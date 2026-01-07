Tự xử lý hóc xương cá bằng mẹo dân gian: Nguy cơ phù nề thanh quản, đe dọa tính mạng

Hóc xương cá là tai nạn thường gặp trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, thay vì đến cơ sở y tế, không ít người lại chọn cách tự xử lý tại nhà bằng các mẹo truyền miệng như nuốt cơm, uống nước chanh, giấm hoặc ngậm vitamin C sủi với hy vọng làm dị vật "trôi đi". Theo các bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng, đây là những cách làm tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng.

BSCKII Trương Hoàng Việt, phụ trách Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Thống Nhất cho biết, các phương pháp dân gian không có tác dụng làm tan hay đẩy dị vật ra ngoài. Ngược lại, việc nuốt cơm có thể khiến xương cá cắm sâu hơn vào niêm mạc họng - thanh quản. Các chất có tính axít hoặc tạo sủi bọt như chanh, giấm, vitamin C sủi có thể gây kích ứng, bỏng niêm mạc, dẫn đến phù nề nhanh vùng thanh quản và làm hẹp đường thở.

Thực tế, Bệnh viện Thống Nhất vừa tiếp nhận một trường hợp nữ bệnh nhân 52 tuổi, sau khi ăn cá xuất hiện đau họng, nuốt vướng. Người bệnh đã tự xử lý bằng nhiều mẹo tại nhà, trong đó có ngậm vitamin C sủi với số lượng lớn. Khi nhập viện, bệnh nhân đau họng nhiều, nuốt khó, kèm khó thở. Nội soi ghi nhận phù nề nặng vùng thanh thiệt, sụn phễu và đáy lưỡi, che lấp đường thở, có nguy cơ đe dọa tính mạng nếu không can thiệp kịp thời.

Người bệnh sau đó được nội soi lấy dị vật, điều trị kháng sinh, kháng viêm, phun khí dung và theo dõi sát. Hiện tình trạng đã cải thiện rõ rệt.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị hóc xương cá hoặc dị vật vùng họng, người dân cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa Tai Mũi Họng để được thăm khám và xử trí an toàn. Tuyệt đối không tự ý áp dụng các mẹo dân gian chưa được kiểm chứng, nhằm tránh những biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng trực tiếp đến đường thở và tính mạng.