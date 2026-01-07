Khi chúng ta lớn tuổi, cơ thể trải qua nhiều thay đổi, và nhu cầu dinh dưỡng của chúng ta cũng thay đổi theo. Sau 50 tuổi, duy trì sức khỏe toàn diện đòi hỏi phải chú ý hơn đến các loại vitamin mà cơ thể hấp thu. Vitamin là những chất dinh dưỡng thiết yếu giúp cơ thể vận hành đúng chức năng và việc đảm bảo hấp thu đủ những vitamin quan trọng có thể giúp bạn lão hóa tích cực hơn, cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Khi tuổi tác tăng lên, khả năng hấp thu dinh dưỡng của cơ thể giảm dần. Xương yếu hơn, miễn dịch suy giảm, trí nhớ và năng lượng không còn như trước. Bổ sung đúng vitamin là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để lão hóa khỏe mạnh. Dưới đây là 6 loại vitamin mà những ai sau 50 tuổi đều nên cân nhắc bổ sung.