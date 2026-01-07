Không bồi bổ sức khỏe ngày đông lạnh giá, bạn sẽ chịu khổ vào mùa xuân: Người trung niên nên ăn nhiều hơn 4 món để tích lũy năng lượng

Có thể bạn đã từng nghe thế hệ trước nói rằng, "Hãy chăm sóc bản thân thật tốt trong những ngày đông lạnh giá nhất, và năm sau bạn sẽ không bị ốm đau", nhưng bạn có biết rằng nhiều người hiểu sai ý nghĩa của từ "chăm sóc" không?

Những người trung niên và người cao tuổi luôn nghĩ đến việc "ăn đồ nóng" vào mùa đông, vì vậy họ thường hầm khoai tây với bắp cải và nấu bắp cải để ăn. Họ cảm thấy ấm áp, nhưng khi mùa xuân năm sau đến, họ luôn cảm thấy thiếu năng lượng - đó chính là vấn đề.

Tại sao chúng ta nên ăn ít khoai tây và bắp cải hơn trong những ngày đông lạnh giá nhất?

Không phải khoai tây và bắp cải không tốt, mà là đặc điểm dinh dưỡng của chúng không phù hợp để làm món ăn chính trong những ngày đông lạnh giá.

Khoai tây chủ yếu cung cấp tinh bột, trong khi bắp cải có hàm lượng nước cao nhưng mật độ dinh dưỡng tương đối thấp. Trong những ngày đông lạnh giá nhất, cơ thể cần những thực phẩm giàu dinh dưỡng, có tính ấm áp và bổ dưỡng mà không gây ngấy, đồng thời có thể dự trữ "năng lượng sâu" cho cơ thể. Sự kết hợp giữa khoai tây và bắp cải chủ yếu là để "làm no bụng" hơn là cung cấp "nguồn dự trữ năng lượng" cần thiết để chống lại cái lạnh và nuôi dưỡng nền tảng của cơ thể.

Hãy ăn nhiều hơn 4 loại thực phẩm này để tăng cường "nguồn dự trữ năng lượng" cho cơ thể.

Món đầu tiên: Thịt cừu – nguồn năng lượng ấm áp và bổ dưỡng

Thịt cừu có tác dụng đặc biệt hữu ích trong việc bổ sung năng lượng và tinh chất dương, mang lại hiệu quả làm ấm sâu, lâu dài.

Món ăn gợi ý: Súp thịt cừu, gồm thịt cừu và củ cải trắng.

Tại sao món súp này lại phù hợp với người trung niên và người cao tuổi? Thịt cừu có tính ấm nóng và bổ dưỡng, trong khi củ cải trắng giúp tiêu hóa và ngăn ngừa ứ huyết. Sự kết hợp này bổ dưỡng mà không gây ngấy. Các chất dinh dưỡng trong súp dễ hấp thụ hơn, đặc biệt thích hợp cho người cao tuổi có hệ tiêu hóa yếu.

Món thứ hai: Đậu đen – bí quyết giữ gìn tinh túy của thận

Mùa đông tượng trưng cho thận, và màu đen cũng liên quan đến thận. Không giống như đậu nành có tính trung tính, đậu đen có tính ấm và là "bậc thầy" bảo quản chất dinh dưỡng tự nhiên, giúp giữ lại và chuyển hóa thành năng lượng cho sự phát triển vào mùa xuân năm sau.

Món ăn gợi ý: Đậu đen ngâm giấm (chuẩn bị trước).

- Rửa sạch và lau khô đậu đen, sau đó xào trong chảo với lửa nhỏ cho đến khi vỏ đậu nứt ra và tỏa ra mùi thơm.

- Sau khi nguội, cho chúng vào lọ thủy tinh và đổ giấm ủ lâu năm vào cho đến khi ngập đậu khoảng một ngón tay.

- Bảo quản trong hộp kín ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng. Có thể dùng hết sau một tuần.

Lợi ích cho người trung niên và người cao tuổi: Ăn một thìa nhỏ (khoảng 15 hạt đậu) mỗi ngày có thể làm mềm mạch máu, cải thiện thị lực và tăng cường cơ bắp và xương. Vị chát của giấm kết hợp với đặc tính bảo quản của đậu đen, làm cho món ăn này đặc biệt thích hợp cho những ngày đông lạnh giá.

Món thứ ba: Hạt dẻ – "nhân sâm ngầm" ngọt ngào và bổ dưỡng

Hạt dẻ bổ dưỡng cho tỳ vị, tăng cường cơ bắp và xương khớp. Vị ngọt của chúng là một loại thuốc bổ tự nhiên, trực tiếp bổ sung năng lượng cho tỳ vị. Tỳ vị điều khiển cơ bắp; khi tỳ vị khỏe mạnh, toàn thân sẽ có sức mạnh.

Gợi ý món ăn: Gà kho hạt dẻ.

Đặc điểm dinh dưỡng: Hạt dẻ có thể thay thế một phần lương thực chính, có chỉ số đường huyết thấp hơn gạo, và giàu chất xơ và vitamin nhóm B, có lợi cho việc duy trì lượng đường trong máu ổn định.

Món thứ tư: Nấm – lá chắn miễn dịch từ "món ngon vùng núi"

Các loại nấm như nấm hương, nấm mộc nhĩ và nấm sò vua rất giàu polysaccharid nấm và các nguyên tố vi lượng, có thể nhẹ nhàng tăng cường hệ miễn dịch. Mùa đông, với sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa trong nhà và ngoài trời, chính là thời điểm hệ miễn dịch cần được hỗ trợ nhiều nhất.

Gợi ý món ăn: Món nấm hầm với đậu phụ

Lợi ích đặc biệt : Nấm rất giàu chất xơ hòa tan, là nguồn thức ăn tuyệt vời cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột, rất hữu ích trong việc cải thiện các vấn đề về đường ruột thường gặp ở người trung niên và người cao tuổi.

Hãy bổ sung 4 loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn và ghi nhớ nguyên tắc đơn giản này:

Một món ăn có tính ấm nóng trong mỗi bữa ăn: Mỗi bữa ăn nên bao gồm ít nhất một món ăn có tính ấm nóng (như thịt cừu hoặc hạt dẻ) .

Một món ăn màu đen mỗi ngày: Ăn một số món ăn màu đen mỗi ngày (đậu đen, nấm mộc nhĩ, nấm hương) .

Một cây nấm cho mỗi món rau: Thêm một nắm nấm khi xào rau để tăng cường dinh dưỡng tức thì.