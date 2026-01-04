1. Người có dáng béo bụng, eo to

Theo chia sẻ từ các bác sĩ chuyên ngành ung bướu, ung thư không tấn công ngẫu nhiên mà thường tập trung vào những người có nhiều thói quen xấu tích tụ lâu dài. Các tế bào ung thư giống như "kẻ chọn mồi", chỉ nhắm vào "trái hồng mềm", những đối tượng yếu thế nhất.

Điều này không hề là lời cảnh báo sáo rỗng. Thực tế, các thói quen xấu kéo dài sẽ tạo môi trường thuận lợi cho tế bào ung thư phát triển mạnh mẽ. Có không ít người trong chúng ta mang trên mình quá nửa số đặc điểm dễ bị ung thư "chiếu cố". Để tự bảo vệ sức khỏe, bạn nên lưu ngay "bản hướng dẫn chống ung thư" này, bởi chỉ riêng đặc điểm đầu tiên đã có rất nhiều người mắc phải.

Khoa học đã chứng minh, béo phì đang trở thành "đồng phạm" quan trọng đẩy nhanh nguy cơ ung thư, đặc biệt là ở giới trẻ. Mỗi cân mỡ thừa trên cơ thể đều có thể là "ổ ấm" cho tế bào ung thư trú ngụ.

Năm 2024, nhóm nghiên cứu của giáo sư Yang Jinkui (Bệnh viện Đồng Nhân Bắc Kinh) đã công bố trên Tạp chí Cell Med một nghiên cứu cho thấy: Từ năm 2007 đến năm 2021, số ca ung thư do béo phì ở người Trung Quốc ngày càng tăng, đặc biệt nguy cơ mắc bệnh tập trung ở nhóm dưới 50 tuổi. Dự báo đến năm 2031, tỷ lệ mắc 12 loại ung thư chính liên quan đến béo phì sẽ tăng gần gấp đôi (khoảng 1,89 lần).

2. Người thích uống rượu và đồ uống có đường

Nhiều người thường nghĩ rằng uống một chút rượu hoặc thưởng thức các loại nước ngọt không sao, nhưng thực tế đây lại là những "cái bẫy ngọt ngào" khiến tế bào ung thư phát triển mạnh mẽ.

Với rượu

Các nghiên cứu đã củng cố thêm bằng chứng về việc rượu là nguyên nhân trực tiếp của nhiều loại ung thư. Tháng 8 năm 2025, Tạp chí JAMA (Mỹ) đã đăng tải một bài tổng hợp với kết luận mạnh mẽ: Có tới 8 loại ung thư liên quan trực tiếp đến việc uống rượu.

Qua việc tổng hợp dữ liệu nghiên cứu trong 40 năm, với hàng triệu người tham gia, các nhà khoa học đã chứng minh: Ngoài các loại ung thư đã biết như ung thư khoang miệng, họng, thanh quản, thực quản, vú, đại trực tràng và gan, ung thư dạ dày cũng có liên hệ chặt chẽ với việc tiêu thụ rượu.

Nói cách khác, từ khoang miệng đến dạ dày, từ tuyến vú đến gan, rượu đều là "kẻ tấn công" nhiều cơ quan hơn chúng ta tưởng.

Điều đáng chú ý là "uống một chút cũng không sao" thực ra là quan niệm sai lầm. Dữ liệu chỉ ra, chỉ cần uống 10g cồn nguyên chất mỗi ngày (tương đương một ly nhỏ rượu vang), nguy cơ mắc ung thư vú đã tăng từ 7% đến 10%.

Đối với những người uống rượu lâu dài với lượng lớn, nguy cơ mắc ung thư khoang miệng và họng cao gấp khoảng 5 lần so với người không uống rượu. Ngay cả với người chỉ thỉnh thoảng uống, nguy cơ cũng đã tăng lên 1,8 lần.

Tóm lại, càng uống nhiều nguy cơ càng cao. Không có một "ngưỡng an toàn" nào cho việc uống rượu.

Với đồ uống có đường

Nước trái cây, nước ngọt có gas, trà sữa... là những thức uống được nhiều người, đặc biệt là phái nữ, yêu thích. Thế nhưng, ít ai biết rằng tế bào ung thư cũng "phát cuồng" với các loại đồ uống nhiều đường này.

