Loại rau được ca ngợi “tốt nhất thế giới” ở Việt Nam lại rẻ bèo, ra chợ là thấy

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã chính thức đưa ra danh sách các loại rau tốt nhất thế giới. Đặc biệt có nhiều loại rau ở chợ Việt Nam có rất nhiều và rẻ nằm trong danh sách này.

Từ danh sách của CDC, tạp chí Mỹ First For Women đã liệt kê top 10 loại rau tốt nhất thế giới.

1. Cải xoong (100,00 điểm).

2. Cải thảo (91,99).

3. Cải cầu vồng (89,27).

4. Lá củ dền (87,08).

5. Rau chân vịt (86,43).

6. Rau diếp xoăn (73,36).

7. Rau xà lách (70,73).

8. Rau mùi tây (65,59).

9. Rau xà lách Romaine (63,48).

10. Rau cải rổ (62,49).

Từ lâu mọi người thường ăn củ dền mà hiếm khi mọi người chú ý đến bộ phận phần lá xanh phía trên của loại củ này, thậm chí là hay cắt bỏ đi mà không biết rằng loại rau này rất giàu dinh dưỡng.

Theo nghiên cứu trong lá củ dền có chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như vitamin A, folate, canxi, vitamin B và đặc biệt là vitamin K. Trong 100gr lá củ dền có thể cung cấp cho cơ thể khoảng 125% hàm lượng vitamin K thiết yếu cho cơ thể…

Lá củ dền có nhiều dưỡng chất nhưng nhiều người thường không để ý đến

Cách nấu món canh lá củ dền

- Nguyên liệu: 1 bó lá củ dền; 200gr thịt lợn; gia vị hạt nêm, muối, mì chính, nước mắm, tiêu…

- Cách làm:

Có lẽ rất ít người nghĩ đến điều này nhưng lá củ dền hoàn toàn có thể ăn được. Không những vậy, lá cũ dền còn rất giàu vitamin A, C, và K. Cách chế biến phù hợp là có thể xào và ăn chung với các loại rau cải khác, theo Reader’s Digest. Ảnh minh họa.

Bước 1: Đầu tiên thịt lợn rửa sạch dùng dao băm thật nhỏ rồi cho ra bát. Mọi người cũng có thể mua sẵn thịt đã xay. Sau đó ướp thịt với 1/3 thìa cà phê tiêu, 1/2 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa nước mắm, bột canh, hạt nêm… trộn đều để ướp khoảng 15 phút.

Phần rau lá củ dền, nhặt bỏ hết phần lá hỏng rồi rửa sạch, dùng dao thái nhỏ. Hành tím lột vỏ, băm nhỏ.

Bước 2: Cho dầu ăn vào nồi phi thơm hành đã băm, cho tiếp thịt vào đảo săn rồi đổ nước vào đun sôi lên. Khi đó, bạn cho lá rau củ dền vào nấu cho rau chín và nêm lại gia vị vừa miệng là được. Cuối cùng, bạn múc canh ra bát là cả nhà có thể thưởng thức được.

Cách chế biến mỳ ý xào lá củ dền

- Nguyên liệu: 1 bó lá củ dền; mỳ ý; dầu mè; bộ nêm, dầu hào…

- Cách làm: Đầu tiên lá củ dền rửa sạch cắt khúc, mì ý luộc vừa chín tới. Tiếp đến xào boa rô với ít dầu mè rồi cho rau củ dền vào xào, thêm chút nước, bộ nêm đậy nắp khoảng 2 – 3 phút cho rau chín. Cuối cùng cho mì đã luộc vừa chín tới vừa rồi xào xào nhanh với chút dầu hào chay, nêm nếm vừa ăn là được.