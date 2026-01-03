25 năm chỉ ăn cá và rau, Victoria Beckham cuối cùng cũng nói ra lý do: Một "cuộc chiến" âm thầm phía sau vẻ đẹp hoàn hảo

Suốt nhiều năm, Victoria Beckham luôn là biểu tượng của sự kỷ luật: Vóc dáng mảnh mai, làn da không tuổi và một chế độ ăn khiến không ít người phải "choáng". Cá hấp, rau xanh, lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, đến mức chính David Beckham từng thừa nhận rằng vợ anh đã ăn như vậy suốt hơn 25 năm, kể từ khi hai người quen nhau.

Nghe qua, nhiều người cho rằng đó chỉ là cái giá của danh tiếng, của thời trang, của việc luôn phải xuất hiện trước công chúng với hình ảnh hoàn hảo. Nhưng sự thật có thể không đơn giản như vậy.

Chế độ ăn trở thành "chìa khóa sống còn" với Victoria Beckham

Đằng sau chế độ ăn nghiêm ngặt đến khắc khổ ấy, là một cuộc chiến sức khỏe âm thầm mà Victoria Beckham hiếm khi nhắc đến.

Tình trạng sức khỏe từng khiến Victoria Beckham khổ sở suốt nhiều năm

Theo nhiều nguồn tin, Victoria Beckham - hiện 51 tuổi - được cho là mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), một rối loạn nội tiết phổ biến ở phụ nữ, nhưng lại thường bị chẩn đoán muộn hoặc xem nhẹ.

Trong quá khứ, chính tình trạng này đã khiến Victoria gặp nhiều khó khăn khi cố gắng mang thai, và đó cũng là khoảng thời gian cô phải đối mặt với không ít áp lực cả về thể chất lẫn tinh thần.

Chuyên gia dinh dưỡng Hannah Alderson (người bản thân cũng mắc PCOS) giải thích rằng: PCOS là một dạng mất cân bằng hormone, thường liên quan đến việc tăng cao testosterone, cortisol và insulin trong cơ thể.

Điều đáng nói là PCOS không có một "gương mặt" cố định. Mỗi người có thể trải qua các triệu chứng rất khác nhau, bao gồm:

- Kinh nguyệt không đều hoặc mất kinh

- Dễ tăng hoặc sụt cân bất thường

- Mệt mỏi kéo dài, lo âu

- Rối loạn giấc ngủ

- Các vấn đề về da và tóc

- Tăng lông ở những vùng "nhạy cảm"

Chính sự đa dạng và mơ hồ của các triệu chứng này khiến nhiều phụ nữ sống chung với PCOS trong nhiều năm mà không hề biết mình mắc bệnh.

Vì sao chế độ ăn lại trở thành "chìa khóa sống còn" với Victoria Beckham?

Theo các chuyên gia, PCOS không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát tốt nếu điều chỉnh lối sống và chế độ ăn uống phù hợp. Và rất có thể, Victoria Beckham đã sớm nhận ra điều này.

Thay vì chạy theo những trào lưu ăn kiêng ngắn hạn, cô chọn cho mình một lối ăn uống ổn định, bền bỉ và mang tính "trị liệu" lâu dài, dù điều đó đồng nghĩa với việc phải từ bỏ gần như toàn bộ những thú vui ẩm thực quen thuộc.

Cách Victoria Beckham "sống chung" với PCOS qua từng bữa ăn

1. Ưu tiên protein và giữ đường huyết ổn định

Chuyên gia dinh dưỡng Jodie Relf cho biết, với người mắc PCOS, protein chất lượng cao trong mỗi bữa ăn đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Protein giúp ổn định đường huyết, hạn chế tình trạng kháng insulin - yếu tố làm PCOS trầm trọng hơn.

Cá - món ăn "đinh" trong thực đơn của Victoria - chính là nguồn protein lành mạnh, ít chất béo xấu, dễ tiêu hóa và giàu dưỡng chất.

Bên cạnh đó, các loại rau giàu chất xơ như bông cải xanh, đậu lăng, rau lá xanh… giúp làm chậm quá trình hấp thu đường, từ đó giảm áp lực lên hệ nội tiết.

Victoria đã có một chiếc bánh sinh nhật làm từ dưa hấu cho bữa sáng

2. Chống viêm âm thầm từ bên trong

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng người mắc PCOS thường tồn tại tình trạng viêm mạn tính mức độ thấp, khiến cơ thể mệt mỏi, da xấu và hormone rối loạn kéo dài.

Để đối phó, chế độ ăn của Victoria tập trung vào: Rau củ nhiều màu sắc; Trái cây tươi; Ngũ cốc nguyên hạt; Những thực phẩm này giàu chất chống oxy hóa, giúp làm dịu phản ứng viêm trong cơ thể.

Ngoài ra, Omega-3 từ cá và các loại hạt cũng được xem là "vũ khí thầm lặng" giúp giảm viêm, hỗ trợ cân bằng hormone. Điều này hoàn toàn phù hợp với lựa chọn ăn uống của Victoria suốt nhiều năm qua.

3. Gần như nói "không" với đường và đồ chế biến sẵn

Victoria Beckham nổi tiếng là người không hề có hứng thú với đồ ngọt. Thậm chí, trong những dịp sinh nhật, cô từng chọn bánh làm từ dưa hấu thay vì bánh kem truyền thống.

Theo chuyên gia, việc hạn chế đường tinh luyện và thực phẩm chế biến sẵn không chỉ giúp ổn định cân nặng, mà còn cải thiện hệ vi sinh đường ruột - yếu tố ngày càng được chứng minh là có liên quan chặt chẽ đến sức khỏe nội tiết và PCOS.

Cô cũng ưu tiên các thực phẩm chứa probiotic tự nhiên như sữa chua không đường, kimchi, kombucha… để nuôi dưỡng "vi khuẩn tốt" trong cơ thể.

Đằng sau vẻ đẹp hoàn hảo là một lựa chọn không dễ dàng

Victoria Beckham không ăn uống khắc nghiệt vì ám ảnh vóc dáng. Cô cũng không "hy sinh vị giác" chỉ để giữ hình ảnh trước ống kính.

Rất có thể, đó là một lựa chọn mang tính sinh tồn - lựa chọn để sống khỏe, để kiểm soát cơ thể mình, và để không bị PCOS chi phối cuộc sống mỗi ngày.

Vẻ đẹp của Victoria Beckham, nhìn từ góc độ này, không chỉ là kết quả của kỷ luật, mà là kết tinh của sự hiểu mình, chấp nhận mình và kiên trì chăm sóc bản thân theo cách thầm lặng nhất.