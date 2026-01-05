2 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật sắp bị cấm sử dụng tại Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư số 75 năm 2025 về danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.



Bộ Nông nghiệp và Môi trường bổ sung nhiều loại thuốc với cách thức sử dụng mới, tiên tiến là thiết bị bay không người lái (Drone)

Theo Cục Trồng trọt và BVTV, danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam năm 2025 được bổ sung thêm 17 hoạt chất mới, trong đó có 6 hoạt chất là thuốc BVTV sinh học (chiếm 37,29%), còn lại là các hoạt chất mới an toàn và hiệu quả.



Số thuốc BVTV sinh học được đăng ký vào danh mục là 55 loại thuốc BVTV chiếm 8,15% trên tổng số thuốc BVTV được đăng ký bổ sung vào danh mục.

Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam năm 2025 bổ sung thêm một số loại thuốc BVTV phòng trừ các sinh vật gây hại trên các một số cây trồng có giá trị xuất cao như sầu riêng, thanh long, bưởi…

Ngoài ra, danh mục bổ sung nhiều loại thuốc với cách thức sử dụng mới, tiên tiến là thiết bị bay không người lái (Drone).

Cùng với đó, hai hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật là carbosulfan và benfuracarb đã được đề xuất loại bỏ khỏi danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam.

Carbosulfan là hoạt chất đã được bổ sung vào Phụ lục III của Công ước Rotterdam theo Thông báo số 61 của Ban thư ký Công ước Rotterdam về thủ tục thỏa thuận thông báo trước đối với một số hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật nguy hại trong thương mại quốc tế; benfuracarb là hoạt chất có nguy cơ cao ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường.

Cục Trồng trọt và BVTV cho hay hai hoạt chất này sau thời gian chuyển tiếp sử dụng 2 năm kể từ ngày Thông tư có hiệu lực sẽ bị loại bỏ khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục rà soát loại bỏ các thuốc BVTV có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái và môi trường ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam.