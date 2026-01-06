Vào mùa đông, thời tiết lạnh giá khiến nhiều người dễ bị suy yếu tỳ vị, khó tiêu và đầy hơi, đồng thời cũng dễ bị cảm lạnh.

Thực tế, ngoài chợ Việt đang bán nhiều một loại rau "báu vật" giúp giảm đầy hơi tốt hơn cả củ cải và có hàm lượng dinh dưỡng tương đương với bông cải xanh. Loại rau đó chính là cải thìa.

Cải thìa trông có vẻ bình thường, nhưng lại có rất nhiều lợi ích. Cải thìa có tính ấm và vị cay nồng. Chúng có thể làm ấm phần giữa cơ thể, trừ hàn, thúc đẩy khí huyết và kích thích ăn ngon, rất hữu ích cho những người ăn quá nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ trong mùa đông.

Nó có tác dụng làm giảm tốt chứng đầy hơi và khó tiêu do củ cải gây ra, và tác dụng giảm đầy hơi của nó trực tiếp hơn so với củ cải.

Về mặt dinh dưỡng, cải thìa rất giàu vitamin C, vitamin K và các khoáng chất như canxi và sắt.

Nó cũng rất giàu chất xơ, và hàm lượng tổng thể của các chất dinh dưỡng này thậm chí còn ấn tượng hơn cả bông cải xanh.

Nó có thể giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể, tăng cường hệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc cảm lạnh vào mùa đông.

Hơn nữa, cải thìa là một loại rau theo mùa. Cải thìa mùa đông giòn và mềm, có mùi thơm tươi mát và cay nồng, tạo nên hương vị độc đáo.

Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với các bạn một món canh đơn giản và bổ dưỡng kiểu nhà làm – canh cải thìa và đậu phụ. Ăn thường xuyên vào mùa đông có thể giúp tăng cường chức năng tỳ vị và tăng cường hệ miễn dịch.

Chuẩn bị:

- Một bó cải thìa tươi, rửa sạch và cắt thành từng đoạn nhỏ; cắt một khối đậu hũ mềm thành những miếng vuông đều nhau.

- Một ít kỷ tử và hành lá thái nhỏ để dùng sau.

Cách làm:

Cho lượng nước vừa đủ vào nồi và đun sôi. Đầu tiên, cho đậu phụ cắt miếng vào và nấu trong hai phút để đậu phụ tiết ra hương vị đặc trưng.

Tiếp theo, cho cải thìa vào và nấu trên lửa lớn cho đến khi cải thìa mềm và đổi màu. Sau đó, nêm một chút muối và tiêu trắng cho vừa ăn, rắc kỷ tử lên trên và nhỏ vài giọt dầu mè để tạo hương thơm. Cuối cùng, tắt bếp, rắc hành lá thái nhỏ lên trên, và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Canh cải thìa và đậu hũ có nước dùng trong, vị tươi mát của cải thìa và độ mềm mại của đậu hũ hòa quyện hoàn hảo. Một ngụm canh ấm áp và sảng khoái, vừa làm ấm cơ thể vừa giúp "giảm gánh nặng" cho dạ dày.

Thức uống này không sử dụng các loại gia vị phức tạp. Nó hoàn toàn dựa vào hương vị tự nhiên của các nguyên liệu để tạo nên hương vị thơm ngon. Vì vậy, người già và trẻ em đều có thể thưởng thức một cách an toàn.

Vào mùa đông, đừng chỉ tập trung vào củ cải và bông cải xanh! Hãy thử ăn nhiều cải thìa hơn và nấu một bát canh cải thìa nóng hổi với đậu phụ.

Món này không chỉ giúp giảm đầy hơi, khó tiêu, tăng cường chức năng tỳ vị mà còn giúp tăng cường hệ miễn dịch. Đây là món ăn nhà làm nhất định phải thử trong mùa đông, vậy nên hãy làm ngay thôi!

(Nguồn và ảnh: TT)