Những sai lầm nguy hiểm trong sơ cứu ban đầu tai nạn giao thông

Hình minh họa: Iconbunny

Mật độ phương tiện tăng cao kéo theo nguy cơ tai nạn giao thông gia tăng, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ, cửa ngõ đô thị và đường cao tốc. Trong nhiều trường hợp, nạn nhân không chỉ chịu tổn thương từ cú va chạm ban đầu mà còn đối mặt với nguy hiểm nghiêm trọng do những sai lầm trong sơ cứu tại hiện trường.

Thực tế cho thấy, không ít trường hợp người dân có thiện chí hỗ trợ nhưng thiếu kiến thức sơ cứu cơ bản, vô tình khiến tình trạng chấn thương trở nên nặng hơn, thậm chí đe dọa tính mạng nạn nhân.

Một trong những sai lầm phổ biến là vội vàng bế, kéo hoặc dựng nạn nhân dậy ngay sau tai nạn. Với các trường hợp nghi ngờ chấn thương cột sống, cổ hoặc sọ não, việc thay đổi tư thế đột ngột có thể làm tổn thương thần kinh không hồi phục, gây liệt hoặc tử vong. Nhiều nạn nhân vẫn còn tỉnh táo sau tai nạn nhưng diễn biến xấu nhanh chóng do bị di chuyển sai cách trong những phút đầu.

Sai lầm khác thường gặp là cho nạn nhân uống nước, ăn đồ ngọt hoặc dùng thuốc giảm đau khi chưa đánh giá đầy đủ tình trạng chấn thương. Nếu nạn nhân có tổn thương nội tạng, xuất huyết trong hoặc cần can thiệp phẫu thuật khẩn cấp, việc ăn uống có thể làm tăng nguy cơ sặc, trào ngược và biến chứng nguy hiểm.

Không ít trường hợp người xung quanh tự ý cầm máu bằng cách garô không đúng vị trí hoặc buộc quá chặt, dẫn đến thiếu máu chi, hoại tử. Trong khi đó, với vết thương chảy máu ngoài, biện pháp an toàn hơn là ép trực tiếp bằng gạc sạch hoặc vải sạch, theo dõi sát và chờ lực lượng y tế chuyên môn.

Một sai lầm đáng lo ngại khác là tụ tập đông người quanh nạn nhân, vừa gây cản trở hô hấp, vừa làm chậm quá trình tiếp cận của xe cứu thương. Trong điều kiện giao thông đông đúc sau kỳ nghỉ lễ, mỗi phút chậm trễ đều có thể ảnh hưởng đến cơ hội sống còn.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, khi gặp tai nạn giao thông, người dân cần giữ bình tĩnh, nhanh chóng gọi cấp cứu và chỉ thực hiện những thao tác sơ cứu cần thiết khi có kiến thức phù hợp. Nguyên tắc quan trọng là hạn chế tối đa việc di chuyển nạn nhân, trừ trường hợp có nguy cơ cháy nổ hoặc tai nạn tiếp diễn; đảm bảo đường thở thông thoáng; cầm máu đúng cách và bảo vệ hiện trường để lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Trong bối cảnh dòng người quay trở lại các đô thị lớn sau Tết Dương lịch, việc trang bị kiến thức sơ cứu cơ bản không chỉ giúp bảo vệ người bị nạn mà còn góp phần giảm thiểu hậu quả đáng tiếc do tai nạn giao thông gây ra. Sự hỗ trợ đúng cách trong những phút đầu tiên có thể tạo ra khác biệt giữa hồi phục và mất mát không thể bù đắp.