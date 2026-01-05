“Tỷ lệ tinh trùng dị dạng vượt 90%, tinh trùng di động tiến tới chưa tới 30%”. Cầm kết quả trên tay, anh Tôn, 27 tuổi ở Trung Quốc, một huấn luyện viên thể hình, gần như không hiểu hết ý nghĩa những con số này. Bác sĩ giải thích ngắn gọn chất lượng tinh trùng của anh rất thấp.

Điều khiến anh sốc là bản thân luôn ăn uống “sạch”, kiên trì tập luyện, vóc dáng khỏe mạnh. Thế nhưng phía sau vẻ ngoài cường tráng ấy lại là một cơ thể “ngoài mạnh trong yếu”, đặc biệt ở khía cạnh sinh sản.

Trường hợp của anh Tôn không phải cá biệt. Anh Tiêu, 28 tuổi, chủ một quán đồ nướng tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, sống trong guồng quay ngày đêm đảo lộn. Làm việc đến 3 giờ sáng, 10 giờ mới ngủ, người lúc nào cũng ám mùi khói than. Sau một năm kết hôn, vợ anh vẫn chưa mang thai. Khi kiểm tra phía vợ đều bình thường, anh mới lo lắng tìm đến khoa Nam khoa khám.

Ảnh tạo bởi AI

“Tỷ lệ tinh trùng dị dạng của bệnh nhân cao hơn rõ rệt so với mức bình thường”, bác sĩ cho biết. Khói dầu, nhiệt độ cao, thức khuya kéo dài, những yếu tố tưởng như quen thuộc này lại đan xen, tạo thành “chiếc lưới vô hình” làm suy yếu khả năng sinh sản của nam giới.

Theo bác sĩ, ngày càng nhiều nam giới trẻ tuổi cúi đầu chờ đến lượt xét nghiệm. Không ít cặp vợ chồng hiếm muộn, người vợ hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng vấn đề lại nằm ở phía người chồng. Suy giảm chất lượng tinh trùng hiện đã trở thành hiện tượng phổ biến trong cộng đồng nam giới trẻ tuổi.

Trên phạm vi toàn cầu, khoảng 15% các cặp vợ chồng đối mặt với tình trạng vô sinh hiếm muộn, trong đó gần một nửa nguyên nhân đến từ nam giới. Trong các rối loạn thường gặp, hội chứng tinh trùng yếu và dị dạng là dạng phổ biến nhất. Theo tiêu chuẩn lâm sàng, tình trạng này được xác định khi tỷ lệ tinh trùng di động tiến tới dưới 32% và tỷ lệ tinh trùng hình thái bình thường dưới 4%.

Một “đợt trượt dốc” âm thầm về chất lượng tinh trùng đang diễn ra, không ồn ào nhưng đủ để gióng lên hồi chuông cảnh báo về sức khỏe sinh sản nam giới. Vẻ ngoài khỏe mạnh không đồng nghĩa với khả năng sinh sản tốt, và những thói quen sinh hoạt tưởng chừng bình thường có thể đang âm thầm bào mòn nền tảng sinh học quan trọng nhất của người đàn ông.

Theo tiêu chuẩn mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong tinh dịch bình thường, số lượng tinh trùng trên mỗi mililít phải cao hơn 16 triệu. Tinh trùng đạt chuẩn cần có khả năng di động mạnh, có thể nhanh chóng tiến về phía trước và xuyên qua lớp ngoài của trứng để hoàn tất quá trình thụ tinh. Tuy nhiên, khoảng cách giữa dữ liệu thực tế và tiêu chuẩn lý tưởng này đang ngày càng nới rộng.

Thức khuya, ngồi lâu trở thành “sát thủ” cho hệ sinh sản của nam giới

“Quá trình hình thành và phát triển của tinh trùng vô cùng nhạy cảm với môi trường và lối sống, giống như những mầm non yếu ớt, cần nhiệt độ và ‘đất’ phù hợp mới có thể sinh trưởng khỏe mạnh”. Tinh hoàn, với vai trò là “nhà máy” sản xuất tinh trùng, cần duy trì nhiệt độ thấp hơn thân nhiệt khoảng 2 đến 4 độ C để hoạt động bình thường. Tuy nhiên, rất nhiều thói quen trong cuộc sống hiện đại đang âm thầm phá hủy môi trường sản xuất của “nhà máy” này.

Ngồi lâu trong thời gian dài được xem là “sát thủ vô hình” hàng đầu. Dù là nhân viên văn phòng, tài xế hay học sinh, việc duy trì tư thế ngồi quá lâu sẽ gây chèn ép bìu và tinh hoàn, làm tuần hoàn máu tại chỗ kém lưu thông, nhiệt lượng không thể tản ra, chẳng khác nào để tinh hoàn trong trạng thái “hấp nhiệt liên tục”.

Thức khuya kéo dài, hút thuốc, uống rượu bia và căng thẳng tinh thần cao, những thói quen xấu này đang từng ngày bào mòn khả năng sinh sản của nam giới. Theo các chuyên gia, tình trạng suy giảm chất lượng tinh trùng do lối sống gây ra hoàn toàn có thể được cải thiện nếu kịp thời điều chỉnh sinh hoạt.

Nguồn và ảnh: QQ