Nên luộc trứng bằng nước lạnh hay nước sôi? Thì ra bấy lâu rất nhiều người hiểu sai

Luộc trứng vốn là công việc bếp núc đơn giản. Tuy nhiên, câu hỏi “nên luộc trứng bằng nước lạnh hay nước sôi” lại khiến không ít người băn khoăn. Nhiều người cho rằng nước sôi sẽ luộc trứng nhanh hơn. Thực tế, ai cũng muốn tiết kiệm thời gian. Song không phải lúc nào bạn cũng đủ kiên nhẫn để chờ nước sôi. Thay vào đó nhiều người cho nước máy vào nồi và thả trứng vào luộc luôn.

Theo Taste, cách luộc trứng hoàn hảo là luộc trứng từ khi nước lạnh rồi đun sôi từ từ. Cách làm này giúp phần lòng trắng trứng chín đều hơn và hạn chế hiện tượng vỏ bị nứt do sốc nhiệt.

Theo cây bút của Taste, nếu bạn thả trứng lạnh trực tiếp vào nồi nước đang sôi, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể khiến vỏ trứng bị vỡ. Ngược lại, khi đun nước lạnh cùng trứng từ ban đầu, nhiệt độ tăng đều sẽ giúp trứng không bị va đập mạnh trong nước sôi và giảm nguy cơ vỡ vỏ.

Bất chấp quan niệm phổ biến cho rằng thả trứng vào nước sôi sẽ giúp dễ bóc vỏ hơn, cây bút của Taste đã tiến hành thử nghiệm. Kết quả cho thấy việc luộc trứng bằng nước lạnh hay nước sôi không tạo ra khác biệt rõ rệt. Ở cả hai cách, trứng sau khi luộc đều có thể bóc vỏ với mức độ tương đương. Tuy nhiên, độ tươi của trứng cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng bóc vỏ.

Ba mẹo đơn giản giúp luộc trứng đẹp, dễ bóc vỏ

Trước hết, bạn nên ưu tiên sử dụng trứng tươi . Ở những quả trứng còn mới, cấu trúc bên trong vẫn ổn định, các dải protein giữ lòng đỏ ở vị trí trung tâm, hạn chế tình trạng lòng đỏ bị lệch sang một bên trong quá trình luộc. Ngược lại, trứng để lâu khiến lòng đỏ dễ chuyển động, sau khi bóc vỏ thường không nằm giữa, ảnh hưởng đến thẩm mỹ món ăn.

Bên cạnh đó, người nội trợ có thể cho thêm một lượng nhỏ giấm gạo và muối vào nước luộc trứng . Axit axetic trong giấm phản ứng với canxi cacbonat của vỏ trứng, giúp lớp vỏ mềm hơn, từ đó giảm nguy cơ nứt vỡ khi trứng va chạm trong nồi. Việc bổ sung một chút muối còn góp phần thúc đẩy quá trình đông tụ của protein, giúp trứng chín ổn định hơn.

Cuối cùng, trứng sau khi luộc nên được làm nguội nhanh bằng nước lạnh . Khi chuyển từ môi trường nóng sang lạnh, lòng trắng trứng sẽ co lại trong khi vỏ gần như không thay đổi, tạo ra khe hở tự nhiên giữa hai lớp. Nhờ đó, vỏ trứng dễ tách ra hơn, giúp việc bóc trứng trở nên nhanh và gọn.

Theo Taste