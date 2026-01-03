Mang thai, ngày nào cũng "bồi bổ" món này, mẹ trẻ sinh con nặng gần 5,5kg: Bác sĩ thở dài cảnh báo trí não trẻ bị ảnh hưởng

Nhiều người vẫn quen miệng nói với phụ nữ mang thai: "Giờ ăn là ăn cho hai người." Nghe thì ấm áp, nhưng không ít trường hợp, chính quan niệm tưởng chừng vô hại ấy lại trở thành nguyên nhân dẫn tới những hậu quả khó lường cho cả mẹ và con.

Trong quá trình theo dõi và chia sẻ các câu chuyện nuôi dạy con, có không ít gia đình chỉ đến khi sinh xong mới hối hận: Ăn rất nhiều, nhưng lại ăn sai cách. Thai kỳ không phải là giai đoạn "ăn càng nhiều càng tốt", mà là lúc cần tỉnh táo hơn bao giờ hết với từng bữa ăn mỗi ngày. Câu chuyện của Tiểu Lệ được chia sẻ trên trang Sohu (Trung Quốc) là một ví dụ.

Câu chuyện của Tiểu Lệ

Tiểu Lệ mang thai ở tuổi 22 - độ tuổi còn rất trẻ, sức khỏe tốt, lại là con dâu được gia đình chồng hết mực cưng chiều. Vì chồng bận rộn công việc, cô được đưa về quê để mẹ chồng tiện chăm sóc trong suốt thai kỳ.

Cuộc sống ở quê yên bình, không khí trong lành, không phải di chuyển hay áp lực công việc khiến Tiểu Lệ tin rằng mình đang có một thai kỳ lý tưởng. Mỗi ngày, mẹ chồng đều chuẩn bị cơm nước đúng giờ, nguyên liệu tươi sạch, cách chế biến đơn giản.

Điều khiến Tiểu Lệ an tâm nhất chính là gạo do gia đình tự trồng. Hạt gạo trắng, trong, khi nấu lên mềm dẻo và thơm ngọt tự nhiên. Có những bữa, chỉ cần bát cơm chan chút canh, cô cũng có thể ăn liền hai bát lớn.

Ban đầu, Tiểu Lệ không hề cảm thấy có gì bất ổn. Nhưng trong một lần khám thai định kỳ, bác sĩ thông báo đường huyết của cô cao hơn mức bình thường và khuyên nên giảm lượng tinh bột tinh chế, tăng ngũ cốc nguyên cám.

Thế nhưng, trong suy nghĩ của Tiểu Lệ, "gạo nhà trồng, không phun thuốc thì chắc chắn tốt hơn những loại ngũ cốc pha trộn ngoài thành phố". Vì vậy, cô không thay đổi chế độ ăn như lời bác sĩ dặn.

Đến tam cá nguyệt cuối, cân nặng của Tiểu Lệ tăng nhanh bất thường, thai nhi lớn hơn so với tuổi thai. Bác sĩ tiếp tục cảnh báo về nguy cơ đường huyết cao và biến chứng khi sinh, nhưng lúc ấy, cô vẫn chưa thực sự ý thức được mức độ nghiêm trọng.

Ngày sinh nở và sự ân hận của người mẹ

Khi đến ngày dự sinh, bác sĩ quyết định chỉ định mổ vì thai nhi quá lớn, khó có khả năng sinh thường an toàn.

Đứa trẻ chào đời với cân nặng gần 5,5kg - vượt xa mức trung bình. Nhưng điều khiến ekip y tế lo lắng hơn không nằm ở con số cân nặng.

Các kiểm tra sau sinh cho thấy, trẻ có nguy cơ ảnh hưởng tới sự phát triển hệ thần kinh, cần được theo dõi lâu dài.

Bác sĩ giải thích: Khi người mẹ duy trì đường huyết cao trong thai kỳ, thai nhi sẽ phải sống trong môi trường "thừa đường" kéo dài.

Để thích nghi, tuyến tụy của thai nhi phải tăng tiết insulin, trong khi việc cung cấp oxy cho não lại bị ảnh hưởng. Sự mất cân bằng này có thể tác động tiêu cực đến sự phát triển não bộ của trẻ.

