Người đàn ông 50 tuổi nguy kịch sau khi ăn cơm rang theo cách "vạn người mê"

Thói quen dùng cơm nguội rang cơm suýt chút nữa đã cướp đi sinh mạng của ông. Sự việc xảy ra ở Trung Quốc. Một người đàn ông 50 tuổi tại Quảng Đông, Trung Quốc đã rang lại cơm nguội với trứng để ăn. Sau đó, anh xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, khó thở.
Người đàn ông giấu tên này đã được người nhà đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ ghi nhận ông bị phản ứng sốc nghiêm trọng và suy nhiều cơ quan bao gồm tim, gan và thận. Ông thậm chí phải đặt nội khí quản để duy trì sự sống, theo China Times.
Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ phát hiện người đàn ông bị ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Bacillus cereus gây ra. Loại vi khuẩn này thường có trong cơm hoặc cơm rang để ở nhiệt độ phòng suốt thời gian dài. Do đó, loại ngộ độc cấp tính trên thường được gọi là hội chứng cơm rang.
Theo chuyên gia đây là tình trạng ngộ độc thực phẩm do một loại vi khuẩn có tên là Bacillus cereus gây ra, nguy cơ sẽ tăng cao khi thực phẩm nấu chín để ở nhiệt độ phòng quá lâu. Loại vi khuẩn cực nhỏ ưa thích các loại thực phẩm giàu tinh bột như gạo và mì.
Bác sĩ người Mỹ Christine Lee nhận định: "Giống như hầu hết trường hợp ngộ độc thực phẩm, hội chứng cơm rang có thể xảy ra khi bạn không bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ thích hợp. Mọi người gọi đó là 'hội chứng cơm rang' vì quá trình nấu cơm, để cơm ở ngoài rồi hâm nóng lại tạo ra môi trường hoàn hảo cho loại vi khuẩn này".
Các triệu chứng của hội chứng cơm rang bao gồm tiêu chảy, sốt, buồn nôn, nôn, đau bụng, chuột rút. Bạn cần đi viện nếu:
- Sốt trên 38 độ C.
- Có các dấu hiệu mất nước như choáng váng, chóng mặt, yếu, lú lẫn, khô miệng và lưỡi, không đi tiểu hoặc mắt trũng sâu.
- Tiêu chảy không thuyên giảm theo thời gian (thường kéo dài 2-3 ngày).
Các cách làm nóng cơm nguội
Các chuyên gia cảnh báo không chỉ cơm nguội, một số loại thực phẩm khác cũng rất nguy hiểm nếu để qua đêm. Theo đó, bạn cần lưu ý các bước bảo quản thực phẩm an toàn.
- Hâm bằng lò vi sóng: Nếu muốn nhanh chóng tiết kiệm thời gian hơn, bạn có thể hâm cơm nguội bằng lò vi sóng.
- Hâm lại bằng nồi cơm điện: Sử dụng nồi cơm điện để hâm cơm là cách làm tiện lợi và phổ biến nhất; nhưng nếu chỉ đổ cơm vào rồi cắm điện không thì cơm sẽ bị khô. Để khắc phục điều này, bạn có thể dùng cách hấp cơm bằng vỉ hấp: Cho cơm nguội vào tô rồi đặt lên vỉ hấp, đổ một ít nước vào nồi cơm, đậy nắp lại rồi nhấn nút "cook". Đợi một lúc cho nồi cơm nhảy nút là bạn đã có một bát cơm ấm nóng và ngon. Đơn giản hơn, bạn chỉ cần đổ cơm nguội vào nồi rồi cho thêm ít nước, nhấn nút "cook", đợi khoảng 5 - 10 phút cho nút ủ bật lên là được.