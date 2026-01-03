Ngày càng có nhiều người chết vì ung thư bàng quang? Bác sĩ nhắc: "Lười như hủi" cũng đừng LƯỜI 4 việc

Bàng quang thường bị xem nhẹ so với tim hay phổi, nhưng đây lại là cơ quan lưu trữ độc tố lớn nhất của cơ thể trước khi đào thải. Theo số liệu từ GLOBOCAN 2022, thế giới ghi nhận hơn 614.000 ca mắc mới và khoảng 220.000 ca tử vong do ung thư bàng quang mỗi năm. Tại Việt Nam, căn bệnh này đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở nam giới với tỷ lệ tử vong đáng báo động nếu không được phát hiện sớm.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng niêm mạc bàng quang rất nhạy cảm với các chất gây ung thư tích tụ trong nước tiểu. Đáng lo ngại, sự lười biếng trong sinh hoạt hàng ngày chính là "thủ phạm" thầm lặng tàn phá cơ quan này. Dù bận rộn đến đâu, bạn tuyệt đối không nên lười thực hiện 4 việc sau đây để bảo vệ tính mạng:

1. Lười uống nước hàng ngày

Mất nước làm tăng nồng độ nước tiểu, khiến các chất cặn bã và độc tố trở nên đậm đặc hơn. Khi đó, niêm mạc bàng quang bị kích ứng liên tục bởi nồng độ hóa chất cao, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm mạn tính và đột biến tế bào. Việc duy trì uống từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày giúp làm loãng nước tiểu, rửa trôi các tác nhân gây hại và giảm áp lực lọc cho thận.

2. Lười đi tiểu khi có nhu cầu (Nhịn tiểu)

Thói quen nhịn tiểu quá lâu khiến nước tiểu tích tụ, làm giãn cơ bàng quang và giảm khả năng co bóp theo thời gian. Nghiêm trọng hơn, việc nhịn tiểu tạo điều kiện cho vi khuẩn và các amin thơm từ máu lọc qua thận có thêm thời gian tiếp xúc, tấn công trực tiếp vào DNA của tế bào niêm mạc. Bác sĩ khuyên bạn nên đi tiểu mỗi 3 đến 4 giờ một lần và đảm bảo làm rỗng hoàn toàn bàng quang để ngăn ngừa sự hình thành khối u.

3. Lười vận động và ngồi một chỗ quá lâu

Ngồi lâu làm tăng áp lực lên vùng chậu và bàng quang, đồng thời gây ra tình trạng táo bón mãn tính. Phân cứng chèn ép trực tiếp vào bàng quang làm cản trở quá trình lưu thông máu và đào thải nước tiểu. Thừa cân do thiếu vận động cũng là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây són tiểu và kích ứng mô. Việc chăm chỉ vận động không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ cơ thể tự sửa chữa các tổn thương tế bào.

4. Lười vệ sinh cá nhân và khu vực nhạy cảm

Thói quen vệ sinh kém khiến vi khuẩn từ môi trường ngoài hoặc đường ruột dễ dàng xâm nhập vào đường tiết niệu, gây viêm bàng quang tái phát nhiều lần. Những đợt viêm nhiễm này nếu không được xử lý triệt để sẽ phá hủy hệ vi sinh tự nhiên, tạo điều kiện cho các tế bào lạ phát triển. Đặc biệt, việc lười rửa tay hoặc vệ sinh không đúng cách sau khi quan hệ tình dục là con đường ngắn nhất dẫn đến nhiễm trùng sâu trong hệ tiết niệu.

Cảnh giác với các dấu hiệu ung thư bàng quang

Dấu hiệu nhận biết sớm nhất của ung thư bàng quang thường là tình trạng đi tiểu ra máu nhưng không gây đau đớn, nước tiểu có thể màu hồng, đỏ tươi hoặc sẫm như màu trà. Ngoài ra, người bệnh thường gặp các rối loạn tiểu tiện như tiểu dắt, tiểu gấp, cảm giác đau rát khi đi tiểu hoặc đau âm ỉ ở vùng xương chậu và lưng dưới.

Khi khối u tiến triển, cơ thể có thể xuất hiện các triệu chứng toàn thân như sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi kéo dài và phù nề ở chân do tắc nghẽn đường bài tiết.

Nguồn và ảnh: Epochtimes. Express