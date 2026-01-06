Cứu sống em bé sinh non 27 tuần người Hàn Quốc

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh nhi được chuyển đến trong tình trạng sinh non tháng kèm bệnh màng trong - là tình trạng suy hô hấp cấp phổ biến ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sinh non, do phổi chưa phát triển hoàn chỉnh, thiếu hụt chất Surfactant. Bé đã được điều trị tại bệnh viện tuyến trước 4 ngày nhưng không có tiến triển.

BS.CK2 Nguyễn Thanh Thiện, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết: "Ngay khi tiếp nhận, ê kíp y bác sĩ đã nhanh chóng đánh giá toàn diện tình trạng hô hấp, tuần hoàn và dinh dưỡng của bệnh nhi, đồng thời tối ưu hóa các biện pháp hỗ trợ hô hấp. Mục tiêu điều trị được xác định là giảm thiểu tổn thương phổi do thở máy kéo dài, rút ngắn thời gian thở máy xâm lấn và phòng ngừa biến chứng nhiễm trùng".

Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhi sinh non 27 tuần. (Ảnh: BVCC)

Nhờ chiến lược điều trị phù hợp, bệnh nhi đã được cai máy thở xâm lấn sớm sau 24 giờ. Sau đó, bé tiếp tục được hỗ trợ hô hấp không xâm lấn trong 9 ngày và thở NCPAP (phương pháp hỗ trợ về hô hấp cho những bệnh nhân còn có khả năng tự thở) trong 16 ngày.

Song song với điều trị hô hấp, trẻ được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa mẹ và đạt lượng sữa đủ từ ngày thứ 13 sau sinh, góp phần cải thiện miễn dịch, tăng trưởng và rút ngắn thời gian hồi phục.

"Một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của ca điều trị là việc triển khai chăm sóc da kề da sớm theo phương pháp Kangaroo, ngay cả khi trẻ còn trong giai đoạn thở máy. Phương pháp này giúp ổn định hô hấp, cải thiện tuần hoàn, giảm stress cho trẻ, đồng thời làm giảm nguy cơ nhiễm trùng bệnh viện. Nhờ đó, bệnh nhi có thể được ngưng kháng sinh sớm và rút ngắn thời gian hỗ trợ hô hấp", BS.CK2 Nguyễn Thanh Thiện nói.

Sau 40 ngày điều trị tích cực, bệnh nhi được xuất viện trong tình trạng ổn định, cân nặng đạt 1,9kg. Sau đó, bé đã được đưa về Hàn Quốc an toàn. Đến nay, trẻ chưa ghi nhận bất kỳ biến chứng nào.