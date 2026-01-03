Ăn gì buổi sáng để khỏe?

Bữa sáng đóng vai trò tiên quyết trong việc phục hồi năng lượng và thúc đẩy chuyển hóa sau một đêm dài. Để tối ưu hóa hiệu suất làm việc và sức khỏe thể chất, một thực đơn sáng lành mạnh cần hội tụ đầy đủ các nhóm chất dinh dưỡng thiết yếu. Theo Eatingwell , dưới đây là danh sách những nhóm thực phẩm được chuyên gia khuyên dùng cho bữa sáng.

Bữa sáng đóng vai trò tiên quyết trong việc phục hồi năng lượng sau một đêm dài (Ảnh: Getty Images)

Bữa sáng với sinh tố trái cây và sữa chua

Việc kết hợp sữa chua và trái cây trong bữa sáng mang lại một nguồn dinh dưỡng toàn diện, giúp cơ thể nạp đầy protein, canxi cùng các carbohydrate phức hợp và vitamin tự nhiên. Sự kết hợp này không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn duy trì năng lượng bền bỉ suốt cả buổi sáng.

Đặc biệt, nhờ hàm lượng lợi khuẩn (probiotic) dồi dào từ sữa chua và chất xơ từ trái cây, hệ tiêu hóa sẽ được hỗ trợ tối đa, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và giảm thiểu tình trạng táo bón.

Ngoài ra, món sinh tố trái cây còn là “trợ thủ” đắc lực trong việc kiểm soát cân nặng nhờ khả năng tạo cảm giác no lâu. Tuy nhiên, để tối ưu hóa lợi ích, bạn nên ưu tiên sữa chua không đường và thay đổi đa dạng các loại trái cây mỗi ngày.

Bánh mì nướng nguyên cám với bơ và cá hồi

Đây là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ, chất béo không bão hòa đơn, Omega-3 và protein chất lượng cao. Nhờ sự hội tụ này, món ăn không chỉ giúp bạn duy trì năng lượng ổn định mà còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả bằng cách kiểm soát cơn đói và tạo cảm giác no lâu.

Về mặt sức khỏe, quả bơ và cá hồi được xem là bộ đôi "vàng" cho hệ tim mạch, não bộ. Bơ giúp giảm cholesterol xấu và kháng viêm. Omega-3 trong cá hồi bảo vệ tim mạch tối ưu.

Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ không hòa tan từ bánh mì nguyên cám còn thúc đẩy nhu động ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên thưởng thức với lượng vừa phải và đa dạng hóa thực đơn để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng tối ưu.

Khoai lang

Khoai lang từ lâu đã trở thành lựa chọn ưu tiên trong thực đơn ăn kiêng nhờ đặc điểm dễ tiêu hóa, hàm lượng tinh bột thấp và không gây tích tụ mỡ thừa. Bắt đầu ngày mới với một củ khoai lang không chỉ giúp bạn duy trì vóc dáng thon gọn mà còn nạp cho cơ thể nguồn chất xơ dồi dào, vitamin C và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, thay vì gây tăng đường huyết đột ngột như các loại tinh bột tinh chế, khoai lang hỗ trợ kiểm soát đường huyết ổn định và góp phần ngăn ngừa các bệnh mãn tính như ung thư. Sự kết hợp giữa khả năng thúc đẩy tiêu hóa và bảo vệ sức khỏe tổng thể biến khoai lang thành một “ngôi sao” trong chế độ ăn uống lành mạnh.

(Nguồn Eatingwell)