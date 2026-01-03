Người đàn ông 50 tuổi nguy kịch sau khi ăn cơm rang theo cách "vạn người mê"

Thói quen dùng cơm nguội rang cơm suýt chút nữa đã cướp đi sinh mạng của ông. Sự việc xảy ra ở Trung Quốc. Một người đàn ông 50 tuổi tại Quảng Đông, Trung Quốc đã rang lại cơm nguội với trứng để ăn. Sau đó, anh xuất hiện triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, khó thở.

Người đàn ông giấu tên này đã được người nhà đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ ghi nhận ông bị phản ứng sốc nghiêm trọng và suy nhiều cơ quan bao gồm tim, gan và thận. Ông thậm chí phải đặt nội khí quản để duy trì sự sống, theo China Times.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, bác sĩ phát hiện người đàn ông bị ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn Bacillus cereus gây ra. Loại vi khuẩn này thường có trong cơm hoặc cơm rang để ở nhiệt độ phòng suốt thời gian dài. Do đó, loại ngộ độc cấp tính trên thường được gọi là hội chứng cơm rang.

Cơm rang giúp tận dụng thức ăn thừa nhưng bạn cần lưu ý cách chế biến, bảo quản. Ảnh minh họa.

Theo chuyên gia đây là tình trạng ngộ độc thực phẩm do một loại vi khuẩn có tên là Bacillus cereus gây ra, nguy cơ sẽ tăng cao khi thực phẩm nấu chín để ở nhiệt độ phòng quá lâu. Loại vi khuẩn cực nhỏ ưa thích các loại thực phẩm giàu tinh bột như gạo và mì.

Bác sĩ người Mỹ Christine Lee nhận định: "Giống như hầu hết trường hợp ngộ độc thực phẩm, hội chứng cơm rang có thể xảy ra khi bạn không bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ thích hợp. Mọi người gọi đó là 'hội chứng cơm rang' vì quá trình nấu cơm, để cơm ở ngoài rồi hâm nóng lại tạo ra môi trường hoàn hảo cho loại vi khuẩn này".

Các triệu chứng của hội chứng cơm rang bao gồm tiêu chảy, sốt, buồn nôn, nôn, đau bụng, chuột rút. Bạn cần đi viện nếu:

- Sốt trên 38 độ C.

- Có các dấu hiệu mất nước như choáng váng, chóng mặt, yếu, lú lẫn, khô miệng và lưỡi, không đi tiểu hoặc mắt trũng sâu.

- Tiêu chảy không thuyên giảm theo thời gian (thường kéo dài 2-3 ngày).