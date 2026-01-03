Rau muống tốt nhưng không phải ai cũng nên ăn: Những lưu ý quan trọng cần biết

Công dụng tuyệt vời của rau muống với sức khỏe

1. Rau muống giảm cholesterol

Rau muống là lựa chọn tuyệt vời cho người muốn giảm cân và hạ cholesterol một cách tự nhiên.

Nghiên cứu đã chỉ ra rau muống có thể làm giảm cholesterol cũng như Triglycoside (3 loại acid béo gồm chất béo bão hòa, chất béo không bão hòa hoặc cả hai ở trong dầu ăn, mỡ động vật).

Rau muống có thể cải thiện vẻ đẹp làn da, mái tóc và sức khỏe tổng thể của bạn.

2. Điều trị bệnh vàng da và các bệnh về gan

Trong y học cổ truyền Vệ Đà của Ấn Độ từ hàng ngàn năm qua, rau muống đã được sử dụng để điều trị bệnh vàng da và các bệnh về gan.

Nghiên cứu đã chứng minh chiết xuất từ rau muống có thể bảo vệ chống lại tổn thương ở gan. Lý do tại sao? Trong thành phần của rau muống có chứa các chất tạo ra enzyme giải độc cho gan, nhờ đặc tính chống oxy hóa và loại bỏ gốc tự do.

3. Rau muống điều trị bệnh thiếu máu

Do giàu sắt, lá rau muống non cực kỳ có lợi cho người bị thiếu máu và phụ nữ mang thai. Sắt là vi lượng thiết yếu cho cơ thể, đặc biệt đây là thành phần tạo nên các tế bào hồng cầu trong máu.

4. Rau muống trị khó tiêu, táo bón

Rau muống rất giàu chất xơ và chứa nhiều nước, do vậy, đây là thực phẩm giúp bạn giảm các chứng rối loạn tiêu hóa một cách tự nhiên.

Nhờ đặc tính nhuận tràng, món ăn từ rau muống và nước rau muống luộc có lợi cho người bị táo bón và khó tiêu.

Ngoài ra, rau muống còn được dùng để trị giun.

5. Rau muống giúp bạn phòng ngừa tiểu đường

Nghiên cứu đã chứng minh ăn rau muống thường xuyên tăng cường khả năng chống lại stress oxy hóa dẫn đến tiểu đường.

Trong y học cổ truyền, rau muống cũng là món ăn giúp ngăn ngừa và giảm nhẹ tiểu đường thai kỳ ở phụ nữ mang thai.

Lưu ý khi ăn rau muống

Trên Sức khoẻ Đời sống, BS. Đặng Trúc Quỳnh chia sẻ về những lưu ý khi ăn rau muống.

- Trong rau muống có thể có nhiều loại kí sinh trùng, đặc biệt là sán lá ruột lớn Fasciolopsis buski, nguy cơ xâm nhập vào cơ thể khi ăn rau sống (rau muống chẻ, nộm rau muống) hoặc chế biến chưa chín kĩ.

- Do là cây bán thủy sinh, nên nếu rau muống được trồng ở nguồn nước ô nhiễm hoặc nước bị nhiễm kim loại nặng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của rau, có thể gây ngộ độc.

- Khi đang dùng thuốc đông y, không nên ăn quá nhiều rau muống vì có thể làm giảm tác dụng của bài thuốc (giống như tác dụng của đậu xanh).