Năm 2022, Tạp chí Advances in Nutrition đã công bố một nghiên cứu cho thấy: Phụ nữ uống trên 1 phần đồ uống có đường mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư gan cao hơn 78% so với những người chỉ uống dưới 3 phần mỗi tháng.

Giải thích về điều này, trưởng khoa dinh dưỡng bệnh viện ung bướu trực thuộc Đại học Phục Đán là bà Ling Yiqun từng viết trên báo Sức khoẻ Thời báo: "Việc nạp quá nhiều đường trong thời gian dài sẽ dẫn đến béo phì và đề kháng insulin, gây stress oxy hóa nội sinh, rối loạn nội tiết và suy giảm chức năng miễn dịch, từ đó làm tăng nguy cơ phát sinh khối u. Khi khối u đã hình thành, tế bào ung thư lại càng 'ưa' đường vì sử dụng đường làm nguồn năng lượng chính qua quá trình đường phân kỵ khí. Vì thế, cả người bình thường lẫn bệnh nhân ung thư đều cần phải kiểm soát lượng đường bổ sung".

Vì vậy, từ hôm nay, hãy giảm bớt mỗi ngày một chai nước ngọt và thay vào đó là một ly nước lọc, đây chính là khoản đầu tư tốt nhất cho sức khoẻ của bạn.

3. Người có thói quen "tiết kiệm"

Người thường xuyên ăn rau củ quả kém tươi

Nhiều người do muốn tiết kiệm tiền nên thường chọn mua trái cây, rau củ giảm giá dù đã không còn tươi. Họ còn hay mua số lượng lớn để tích trữ, ăn dần trong nhiều ngày.

Những loại thực phẩm này có thể đã bị hỏng một phần hoặc trong quá trình bảo quản dễ bị mốc, thối rữa. Để tránh lãng phí, nhiều người chỉ cắt bỏ phần hỏng rồi tiếp tục ăn phần còn lại.

Tuy nhiên, thực phẩm đã bị mốc thì những chỗ chưa thấy mốc cũng có thể chứa nấm mốc, vi khuẩn và độc tố. Nếu thường xuyên ăn thực phẩm ôi thiu, hư hỏng, gan sẽ bị tổn thương nặng và nguy cơ ung thư gan sẽ tăng lên.

Vì vậy, hãy cố gắng mua trái cây, rau củ tươi mới. Nếu phát hiện thực phẩm đã bị hư hỏng, tốt nhất không nên ăn tiếp.

Người thường xuyên ăn đồ ăn thừa

Nhiều người lớn tuổi vì muốn tiết kiệm thời gian nên mỗi lần nấu ăn thường nấu với số lượng lớn và ăn dần trong nhiều bữa, thậm chí có lúc để qua nhiều ngày.

Tuy nhiên, tủ lạnh không phải là "két sắt" bảo quản thực phẩm và cũng không có chức năng khử trùng. Đặc biệt, trong các loại rau xanh để qua đêm, hàm lượng nitrit tăng cao. Nếu ăn thường xuyên, nitrit sẽ tích tụ trong cơ thể và khi vượt ngưỡng sẽ làm tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa. Ngoài ra, rau củ để lâu, hâm đi hâm lại cũng khiến giá trị dinh dưỡng giảm nhiều.

Cách tốt nhất là hạn chế ăn cơm, thức ăn để qua đêm. Trước khi nấu nên ước tính vừa đủ số lượng để mỗi bữa có thể dùng hết.

Người có thói quên tắt máy hút mùi quá sớm

Một số người để tiết kiệm điện thường tắt máy hút khói ngay khi vừa nấu xong. Tuy nhiên, thói quen này lại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khoẻ.

Khói dầu trong bếp chứa nhiều hợp chất độc hại như aldehyde, ketone, acid. Nếu tiếp xúc lâu dài, nhẹ thì gây chán ăn, đau đầu, buồn nôn, nặng thì đau đầu, tức ngực, ù tai. Không những thế, khói dầu bếp còn chứa các chất gây ung thư như benzo(a)pyrene, dinitrophenol, làm tăng nguy cơ ung thư phổi.

Vì vậy, nên bật máy hút khói trước khi nấu và để máy chạy thêm 3-5 phút sau khi nấu xong. Ngoài ra, khi nấu ăn nên mở cửa sổ để không khí lưu thông tốt hơn.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: TT, Healthline)