Ra chợ mua trứng gặp 3 loại này, ngon rẻ mấy cũng đừng mua

Dưới đây là 3 loại trứng, nếu có trong tủ lạnh, bạn nên cân nhắc loại bỏ.

1. Trứng bán lẻ ven đường, không rõ nguồn gốc

Nhiều người vì ham rẻ thường mua trứng ở chợ sớm hoặc các quầy ven đường, thấy giá thấp hơn siêu thị là cảm thấy “mua hời”. Nhưng những quả trứng này thường không có ngày sản xuất, không thông tin nguồn gốc, không kiểm soát điều kiện bảo quản.

Không ít trứng còn dính phân gà, vỏ bẩn, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Nếu xử lý không cẩn thận, vi khuẩn Salmonella có thể theo tay người vào cơ thể. Với trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người cao tuổi, nguy cơ nhiễm trùng sẽ nghiêm trọng hơn nhiều do hệ miễn dịch yếu.

2. Trứng bị đông lạnh và rã đông nhiều lần

Có người quen mua trứng số lượng lớn rồi để tủ lạnh hàng tuần, khi ăn lại lấy ra để ở nhiệt độ phòng cho rã đông. Cách làm này tưởng tiết kiệm nhưng tiềm ẩn không ít rủi ro.

Việc đông lạnh và rã đông lặp đi lặp lại khiến bề mặt vỏ trứng xuất hiện hơi nước, tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Đồng thời, cấu trúc protein trong trứng bị thay đổi, làm giảm giá trị dinh dưỡng và chất lượng. Nếu trong quá trình rã đông vỏ trứng bị nứt, vi khuẩn có thể xâm nhập trực tiếp vào bên trong và việc nấu chín cũng chưa chắc loại bỏ hoàn toàn.

3. Trứng có lòng đỏ đỏ bất thường

Nhiều người thấy trứng có lòng đỏ đỏ rực thì cho rằng đó là “trứng gà ta”, “trứng bổ dưỡng”. Nhưng thực tế, không loại trừ khả năng đây là trứng được tạo màu nhân tạo.

Một số cơ sở chăn nuôi có thể trộn bột ớt, chiết xuất cúc vạn thọ, thậm chí phẩm màu công nghiệp vào thức ăn cho gà để làm lòng đỏ trông bắt mắt hơn. Những quả trứng này chưa chắc có giá trị dinh dưỡng cao hơn, ngược lại còn có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho gan. Việc tiêu thụ lâu dài các chất tạo màu nhân tạo có thể gây dị ứng, rối loạn nội tiết và ảnh hưởng sức khỏe tổng thể.

Nghe đến đây, nhiều người bắt đầu hoang mang: vậy rốt cuộc nên ăn trứng gì? Trứng chẳng phải từng được coi là “thực phẩm gần như hoàn chỉnh” sao? Thực tế, trứng vẫn là thực phẩm tốt, miễn là bạn chọn đúng, bảo quản đúng và ăn đúng cách.

Theo khuyến nghị của bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng, nên chọn trứng có vỏ sạch, nguyên vẹn, không nứt vỡ, màu sắc tự nhiên. Không nên quá tin vào quan niệm “màu càng đậm thì càng bổ”, vì màu lòng đỏ chủ yếu phụ thuộc vào thức ăn của gà, không phản ánh trực tiếp giá trị dinh dưỡng. Điều quan trọng hơn là chú ý đến nguồn gốc trứng.

Trứng nên được bảo quản ổn định ở nhiệt độ khoảng 4 độ C, tránh để ở cánh cửa tủ lạnh nơi nhiệt độ dao động mạnh, và không nên lấy ra lấy vào nhiều lần. Về cách chế biến, trứng luộc là lựa chọn an toàn nhất, trứng chiên nên ít dầu, trứng hấp cần kiểm soát nhiệt độ. Các cách ăn trứng sống, trứng lòng đào hay trứng “chảy lòng” không phù hợp với người có hệ tiêu hóa kém.

Nguồn và ảnh: Sohu