Chỉ đến lúc đó, Tiểu Lệ mới thực sự bàng hoàng nhận ra, những bữa cơm cô nghĩ là đang "bồi bổ cho con", hóa ra lại âm thầm gây tổn thương cho chính đứa trẻ mình yêu thương nhất.

Tại sao kiểm soát đường huyết khi mang thai lại khó khăn

Cơ thể thay đổi mạnh mẽ

Trong thai kỳ, hormone của người mẹ thay đổi sâu sắc để nuôi dưỡng thai nhi. Tuy nhiên, chính sự thay đổi này lại khiến cơ thể giảm độ nhạy với insulin.

Điều đó có nghĩa: cùng một lượng cơm như trước khi mang thai, cơ thể vẫn xử lý tốt; nhưng khi mang thai, lượng đường trong máu lại dễ tăng cao hơn. Nếu tiếp tục duy trì thói quen ăn nhiều tinh bột tinh chế, đường huyết sẽ lên xuống thất thường.

Rủi ro không chỉ là con số

Đường huyết cao không đơn thuần là một chỉ số "đẹp hay xấu" trên phiếu xét nghiệm. Nó có thể kéo theo hàng loạt hệ lụy: thai nhi quá lớn, sinh khó, mẹ hồi phục chậm sau sinh, và thậm chí tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa cho trẻ khi lớn lên.

Đáng nói, nhiều ảnh hưởng không xuất hiện ngay, mà âm thầm kéo dài nhiều năm sau đó.

Cách ăn uống đúng trong thai kỳ

Không kiêng khem quá mức mà hãy phối hợp hợp lý

Kiểm soát đường huyết không có nghĩa là ăn ít hay nhịn đói. Điều quan trọng là giúp mỗi bữa ăn ổn định và cân bằng hơn. Khi bữa ăn có đủ chất xơ, protein và rau xanh, đường huyết sẽ tăng chậm và an toàn hơn.

Kết hợp ngũ cốc thô và tinh chế

Việc loại bỏ hoàn toàn cơm trắng là điều không thực tế với nhiều người. Tuy nhiên, mẹ bầu có thể trộn gạo lứt, yến mạch, đậu hoặc các loại hạt cùng gạo trắng để giảm tốc độ hấp thu đường.

Ăn chậm là có ích

Ăn quá nhanh khiến đường huyết tăng đột ngột. Nhai kỹ, ăn chậm không chỉ giúp tiêu hóa tốt hơn mà còn cho cơ thể đủ thời gian điều tiết insulin – một thói quen đơn giản nhưng rất có lợi trong thai kỳ.

Chia nhỏ bữa ăn thay vì ăn nhiều một lúc

Thay vì ăn quá no trong một bữa, việc chia thành nhiều bữa nhỏ sẽ giúp hạn chế đỉnh đường huyết, đồng thời giảm áp lực cho hệ tiêu hóa, đặc biệt ở giai đoạn cuối thai kỳ.

Không chạy theo cảm giác ngọt

Trái cây không phải càng ngọt càng tốt. Mẹ bầu nên ưu tiên những loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ, kết hợp linh hoạt với rau củ để hỗ trợ chuyển hóa tổng thể.

Làm mẹ khiến người ta nhận ra một điều giản dị nhưng sâu sắc: Điểm khởi đầu của một cuộc đời khỏe mạnh nằm ngay trên bàn ăn.

Thai kỳ không phải là thời gian để "ăn cho đã", mà là giai đoạn cần lắng nghe cơ thể, hiểu những thay đổi bên trong mình và chịu trách nhiệm với sự phát triển của một sinh linh bé nhỏ.

Mỗi món bạn ăn hôm nay, theo cách nào đó, đều đang đồng hành cùng con bạn trong suốt quãng đời về sau. Mong rằng, mọi người mẹ đều có thể ăn uống tỉnh táo, an tâm và đủ hiểu biết để trao cho con mình một khởi đầu trọn vẹn nhất.