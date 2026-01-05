TS.Kunal Sood, bác sĩ nội khoa tại Mỹ cho biết, móng tay có mối liên hệ chặt chẽ với hệ tuần hoàn, hô hấp và miễn dịch. “Các biến đổi ở móng và đầu ngón tay có thể phản ánh những rối loạn âm thầm bên trong cơ thể, đặc biệt là các bệnh mạn tính cần được phát hiện sớm”, ông nhấn mạnh. Bác sĩ Sood đã chỉ ra 5 dấu hiệu ở móng tay và ngón tay mà mọi người có thể tự quan sát.

Ngón tay dùi trống – dấu hiệu thiếu oxy kéo dài

Ngón tay dùi trống là tình trạng đầu ngón tay tròn, to hơn bình thường, móng tay cong và ôm sát đầu ngón. Theo bác sĩ Sood, hiện tượng này thường xảy ra khi cơ thể bị thiếu oxy trong thời gian dài. Khi đó, một số tế bào trong máu giải phóng các yếu tố kích thích tăng sinh mô tại đầu ngón tay.

Biểu hiện này có thể liên quan đến các bệnh phổi mạn tính như ung thư phổi, giãn phế quản, xơ phổi, xơ nang hoặc các bệnh tim gây thiếu oxy kéo dài. Trong nhiều trường hợp, ngón tay dùi trống xuất hiện âm thầm và dễ bị bỏ qua cho đến khi bệnh nền đã tiến triển.

Móng tay hình thìa

Móng tay hình thìa (koilonychia) là tình trạng móng mỏng, lõm ở giữa, trông giống như chiếc thìa nhỏ. Đây là dấu hiệu thường gặp khi cơ thể thiếu sắt – yếu tố quan trọng cho quá trình tạo hồng cầu và nuôi dưỡng mô.

Thiếu sắt có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như mất máu kéo dài, chế độ ăn nghèo dinh dưỡng, rối loạn hấp thu hoặc nhu cầu sắt tăng cao trong thai kỳ. Nếu không được phát hiện và điều chỉnh, thiếu sắt kéo dài có thể dẫn đến thiếu máu, mệt mỏi, giảm khả năng lao động và suy giảm miễn dịch.

Sự thay đổi của ngón tay sẽ phản ánh tình trạng sức khỏe. Nguồn ảnh: Freepik.

Vệt đỏ hoặc nâu dưới móng

Các vệt đỏ hoặc nâu nằm dọc dưới móng tay, trông giống như những mảnh dằm nhỏ, thường do các mao mạch dưới móng bị vỡ. Phần lớn trường hợp xuất phát từ va chạm hoặc chấn thương nhẹ trong sinh hoạt hằng ngày.

Tuy nhiên, bác sĩ Sood lưu ý rằng nếu các vệt này xuất hiện đồng thời ở nhiều móng, kéo dài hoặc nằm gần gốc móng, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý toàn thân như viêm mạch máu, lupus, bệnh mô liên kết hoặc viêm nội tâm mạc – một dạng nhiễm trùng nguy hiểm ở tim.

Sưng các khớp ngón tay

Tình trạng sưng các khớp ngón tay có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Theo chuyên gia, đây có thể là biểu hiện của thoái hóa khớp do tuổi tác, khi sụn khớp bị bào mòn theo thời gian. Ngoài ra, các bệnh viêm khớp mạn tính như viêm khớp dạng thấp, viêm khớp liên quan đến bệnh vảy nến cũng có thể gây sưng, đau và hạn chế vận động.

Một số nguyên nhân khác như gout, rối loạn chuyển hóa hoặc chấn thương cũng cần được loại trừ thông qua thăm khám và xét nghiệm y tế.

Rỗ móng tay

Rỗ móng tay là hiện tượng bề mặt móng xuất hiện nhiều chấm lõm nhỏ li ti. Theo thống kê, khoảng một phần ba người mắc bệnh vảy nến có biểu hiện rỗ móng, và tỷ lệ này tăng theo thời gian mắc bệnh.

Rỗ móng thường đi kèm các thay đổi khác như đổi màu móng, móng dày lên hoặc bong móng, đặc biệt ở những người bị viêm khớp liên quan đến vảy nến. Đây là dấu hiệu cho thấy bệnh không chỉ ảnh hưởng đến da mà còn tác động sâu hơn đến hệ xương khớp.

Theo chuyên gia, không phải mọi thay đổi ở móng tay đều là bệnh lý. Trong suốt cuộc đời, móng tay có thể thay đổi nhẹ về màu sắc hoặc bề mặt và nhiều trường hợp hoàn toàn lành tính, có thể tự biến mất sau vài tuần.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo cần đặc biệt lưu ý khi những thay đổi ở móng kéo dài, nặng dần theo thời gian hoặc xuất hiện mà không có nguyên nhân rõ ràng như chấn thương hay làm móng thường xuyên. Nguy cơ bệnh lý toàn thân càng cao nếu các dấu hiệu này đi kèm mệt mỏi, khó thở, đau khớp hoặc nổi ban trên da. Khi đó, việc thăm khám sớm có thể giúp phát hiện bệnh kịp thời và cải thiện hiệu quả điều trị.