Bộ Y tế bãi bỏ 43 văn bản quy phạm pháp luật

Cụ thể, tại Thông tư số 47/2025/TT-BYT do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký ban hành ngày 30/12/2025 đã bãi bỏ toàn bộ 43 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành, cụ thể:

1. Quyết định số 37-BYT/QĐ ngày 29/01/1972 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành 5 tiêu chuẩn ngành y tế.

2. Quyết định số 500-BYT/QĐ ngày 10/04/1992 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy chế hành nghề dược tại nhà thuốc.

3. Quyết định số 695-BYT/QĐ ngày 08/09/1993 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi Điều 15 Quy chế hành nghề dược tại nhà thuốc kèm theo Quyết định 500/BYT-QĐ.

4. Quyết định số 1716/1999/QĐ-BYT ngày 04/06/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Ban phòng chống AIDS - Ngành y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Quyết định số 2155/1999/QĐ-BYT ngày 21/07/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sốt Dengue, sốt xuất huyết Dengue".

6. Quyết định số 3309/1999/QĐ-BYT ngày 18/09/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Thông tin - Thư viện Y học Trung ương.

7. Quyết định số 3387/1999/QĐ-BYT ngày 25/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

8. Quyết định số 3388/1999/QĐ-BYT ngày 25/10/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên.

9. Quyết định số 645/2000/QĐ-BYT ngày 02/03/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Dược liệu.

10. Quyết định số 2271/2002/QĐ-BYT ngày 17/06/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tiêu chuẩn thiết kế trạm y tế cơ sở - tiêu chuẩn ngành.

11. Quyết định số 2503/2002/QĐ-BYT ngày 01/07/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của bệnh viện Lao và Bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

12. Quyết định số 2577/2002/QĐ-BYT ngày 05/07/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy chế làm việc của Ban chủ nhiệm chương trình Phòng, chống tai nạn, thương tích.

13. Quyết định số 1338/2004/QĐ-BYT ngày 14/04/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế "Hướng dẫn quy trình kỹ thuật rửa và sử dụng lại quả lọc thận".

14. Quyết định số 2824/2004/QĐ-BYT ngày 19/08/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành phần mềm ứng dụng tin học trong "Quản lý báo cáo thống kê bệnh viện và hồ sơ bệnh án".

15. Quyết định số 2985/2004/QĐ-BYT ngày 30/08/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Dự án kiểm soát ô nhiễm vi sinh vật và tồn dư hóa chất (bao gồm cả phụ gia thực phẩm) trong sản phẩm thực phẩm.

16. Quyết định số 3074/2004/QĐ-BYT ngày 06/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc cho phép áp dụng 12 thử nghiệm phát hiện nhanh ô nhiễm hóa học trong thực phẩm.

17. Quyết định số 3325/2004/QĐ-BYT ngày 24/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Mắt Trung ương.

18. Quyết định số 3959/2004/QĐ-BYT ngày 09/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh.

19. Quyết định số 4293/2004/QĐ-BYT ngày 01/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ sung đối tượng được áp dụng tạm thời theo "Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, khám định kỳ" cho người lao động kèm theo Quyết định số 1613/BYT-QĐ ngày 15/8/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

20. Quyết định số 4334/2004/QĐ-BYT ngày 03/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trang tin điện tử Bộ Y tế.

21. Quyết định số 4605/2004/QĐ-BYT ngày 23/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

22. Quyết định số 4606/2004/QĐ-BYT ngày 23/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Tâm thần Trung ương II.

23. Quyết định số 11/2005/QĐ-BYT ngày 25/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "Quy định về hàm lượng 3-MCPD trong nước tương, xì dầu, dầu hào".

24. Quyết định số 2323/2005/QĐ-BYT ngày 04/07/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Phôi Chứng chỉ đào tạo Quản lý Điều dưỡng trong lĩnh vực y tế.

25. Quyết định số 3271/2005/QĐ-BYT ngày 08/09/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ Y tế.

26. Quyết định số 3357/2005/QĐ-BYT ngày 14/09/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển trung tâm khoa học sản xuất vắc xin Sabin giai đoạn đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

27. Thông tư số 16-BYT/TT ngày 17/04/1957 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung về thuốc Bảng A, B, C.

