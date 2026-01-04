Phụ nữ ít bị ung thư cổ tử cung nếu các bà mẹ có con trai làm điều này ngay bây giờ

Nghiên cứu do Giáo sư Abba Gumel từ Đại học Maryland dẫn đầu nhấn mạnh vai trò thiết yếu của việc tiêm vắc-xin ngừa HPV (Human Papillomavirus), loại virus đứng sau hơn 90% các ca ung thư cổ tử cung và nhiều loại ung thư khác ở cả nam và nữ.

HPV nguy hiểm thế nào?

HPV là virus lây qua tiếp xúc da kề da, thường là qua quan hệ tình dục. Tuy có thể gây mụn cóc, phần lớn thời gian virus tồn tại mà không có triệu chứng, khiến nhiều người không biết mình đang mang virus. Nếu không được ngăn chặn, HPV có thể gây ung thư cổ tử cung ở phụ nữ, cũng như ung thư âm đạo, âm hộ, hậu môn, thậm chí là ung thư dương vật và họng.

Vắc-xin HPV tiêm khi nào là tốt nhất?

Hầu hết bác sĩ đều khuyến cáo tiêm vắc-xin HPV khi trẻ 11-12 tuổi, khi hệ miễn dịch đáp ứng mạnh nhất. Liều tiêm thường kéo dài từ 6 tháng đến 1 năm giữa hai mũi, và nếu bắt đầu sau 15 tuổi, có thể cần thêm một liều thứ ba.

Ở Mỹ trong năm vừa qua, 70,1% nữ 17 tuổi đã tiêm đầy đủ vắc-xin HPV, trong khi 66,2% nam thanh niên cùng độ tuổi tiêm đầy đủ. Tỷ lệ tiêm một liều đơn lẻ là 82,4% ở nữ và 81,1% ở nam.

Tiêm cho con trai cũng là bảo vệ phụ nữ

Nghiên cứu cho thấy mặc dù nam giới có ít nguy cơ phát triển ung thư do HPV hơn, nhưng nam giới vẫn có thể mang và truyền virus. Khi nhiều nam giới được tiêm phòng, điều này giảm áp lực phải tiêm vắc-xin cho nữ để đạt miễn dịch cộng đồng (herd immunity). Tức là, vắc-xin cho con trai không chỉ bảo vệ chính các bé mà còn làm giảm sự lây lan HPV trong cộng đồng, từ đó hạ thấp nguy cơ ung thư cổ tử cung ở phụ nữ.

Theo ước tính từ nghiên cứu mô phỏng tại Hàn Quốc, nơi hiện tại chỉ tiêm vắc-xin cho nữ, nếu bổ sung tiêm cho cả nam và nữ, nước này có thể loại bỏ các bệnh ung thư liên quan HPV trong khoảng 70 năm nữa.

Tình hình tiêm chủng HPV hiện nay

Tại Mỹ, vắc-xin HPV đã được khuyến cáo cho nam giới từ năm 2011 và nữ từ năm 2006, một phần trong chiến lược nhằm loại bỏ ung thư cổ tử cung vào năm 2030. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng vẫn thấp hơn so với một số nước phát triển như Anh, Úc, Na Uy hay Bồ Đào Nha.

Tóm lại, việc tiêm vắc-xin HPV không chỉ giúp bảo vệ con gái mà còn có tác động tích cực đến sức khỏe phụ nữ nói chung, khi giảm sự lan truyền của virus gây ung thư. Việc này càng trở nên quan trọng ở những quốc gia chỉ tập trung tiêm cho nữ mà bỏ qua nam giới, điều mà nghiên cứu cho thấy sẽ kéo dài thời gian loại trừ bệnh ung thư liên quan HPV.

(Nguồn: NY Post)