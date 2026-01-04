Học sinh cấp 2 đã mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối, bố mẹ ôm nhau khóc khi biết bỏ lỡ 1 dấu hiệu suốt 2 năm

Việc nhầm lẫn các dấu hiệu ác tính với bệnh vặt và rối loạn tuổi dậy thì đã khiến cô bé Liberty Ashworth (Panora, Iowa, Hoa Kỳ) đánh mất "thời điểm vàng" điều trị ung thư.

Bắt đầu từ năm 12 tuổi, Liberty thường xuyên than phiền về chứng đau lưng và chán ăn, táo bón. Bố mẹ cô bé tự kiểm tra và cảm thấy vấn đề không quá nghiêm trọng.

Sự thật phía sau cơn đau lưng và đau bụng từ năm 12 tuổi của Liberty Ashworth là ung thư đại trực tràng

Khi Liberty thậm chí đòi nghỉ học vì đau bụng và đau lưng, không làm gì cũng mệt mỏi họ đưa con tới một phòng khám nhi. Thật không ngờ, bác sĩ ở đây lại cho rằng cô bé nói dối để trốn học hoặc khiêu vũ sai cách, ngồi học sai tư thế. Họ kiểm tra xương và không thấy bất thường gì.

Liberty cứ sống chung với sự khó chịu dai dẳng đó suốt 2 năm. Tới khi 14 tuổi, cô bé phát hiện có máu trong phân và kể ngay với bố mẹ. Một lần nữa, bác sĩ sau khi khám lại gạt đi vì cho rằng đây là hiện tượng "bình thường" ở thiếu nữ mới lớn. Chuyện này có liên quan tới chu kỳ kinh nguyệt do quá sát ngày và cơn đau lưng cũng từ đó mà ra, xuơng khớp hoàn toàn khoẻ mạnh.

Liberty phát hiện và điều trị ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối ở tuổi 14

Chỉ đến khi Liberty đổ gục vì cơn đau bụng dữ dội và sốt cao, sự thật mới được phơi bày qua kết quả chụp MRI tại bệnh viện tuyến trung ương. Đó là một khối u đại trực tràng có kích thước bằng quả bưởi. Khối u khổng lồ này chính là thủ phạm chèn ép lên cột sống gây đau lưng và đã xâm lấn sang các cơ quan lân cận.

Giây phút bác sĩ thông báo Liberty mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối và phải cắt bỏ một nửa đại tràng cùng một bên buồng trứng do di căn, bố mẹ em đã ôm nhau khóc nức nở ngay tại bệnh viện. Nỗi ân hận tột cùng giày xéo họ khi nhận ra dấu hiệu đau bụng kèm đau lưng (đau bụng lan ra sau lưng) kéo dài suốt 2 năm chính là lời cầu cứu của cơ thể con trẻ mà họ đã vô tình xem nhẹ.

Trong khi các bạn đến trường, Liberty liên tục điều trị trong bệnh viện

Ở tuổi 14, Liberty mới chỉ là một học sinh cấp 2 nhưng nằm dài ngày trong bệnh viện. Vừa phải trải qua các cuộc đại phẫu, vừa phải trải qua chuỗi ngày hóa trị đau đớn.

Bác sĩ phẫu thuật lần này cho biết, Liberty mắc hội chứng Lynch - một rối loạn di truyền hiếm gặp khiến nguy cơ mắc ung thư đại tràng và tử cung tăng cao đột biến ở người trẻ. Dù đã kiên cường chống chọi, nhưng đến năm 17 tuổi, tế bào ung thư vẫn tái phát khiến Liberty phải cắt bỏ toàn bộ phần đại tràng còn lại.

Từ một nữ sinh năng động, Liberty giờ đây phải gắn bó cuộc đời với hậu môn nhân tạo và những đợt liệu pháp miễn dịch kéo dài.

Đến năm 17 tuổi, căn bệnh ung thư của Liberty lại tái phát và phải điều trị kéo dài

Câu chuyện của Liberty là lời cảnh báo đanh thép cho tất cả chúng ta chứ không riêng gì các bậc phụ huynh. Ung thư đại trực tràng đang ngày càng trẻ hóa với những triệu chứng cực kỳ dễ gây lầm tưởng. Đừng bao giờ bỏ qua những dấu hiệu bất thường hay lời than phiền về sức khỏe của con trẻ. Ngay cả với khám sức khỏe, cũng cần lựa chọn cơ sở uy tín và đối chiếu giữa nhiều nơi nếu thấy bất thường.

Nguồn và ảnh: Daily Mail, MSN