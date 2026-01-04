Bệnh tật bào mòn túi tiền của các gia đình: 6 căn bệnh hiện nay không thể chữa khỏi hoàn toàn!

Y học hiện đại đã đi một chặng đường rất dài. Nhiều căn bệnh từng được coi là “án tử” nay đã có thể kiểm soát, kéo dài sự sống và cải thiện chất lượng cuộc đời cho hàng triệu người. Thế nhưng, giữa đại dương tiến bộ ấy vẫn tồn tại những “rạn san hô” y khoa – những căn bệnh mà khoa học hiện nay chưa thể xóa sổ.

Chúng không chỉ bào mòn cơ thể người bệnh, mà còn âm thầm rút cạn tài chính và tinh thần của cả gia đình. Điều đáng sợ hơn cả là không ít người vẫn tiếp tục đổ tiền vào các liệu pháp được thổi phồng là “chữa khỏi tận gốc”, để rồi nhận lại sự thất vọng và hậu quả nặng nề hơn.

Dưới đây là 6 căn bệnh mà y học hiện nay chưa có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn. Hiểu đúng để không bị lừa, và để tập trung vào thứ thực sự quan trọng: kiểm soát bệnh và sống tốt hơn.

1. Tăng huyết áp nguyên phát: không thể chữa khỏi, chỉ có thể kiểm soát

Tăng huyết áp được chia thành hai nhóm: thứ phát và nguyên phát. Với tăng huyết áp thứ phát, nguyên nhân thường rõ ràng – có thể đến từ bệnh thận hoặc rối loạn nội tiết và khi điều trị được nguyên nhân gốc, huyết áp có thể trở về mức bình thường.

Ngược lại, tăng huyết áp nguyên phát lại không có một “thủ phạm” cụ thể. Bệnh hình thành từ sự cộng hưởng lâu dài của di truyền, tuổi tác và thói quen sinh hoạt. Một khi đã được chẩn đoán, nó không thể chữa khỏi hoàn toàn.

Vì vậy, mọi tuyên bố “chữa dứt điểm cao huyết áp, không tái phát” đều là lừa đảo. Thuốc điều trị không nhằm mục đích chữa khỏi, mà để giữ huyết áp ổn định. Nếu để huyết áp cao kéo dài, áp lực liên tục lên mạch máu sẽ âm thầm phá hủy tim, não, thận và mắt, dẫn tới suy tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, suy thận và thậm chí mù lòa.

2. Đái tháo đường type 1: phụ thuộc insulin suốt đời

Đái tháo đường type 1 là một bệnh tự miễn. Hệ miễn dịch tấn công nhầm các tế bào beta của tuyến tụy – nơi sản xuất insulin khiến cơ thể hoàn toàn thiếu hormone này. Glucose không thể được đưa vào tế bào để tạo năng lượng, làm đường huyết tăng cao bất thường.

Bệnh thường xuất hiện ở trẻ em và thanh thiếu niên, với các dấu hiệu điển hình như khát nhiều, tiểu nhiều, ăn nhiều nhưng sụt cân nhanh, kèm mệt mỏi và ngứa da. Trường hợp nặng có thể dẫn tới nhiễm toan ceton, đe dọa tính mạng.

Do các tế bào beta bị phá hủy không thể phục hồi, người bệnh buộc phải tiêm insulin suốt đời. Trước đây, một số tổ chức quảng bá liệu pháp tế bào gốc như “phép màu chữa khỏi”, thu phí rất cao. Tuy nhiên, Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế khẳng định: liệu pháp này vẫn đang trong thử nghiệm và không thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh. Đáng buồn hơn, có bệnh nhân vì tin mù quáng mà bỏ điều trị chuẩn, khiến bệnh nặng nhanh và dẫn đến tử vong.

3. Viêm khớp dạng thấp: cuộc chiến kéo dài với hệ miễn dịch

Viêm khớp dạng thấp cũng là một bệnh tự miễn, trong đó hệ miễn dịch tấn công chính các khớp của cơ thể. Cơ chế bệnh sinh phức tạp và đến nay vẫn chưa có cách chữa khỏi hoàn toàn.

Điều trị chủ yếu nhằm giảm viêm, giảm đau và làm chậm tiến triển bệnh thông qua thuốc, vật lý trị liệu, phẫu thuật hoặc y học cổ truyền. Với những trường hợp nặng, thay khớp có thể được chỉ định để cải thiện khả năng vận động và chất lượng sống, chứ không phải để “chữa khỏi” bệnh.

4. Vảy nến: không lây, không chữa khỏi nhưng có thể kiểm soát

Vảy nến là bệnh da mạn tính do rối loạn miễn dịch, không lây nhiễm, nhưng có thể đi kèm nhiều bệnh lý khác như viêm khớp, tiểu đường, tăng huyết áp và hội chứng chuyển hóa. Dấu hiệu đặc trưng là các mảng đỏ phủ vảy trắng bạc.

Ở bệnh nhân vảy nến, hệ miễn dịch tấn công nhầm tế bào da, khiến da tăng sinh quá mức và sừng hóa bất thường. Thời tiết lạnh khô, ánh nắng mạnh, hút thuốc, rượu bia và stress đều có thể kích hoạt bệnh.

Hiện chưa có phương pháp chữa khỏi vảy nến, nhưng thuốc bôi, quang trị liệu và các thuốc sinh học có thể giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, giúp người bệnh sinh hoạt gần như bình thường.

5. COPD: tổn thương không thể đảo ngược

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) được định nghĩa là tình trạng tắc nghẽn đường thở không thể hồi phục. Nếu có khả năng đảo ngược, bệnh đã không được xếp vào COPD.

Điều trị chủ yếu dựa vào thuốc hít để giảm triệu chứng, cải thiện chức năng hô hấp và nâng cao chất lượng cuộc sống, chứ không thể phục hồi phổi về trạng thái ban đầu.

6. Alzheimer: phòng ngừa quan trọng hơn điều trị

Alzheimer là bệnh thoái hóa thần kinh tiến triển, dẫn tới suy giảm trí nhớ, nhận thức và khả năng vận động. Nguyên nhân chính xác vẫn chưa được làm rõ, nhưng bệnh đặc trưng bởi sự lắng đọng mảng amyloid và sự hình thành các đám rối protein tau trong não.

Những thay đổi bệnh lý này có thể bắt đầu 10 năm trước khi xuất hiện triệu chứng. Một khi đã được chẩn đoán, bệnh không thể chữa khỏi. Vì vậy, phòng ngừa đóng vai trò then chốt: duy trì lối sống lành mạnh, vận động thể chất, kích thích trí não, kiểm soát béo phì, tăng huyết áp và tiểu đường từ trung niên.

Với bệnh nhân đã mắc bệnh, thuốc chỉ giúp làm chậm tiến triển, còn sự chăm sóc và hỗ trợ từ gia đình là yếu tố không thể thiếu.

Không phải mọi căn bệnh đều có “liều thuốc thần”. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với tuyệt vọng. Nhiều bệnh dù không thể chữa khỏi vẫn có thể được kiểm soát hiệu quả, giúp người bệnh sống lâu hơn, tốt hơn và chủ động hơn.

Điều quan trọng nhất là*tin vào y học chính thống, tránh những lời hứa viển vông, và hợp tác chặt chẽ với bác sĩ. Đôi khi, lựa chọn đúng không phải là chữa khỏi bằng mọi giá, mà là sống khỏe trong giới hạn của khoa học hiện nau.

Theo Toutiao