28. Thông tư số 100-BYT/TT ngày 25/02/1958 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sử dụng dấu hiệu hồng thập tự trong ngành dân y.

29. Thông tư số 32-BYT/TT ngày 14/12/1983 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về chế độ, thời hạn công tác ở miền núi, Tây Nguyên, hải đảo, Đồng bằng sông Cửu Long đối với cán bộ y tế.

30. Thông tư số 30-BYT/TT ngày 23/12/1987 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tạm thời quy định việc tổ chức khám chữa bệnh ngoài giờ có quản lý.

31. Thông tư số 06-BYT/TT ngày 28/02/1991 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quy chế gia công thuốc phòng và chữa bệnh cho người.

32. Thông tư số 08-BYT/TT ngày 02/04/1991 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc thực hiện công tác y tế tại các khu vực biên giới Việt Lào.

33. Thông tư số 14-BYT/TT ngày 03/5/1991 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chế độ quản lý, thanh toán nguyên liệu nhập từ nguồn viện trợ của SIDA và ngoại tệ chuyên gia giữa Bộ Y tế và các công ty, xí nghiệp trong ngành y tế.

34. Thông tư số 17-BYT/TT ngày 06/6/1991 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn đổi tên trạm bảo vệ bà mẹ và SĐCKH thành "Trung tâm bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em và KHHGĐ" tại các tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương.

35. Thông tư số 19-BYT/TT ngày 12/7/1991 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cải tiến phương thức phân phối phương tiện tránh thai.

36. Thông tư số 20-BYT/TT ngày 29/7/1991 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên đặc biệt cho cán bộ nhân viên y tế thường xuyên và trực tiếp phục vụ, điều trị bệnh nhân lao.

37. Thông tư số 26-BYT/TT ngày 26/11/1991 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn bổ sung và sửa đổi chế độ quản lý, giao nhận và thanh toán hàng nhập từ nguồn ngoại tệ của chuyên gia y tế và viện trợ của tổ chức SIDA.

38. Thông tư số 07-BYT/TT ngày 07/5/1992 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Quyết định số 500/BYT-QĐ ngày 10/4/1992 của Bộ Y tế ban hành Quy chế "hành nghề dược tại nhà thuốc".

39. Thông tư số 15/BYT-TT ngày 21/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Quyết định số 811/BYT-QĐ ngày 01/11/1993 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý và điều hành kinh phí của các chương trình y tế quốc gia phòng chống sốt rét, phòng chống bướu cổ, tiêm chủng mở rộng và phòng chống AIDS.

40. Thông tư số 61-BT/TT ngày 15/5/1995 của Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em hướng dẫn kế hoạch sơ kết công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em năm 1991-1995 và xây dựng chương trình kế hoạch hành động vì trẻ em năm 1996-2000.

41. Thông tư số 16/1999/TT-BYT ngày 09/8/1999 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/1999/QĐ-TTg ngày 6/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về đối tượng và tiêu chuẩn danh hiệu anh hùng lao động và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới và quy trình xét chọn đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng lao động trong ngành y tế.

42. Thông tư số 22/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về thanh toán chi phí thuốc, thiết bị y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh.

43. Thông tư liên tịch số 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18/3/2013 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo.

Cùng với đó, tại Thông tư này, Bộ trưởng Bộ Y tế đã bãi bỏ một phần 02 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, bao gồm:

1. Bãi bỏ Quy trình bảo quản thuốc và nguyên liệu làm thuốc dự trữ Quốc gia tại Quyết định số 2774/1999/QĐ-BYT ngày 13/09/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định bảo quản thiết bị y tế Dự trữ Quốc gia; Quy trình bảo quản thuốc và nguyên liệu làm thuốc dự trữ Quốc gia.

2. Bãi bỏ một phần tại Bản hướng dẫn triển khai thực hiện "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" của Hiệp hội các nước Đông Nam Á được ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-BYT ngày 14/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng và hướng dẫn thực hiện các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" của Hiệp hội các nước Đông Nam Á như sau: Bãi bỏ đoạn "Giấy chứng nhận có giá trị 02 năm kể từ ngày ký" tại mục 3.2 phần II của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-BYT;

Bãi bỏ Mẫu số 01/CGMP-MP của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 24/2006/QĐ-BYT.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/2/2026.