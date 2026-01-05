Trước giờ đi ngủ, cơ thể xuất hiện 5 dấu hiệu này: Đừng chủ quan, đó có thể là "lời cảnh báo sớm" của đột quỵ não

Đột quỵ não (nhồi máu não) không chỉ xảy ra vào ban ngày. Trên thực tế, rất nhiều ca đột quỵ khởi phát âm thầm vào ban đêm, khi con người đang chuẩn bị đi ngủ hoặc đã chìm vào giấc ngủ sâu. Điều đáng lo ngại là các tín hiệu cảnh báo trước đó thường bị bỏ qua, cho đến khi hậu quả đã trở nên nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia thần kinh, cơ thể thường "báo động" trước khi đột quỵ xảy ra, đặc biệt là vào thời điểm trước khi ngủ. Nếu bạn hoặc người thân xuất hiện những biểu hiện dưới đây, tuyệt đối không nên xem nhẹ.

1. Chóng mặt, đau đầu tăng dần trước khi ngủ

Nếu trước giờ đi ngủ thường xuyên cảm thấy chóng mặt, choáng váng hoặc đau đầu nặng dần, khác hẳn những cơn đau đầu thông thường, đó có thể là dấu hiệu cho thấy lưu lượng máu lên não đang bị suy giảm.

Trong nhiều trường hợp, hiện tượng này liên quan đến co thắt mạch máu não hoặc thiếu máu não thoáng qua - tiền đề nguy hiểm của nhồi máu não.

2. Đột ngột tê yếu một bên cơ thể

Cảm giác tê bì, yếu tay hoặc chân ở một bên, kèm theo nói khó, nói không rõ, lưỡi cứng… là dấu hiệu thần kinh điển hình.

Nguyên nhân là do một vùng não bị thiếu máu, khiến tín hiệu thần kinh điều khiển vận động bị gián đoạn. Đây là biểu hiện rất cần cảnh giác, kể cả khi triệu chứng chỉ thoáng qua rồi tự hết.

3. Thị lực mờ đi hoặc tối sầm đột ngột

Trước khi ngủ, nếu bạn bỗng thấy mắt mờ, nhìn không rõ, thậm chí tối sầm trong chốc lát, nghỉ ngơi vẫn không cải thiện, rất có thể động mạch cung cấp máu cho mắt đang gặp vấn đề.

Thiếu máu võng mạc do tắc mạch là một dạng "đột quỵ nhỏ", thường xảy ra trước các cơn nhồi máu não thực sự.

4. Ngáp liên tục, buồn ngủ bất thường

Ngáp vốn là phản xạ sinh lý bình thường, nhưng nếu ngáp liên tục kèm mệt mỏi, buồn ngủ dữ dội, đầu óc choáng váng, đây có thể là dấu hiệu não đang thiếu oxy nghiêm trọng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, ngáp bất thường là một trong những tín hiệu sớm nhưng ít được chú ý của đột quỵ não.

5. Chảy dãi khi ngủ, méo miệng nhẹ

Nếu trong lúc ngủ xuất hiện tình trạng chảy nước dãi nhiều, khó kiểm soát, kèm theo cảm giác méo miệng, đau đầu hoặc lơ mơ, rất có thể trung tâm thần kinh điều khiển cơ mặt đã bị ảnh hưởng.

Đây là dấu hiệu thường gặp ở giai đoạn sớm của nhồi máu não, đặc biệt ở người cao tuổi.

Ghi nhớ quy tắc "120" để nhận biết đột quỵ kịp thời

Với đột quỵ não, thời gian chính là sự sống. Việc nhận diện sớm giúp người bệnh có cơ hội được điều trị trong "thời gian vàng", hạn chế tối đa di chứng.

Hãy ghi nhớ quy tắc "120":

1 - Khuôn mặt: Mặt có bị lệch, miệng xệ sang một bên không?

2 - Hai tay: Giơ cả hai tay lên, có bên nào yếu rõ rệt, không giữ được không?

0 - Ngôn ngữ: Nói có bị ngọng, nói khó, nói không rõ hay mất khả năng diễn đạt không?

Chỉ cần xuất hiện một dấu hiệu bất thường, hãy gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến bệnh viện ngay lập tức.

Những ai có nguy cơ cao bị đột quỵ não?

Các yếu tố nguy cơ phổ biến bao gồm:

Tăng huyết áp - yếu tố nguy hiểm hàng đầu

Thừa cân, béo phì

Hút thuốc lá, uống rượu thường xuyên

Chế độ ăn nhiều muối, nhiều chất béo

Ít vận động

Có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch, đột quỵ

Đặc biệt, đột quỵ không phải "bệnh một lần rồi thôi". Người từng bị nhồi máu não có nguy cơ tái phát rất cao nếu không kiểm soát tốt lối sống và bệnh nền.

Phòng ngừa từ sớm: Đừng đợi đến khi quá muộn

Để giảm nguy cơ đột quỵ não, các chuyên gia khuyến cáo:

Ngủ đủ giấc, tránh thức khuya kéo dài

Ăn nhạt, giảm chất béo, tăng rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt

Bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia

Giữ tinh thần ổn định, tránh căng thẳng kéo dài

Duy trì ít nhất 150 phút vận động mức độ vừa mỗi tuần

Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là kiểm tra huyết áp và mạch máu não

Đột quỵ không xảy ra trong một khoảnh khắc, nó thường "gõ cửa" từ rất sớm. Vấn đề là, chúng ta có nhận ra và hành động kịp thời hay không.