng. Tiếp theo cho gừng, tỏi, ớt khô, hoa hồi, quế vào đảo đều. Dọc thành chảo rưới xì dầu, thêm một ít xì dầu đen tạo màu, một thìa tương đậu để tăng độ đậm.

Quan trọng nhất là đổ nước nóng, ngập mặt thịt, đun sôi rồi hạ lửa nhỏ, hầm khoảng 30 phút. Sau đó cho khoai nưa vào, nêm lại vừa ăn, thêm một miếng đường phèn nhỏ để vị nước sốt dịu và tròn hơn. Hầm thêm khoảng 20 phút nữa, cuối cùng mở lửa lớn thu nước sốt vừa phải, rắc hành lá là hoàn tất.

Khoai nưa xào trứng: Giảm cân nhưng không nhạt nhẽo

Nhiều người nghĩ khoai nưa chỉ hợp ăn luộc cho người ăn kiêng, nhưng thực tế có thể chế biến rất ngon. Khoai nưa xào trứng là ví dụ điển hình.

Trứng đánh tan với chút muối, tiêu trắng, thêm vài giọt nước hoặc rượu nấu ăn để trứng xốp mềm. Phi trứng nhanh tay, vừa đông là cho ra đĩa. Sau đó dùng lại chảo, phi hành thơm, cho khoai nưa đã chần vào đảo nhanh cho nóng đều. Đổ trứng vào, thêm một ít xì dầu nhạt hoặc nước tương hấp cá, đảo đều rồi rắc tiêu đen, ớt chuông cho đẹp mắt là xong.

Món này trứng mềm, khoai nưa giòn sật, ăn rất “đã miệng” mà không hề nặng bụng.

Khoai nưa trộn lạnh: Chống ngấy chỉ trong 5 phút

Sau những bữa nhiều dầu mỡ, một đĩa khoai nưa trộn chua cay luôn là “vị cứu tinh”. Khoai nưa chần, để ráo. Phi tỏi và ớt bằng dầu nóng cho dậy mùi, sau đó trộn cùng xì dầu, giấm, dầu hào, chút đường, vài giọt dầu tiêu Tứ Xuyên, thêm rau mùi và mè rang. Trộn đều, để vài phút cho ngấm là có thể dùng.

Vị chua, cay, mặn, thơm hòa quyện, khoai nưa giòn dai, càng ăn càng cuốn, rất hợp ăn kèm hoặc dùng làm món khai vị.

Nguồn và ảnh: Sohu